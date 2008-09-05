Foxconn A7DA-S (AMD 790GX) anakart video inceleme

AMD'nin 690G ile başladığı başarılı entegre ekran kartlı yonga seti ailesine 780G ardından 790GX'de eklendi. 780G'de entegre ekran kartı daha kaslı bir yapıya kavuşurken, 790GX daha hızlı bir entegre ekran kartı, çift PCIe x8 portunda Crossfire desteği ve özel hız aşırtma seçenekleriyle geliyor.

Bu videomuzda Foxconn'un 790GX yonga setli anakartı A7DA-S'in hız aşırtma ve entegre ekran kartı performansını inceliyor, 690G ve 780G ile karşılaştırıyoruz.

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