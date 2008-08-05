Foxconn, AMD'nin 790GX yonga setini kullanan yeni anakartlarını duyurdu

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Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Foxconn, AMD'nin 790GX yonga setini temel alan iki yeni modelini duyurdu. A7DA-S ve A7DA olarak isimlendirilen yeni anakartlar, AMD'nin soket AM2 ve AM2+ formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyorlar. SB750 köprüsüyle gelen modeller Radeon HD 3300 kod adlı entegre grafik işlemciye sahipler. AMD'den yapılan açıklamalara göre, yeni IGP resmi duyurusu geçtiğimiz Mart ayında yapılan 780G yonga setindeki HD 3200 çözümüne göre %30'a varan oranda daha yüksek performans sunuyor. Hatta AMD'nin 790GX yonga setini "entegre grafik işlemcisi en güçlü yonga seti" olarak şanse edebileceği de ifade ediliyor. DirectX 10 destekli olan ve SidePort teknolojisi için 128MB'lık DDR3 bellek ile donatılan entegre grafik işlemci yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Öte yandan uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumuna da olanak tanıyan anakartlar sahip oldukları çift PCIe X16 slotu üzerinden 8x+8x konfigürasyonunda Crossfire desteği de sunuyorlar. Kullanılan katı kapasitörleri ve pasif soğutucularıyla dikkat çeken Full-ATX formundaki yeni anakartlar, SB750 köprüsü sayesinde hız aşırtma noktasında da iddialı olabilirler. Zira daha önce de detaylarını paylaştığımız üzere yeni güney köprüsü Phenom işlemciler ile daha yüksek hız aşırtma değerlerine ulaşabilmek için ACC yani Advanced Clock Calibration olarak tanımlanan özel bir teknoloji ile geliyorlar. Aralarında RAID 5 te olmak üzere farklı sabit disk kurulumlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüyle gelen A7DA-S ve A7DA kod adlı yeni anakartlar görüntü aktarımı için VGA, DVI ve HDMI konnektörlerini de destekliyorlar. İki anakart arasındaki temel fark olaraksa A7DA-S modelinin fazladan 2x IEEE1394a portuna sahip olması gösteriliyor. Fiyat noktasında ise Foxconn A7DA-S'nin yurt dışı fiyat listelerine 115 Avro seviyesinden giriş yapmaya başladığı belirtiliyor.