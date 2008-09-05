Foxconn A7DA-S (AMD 790GX) anakart video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
AMD'nin 690G ile başladığı başarılı entegre ekran kartlı yonga seti ailesine 780G ardından 790GX'de eklendi. 780G'de entegre ekran kartı daha kaslı bir yapıya kavuşurken, 790GX daha hızlı bir entegre ekran kartı, çift PCIe x8 portunda Crossfire desteği ve özel hız aşırtma seçenekleriyle geliyor.
Bu videomuzda Foxconn'un 790GX yonga setli anakartı A7DA-S'in hız aşırtma ve entegre ekran kartı performansını inceliyor, 690G ve 780G ile karşılaştırıyoruz.
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2. FOXFUN programi da islemcinin Voltajini hatali okuyor.
3. FOXFUN programinin HT'ye de istenmeyen bir bicimde overclock yapmasi kotu bisey. AMD'ye overclock boyle yapilmaz.
4. islemci secimi de yanlis fikrimce..
5. detay olarak hic bisey yok..
6. calisan bir ornek gosterilmemis..
7. anakart hakkinda yetersiz bilgi..
8. bide videonun sonunda biraz teklemissiniz... uygun kelimeler secilmemis ve tekrar da yapilmis.. ayrica cok sayida kelime telefuzu hatasi var..
gerci HT'ye yapilan overclock'u gizlemek icin ozel olarak CPU-Z uzerinde HT link'in frekansi mouse kursoru ile gizlenmis sanki.. yani FOXFUN kotu bir program..
8. madde kendi dusuncem.. tabi malum yorgun olabilir veya acaleniz oldugundan kaynaklanabilir..o anki sartlarinizi bilmiyorum..
saygilarimla..
iyi çalışmalar
foxconn kullanmadığım için sanmıyorm kullanacağımı,ancak güzel board,deneme amaçlı alınabilir...