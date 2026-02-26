Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ford'dan tartışmalı karar: Ön bagaj artık ücretli!

    Ford, 2026 model elektrikli Mustang Mach-E'nin ön bagajını standart olarak sunmaktan vazgeçti. 81 litrelik bu depolama alanına sahip olmak isteyenlerin artık 495 dolar ödemesi gerekecek.

    Ford'dan tartışmalı karar: Ön bagaj artık ücretli! Tam Boyutta Gör
    Ford, popüler elektrikli otomobili Mustang Mach-E'nin 2026 versiyonunda tartışmalı bir değişikliğe gitti. Şirket daha önce standart olan ön bagajı (frunk) ücretli bir opsiyon haline getirme kararı aldı. Bu özelliğe sahip olmak isteyenlerin artık 495 dolar ek ücret ödemesi gerekecek. Aksi halde kaput altındaki bölümde bagaj gibi kullanılabilir bir alan olmayacak.

    Ford yetkilileri, bu değişikliğin arkasında kullanıcı verilerinin yattığını belirtiyor. Şirketin iddiasına göre, Mach-E sahiplerinin büyük bir çoğunluğu ön bagajı neredeyse hiç kullanmıyor. Üretici, 81 litrelik bu saklama alanını standart donanımdan çıkararak üretim maliyetlerini düşürmeyi hedeflemiş. Bu tasarrufun da doğrudan müşterilere yansıtıldığını savunuyor.

    Ford'dan tartışmalı karar: Ön bagaj artık ücretli! Tam Boyutta Gör
    Maliyet odaklı bu yaklaşım, araç fiyatlarında belirli bir düşüşü de beraberinde getirdi. Örneğin, 2026 Mach-E GT modeli geçen yıla göre neredeyse 1.000 dolar daha ucuz. Ancak giriş seviyesi modelin fiyatının halen 37.795 dolardan başlaması, tasarrufun  tüm modellere eşit olarak yansıtılmadığını gösteriyor. Bu arada tasarruf önlemleri sadece ön bagajla sınırlı kalmadı.

    Sadece eksiltme yok, ekleme de var

    Ön koltuk arkasındaki cepler sessizce kaldırıldı. Mach-E Rally modelinde daha önce standart olan arka spoyler ve gövde süslemeleri opsiyonel hale getirildi. Ancak 2026 model yılındaki tüm değişiklikler sadece "eksiltmelerden" ibaret değil. Ford, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için arka kapılara da ön kapılardaki gibi fiziksel tutacaklar ekledi.

    Ford'dan tartışmalı karar: Ön bagaj artık ücretli! Tam Boyutta Gör
    Ön bagaj gibi elektrikli araçlara özgü bir özelliğin ücretli hale getirilmesi eleştiri oklarının hedefi olmuş durumda. Sonuç olarak bu karar tek başına Mach-E satışlarını büyük ölçüde değiştirmeyecektir. Ancak müşterilerin ayrıntılara önem verdiği bir pazarda, bu tür görünüşte küçük kararlar bile ürünün genel algısını etkileyebilir. Ford'un bu stratejisinin müşteri memnuniyetine etkisi zamanla netleşecek.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şoförler odası plaka basım ücreti 5 cl viski gittigidiyor medyum ali değermenci yorumlar ewing sarkom hasta yorumları balıktan sonra sütlü tatlı yenir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 450
    HP ProBook 450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum