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Foxconn, AMD'nin 790GX yonga setini kullanan yeni anakartlarını duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
10,7b
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28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Foxconn, AMD'nin 790GX yonga setini temel alan iki yeni modelini duyurdu. A7DA-S ve A7DA olarak isimlendirilen yeni anakartlar, AMD'nin soket AM2 ve AM2+ formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyorlar. SB750 köprüsüyle gelen modeller Radeon HD 3300 kod adlı entegre grafik işlemciye sahipler. AMD'den yapılan açıklamalara göre, yeni IGP resmi duyurusu geçtiğimiz Mart ayında yapılan 780G yonga setindeki HD 3200 çözümüne göre %30'a varan oranda daha yüksek performans sunuyor. Hatta AMD'nin 790GX yonga setini "entegre grafik işlemcisi en güçlü yonga seti" olarak şanse edebileceği de ifade ediliyor. DirectX 10 destekli olan ve SidePort teknolojisi için 128MB'lık DDR3 bellek ile donatılan entegre grafik işlemci yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Öte yandan uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumuna da olanak tanıyan anakartlar sahip oldukları çift PCIe X16 slotu üzerinden 8x+8x konfigürasyonunda Crossfire desteği de sunuyorlar. Kullanılan katı kapasitörleri ve pasif soğutucularıyla dikkat çeken Full-ATX formundaki yeni anakartlar, SB750 köprüsü sayesinde hız aşırtma noktasında da iddialı olabilirler. Zira daha önce de detaylarını paylaştığımız üzere yeni güney köprüsü Phenom işlemciler ile daha yüksek hız aşırtma değerlerine ulaşabilmek için ACC yani Advanced Clock Calibration olarak tanımlanan özel bir teknoloji ile geliyorlar. Aralarında RAID 5 te olmak üzere farklı sabit disk kurulumlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüyle gelen A7DA-S ve A7DA kod adlı yeni anakartlar görüntü aktarımı için VGA, DVI ve HDMI konnektörlerini de destekliyorlar. İki anakart arasındaki temel fark olaraksa A7DA-S modelinin fazladan 2x IEEE1394a portuna sahip olması gösteriliyor. Fiyat noktasında ise Foxconn A7DA-S'nin yurt dışı fiyat listelerine 115 Avro seviyesinden giriş yapmaya başladığı belirtiliyor.
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tokatli6061 11 yıl
şu o/c saçmalığına bakarak işlemciler hakkında yorum yapmanın mantığını bi anlasam...... çarpanı açık olmayan işlemcilere nasıl o/c atıldığını ya bilmiyosunuz, yada bilip, bilmeyenlerden bu şekilde yapılan o/c'nin saf işlemcinin hızlandırılmadığı gerçeğini gizliyosunuz? çarpan kilidi açık olmayan bi işlemciyi hızlandırmak için ekstradan gerekenleride yazında anlayalım o/c'nin mantığını. x38 anakarta pentium dual core işlemci takmak gerekiyomu gerekmiyomu?
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pataapat 11 yıl
16x16 Cf desteği verebilen ler gelince düsünüle bilir diyorum,iscilik güsel ve marka olarakda saglam bir marka..haber icin tesekkürler
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Hobo. 11 yıl
Yerleşim 4 4'ül olmuş. Tebrikler Foxconn
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EIvII2AH 11 yıl
alacam gelse bir
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nuricomx 11 yıl
Ben bu chipseti cross fire anakartta gereksiz görüyorum, kartın şekli şemali full katı kapasitör enerji tasarruf konusundada iyi olabilir ama bu kadar güclü bir igp'si var üzerinde aca giriş seviyesi anakartlardada bu igp yi kullacankarmi ? çünkü igp si güzel anakart pahali ben bunu alirsam ekran kartı almam, bu igp bazi kesime yeterde artar.

Belli bir yere kadar tabi onun yerine 50 dolara 740g alip 60-70 dolarada bi ekran karti alinir sonucda hatta biraz daha fazla verip yeni çikan 9500gt alinabilir muhakkak bu anakartin avantajlari vardir görmezden gelemeyiz fakat benim yazdiğim alternatifte bana göre mantıklı sizcede öyle değilmi ?

FX57: arkadaşım bu igp'yi daha ucuz maliyetli anakartlarda kullacaklarmı bir bilginiz varmı acaba ?
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DivXci 11 yıl
anakartında heatpipe olmayana kız vermeyecekler


hybrid crossfire'ın üst seviye ekran kartları ile bakalım oyunlara etkisi ne kadar olacak.
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mamad 11 yıl
Kartın duruşu yetiyor yav!!!


Bu foxconn hakkaten kaliteli ürünler yapıyor ve anladığım kadarıyla kart 5 fazlı olup, bu güç devreleri iyi soğutuluyor!!!
Bu kartın kuzey köprüsünü 12cm bi fanla desteklersek oc kapasitesi gerçekten iyi olacağa benziyor!!!


Artık 790gx yongasetli bi anakart almak bana şart oldu!!!
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X2 11 yıl
GX 'ler yavaş yavaş dökülmeye başladı. hemen gelsin istiyoruz!!!
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Huzur_02 11 yıl
Faxonn'un ankartlarına hasta oluyorum kalite konuşuyor resmen , Faxonn 'u tebrik ediyorum.

İntel'in üst sınıf Anakartları ile kıyas yapacak olur isek fiyatı çok makul
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CavaLieR-G 11 yıl
Hakkaten kalite kokuyor faxconn sağlam ilerliyor .....Fiyat da gayet güzel....
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leon23 11 yıl
Haber için saol fx57
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