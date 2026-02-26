Ford'dan tartışmalı karar: Ön bagaj artık ücretli!

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Ford, popüler elektrikli otomobili Mustang Mach-E'nin 2026 versiyonunda tartışmalı bir değişikliğe gitti. Şirket daha önce standart olan ön bagajı (frunk) ücretli bir opsiyon haline getirme kararı aldı. Bu özelliğe sahip olmak isteyenlerin artık 495 dolar ek ücret ödemesi gerekecek. Aksi halde kaput altındaki bölümde bagaj gibi kullanılabilir bir alan olmayacak.

BYD'nin Song Ultra modeli "Büyük Yatak Modu" ile geliyor 1 gün önce eklendi

Ford yetkilileri, bu değişikliğin arkasında kullanıcı verilerinin yattığını belirtiyor. Şirketin iddiasına göre, Mach-E sahiplerinin büyük bir çoğunluğu ön bagajı neredeyse hiç kullanmıyor. Üretici, 81 litrelik bu saklama alanını standart donanımdan çıkararak üretim maliyetlerini düşürmeyi hedeflemiş. Bu tasarrufun da doğrudan müşterilere yansıtıldığını savunuyor.

Tam Boyutta Gör Maliyet odaklı bu yaklaşım, araç fiyatlarında belirli bir düşüşü de beraberinde getirdi. Örneğin, 2026 Mach-E GT modeli geçen yıla göre neredeyse 1.000 dolar daha ucuz. Ancak giriş seviyesi modelin fiyatının halen 37.795 dolardan başlaması, tasarrufun tüm modellere eşit olarak yansıtılmadığını gösteriyor. Bu arada tasarruf önlemleri sadece ön bagajla sınırlı kalmadı.

Sadece eksiltme yok, ekleme de var

Ön koltuk arkasındaki cepler sessizce kaldırıldı. Mach-E Rally modelinde daha önce standart olan arka spoyler ve gövde süslemeleri opsiyonel hale getirildi. Ancak 2026 model yılındaki tüm değişiklikler sadece "eksiltmelerden" ibaret değil. Ford, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için arka kapılara da ön kapılardaki gibi fiziksel tutacaklar ekledi.

Tam Boyutta Gör Ön bagaj gibi elektrikli araçlara özgü bir özelliğin ücretli hale getirilmesi eleştiri oklarının hedefi olmuş durumda. Sonuç olarak bu karar tek başına Mach-E satışlarını büyük ölçüde değiştirmeyecektir. Ancak müşterilerin ayrıntılara önem verdiği bir pazarda, bu tür görünüşte küçük kararlar bile ürünün genel algısını etkileyebilir. Ford'un bu stratejisinin müşteri memnuniyetine etkisi zamanla netleşecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: