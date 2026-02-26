Ford'dan tartışmalı karar: Ön bagaj artık ücretli!

Ford yetkilileri, bu değişikliğin arkasında kullanıcı verilerinin yattığını belirtiyor. Şirketin iddiasına göre, Mach-E sahiplerinin büyük bir çoğunluğu ön bagajı neredeyse hiç kullanmıyor. Üretici, 81 litrelik bu saklama alanını standart donanımdan çıkararak üretim maliyetlerini düşürmeyi hedeflemiş. Bu tasarrufun da doğrudan müşterilere yansıtıldığını savunuyor.
Sadece eksiltme yok, ekleme de var
Ön koltuk arkasındaki cepler sessizce kaldırıldı. Mach-E Rally modelinde daha önce standart olan arka spoyler ve gövde süslemeleri opsiyonel hale getirildi. Ancak 2026 model yılındaki tüm değişiklikler sadece "eksiltmelerden" ibaret değil. Ford, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için arka kapılara da ön kapılardaki gibi fiziksel tutacaklar ekledi.