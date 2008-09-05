Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Foxconn A7DA-S (AMD 790GX) anakart video inceleme

10 yıl
94,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'nin 690G ile başladığı başarılı entegre ekran kartlı yonga seti ailesine 780G ardından 790GX'de eklendi. 780G'de entegre ekran kartı daha kaslı bir yapıya kavuşurken, 790GX daha hızlı bir entegre ekran kartı, çift PCIe x8 portunda Crossfire desteği ve özel hız aşırtma seçenekleriyle geliyor.

Bu videomuzda Foxconn'un 790GX yonga setli anakartı A7DA-S'in hız aşırtma ve entegre ekran kartı performansını inceliyor, 690G ve 780G ile karşılaştırıyoruz.


http://www.cozum.com.tr
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maliyedenmurat 10 yıl
vatancomputer'ın deposunda gigabyte 790gx mevcut
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolfturk 10 yıl
İnceleme güzel olmuş ama editörler hakkında yorum yapıcam.Şu AMD ye EyEmDi ATİ ye EyTiAy falan denmesi biraz enteresan geliyor özellikle bu terimlere yabancı arkadaşlar için sıkıntılı oluyor ben bile bazen anlıyamıyorum.Lütfen türkçe olarak AMD ye AMeDe ATİ ye Ati deseniz daha hoş olur gibi, tabiki benimki sadece bi görüş inceleme için tekrar teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliyedenmurat 10 yıl
790gx yongasetleri HD4850 HD3850 gibi üst düzey ekran kartları ile kullanılabilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 10 yıl
iyiki ecs 780 anakartı almışım testlerde fark atmış sanki:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 10 yıl
1. ilgili anakartin ilgili islemciye destegi kotu. (kuvvetle muhtemel eksik bios)
2. FOXFUN programi da islemcinin Voltajini hatali okuyor.
3. FOXFUN programinin HT'ye de istenmeyen bir bicimde overclock yapmasi kotu bisey. AMD'ye overclock boyle yapilmaz.
4. islemci secimi de yanlis fikrimce..
5. detay olarak hic bisey yok..
6. calisan bir ornek gosterilmemis..
7. anakart hakkinda yetersiz bilgi..
8. bide videonun sonunda biraz teklemissiniz... uygun kelimeler secilmemis ve tekrar da yapilmis.. ayrica cok sayida kelime telefuzu hatasi var..

gerci HT'ye yapilan overclock'u gizlemek icin ozel olarak CPU-Z uzerinde HT link'in frekansi mouse kursoru ile gizlenmis sanki.. yani FOXFUN kotu bir program..

8. madde kendi dusuncem.. tabi malum yorgun olabilir veya acaleniz oldugundan kaynaklanabilir..o anki sartlarinizi bilmiyorum..
saygilarimla..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ihlemur 10 yıl
inceleme için teşekkürler. Yalnız raid performansınıda test ederseniz daha aydınlatıcı bir inceleme olmuş olur.
iyi çalışmalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gabriel.Espaso 10 yıl
İnceleme İçin Teşekkürler. Uygun Bir Fiyatla Türkiye Piyasasına Giriş Yaparsa Alınabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BODYGUARDS 10 yıl
inceleme için teşekürler,
foxconn kullanmadığım için sanmıyorm kullanacağımı,ancak güzel board,deneme amaçlı alınabilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X2 10 yıl
Beklenen incelemelerden biriydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
08:17
Gigabyte'ın yeni anakartı görsel şov yapıyor
25,6b izlenme · 1 yıl
06:50
AMD'nin 16 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemcisi elimizde: Canavar!
35b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,7b izlenme · 23 sa. yeni video
10:26
Overclock uzmanı çılgın anakart: EVGA X299 Dark
17,7b izlenme · 1 yıl
06:38
Nihayet! AMD Ryzen için Mini-ITX anakart
14,1b izlenme · 1 yıl
10:48
AMD'nin yeni canavarları için heybetli anakart: Gigabyte X399 Aorus
8,8b izlenme · 1 yıl
00:14
ASUS X299 Rampage VI Extreme ön inceleme
7,9b izlenme · 1 yıl
04:50
AMD Ryzen için MSI'dan iddialı anakart
34,9b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
08:30
Asus Maximus IX Extreme incelemesi "Maximus serisi sıvı soğutmayla buluştu"
9b izlenme · 1 yıl
07:01
AMD Ryzen için heybetli anakartlar: X399 ve X370 Mini-ITX
19b izlenme · 1 yıl
04:21
MSI'ın yeni oyun bilgisayarı: Infinite A
28,7b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
03:24
ASUS Zenith Extreme X399 "AMD zirveye oynuyor" ön inceleme
10,4b izlenme · 1 yıl
07:03
MSI'dan çılgın anakart: İlklerin modeli Z270 Godlike
7,8b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim