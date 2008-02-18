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Foxconn Blackops X48 hız aşırtmacıların yeni gözdesi olabilir

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden biri olan Foxconn bir süre öncesine kadar anakart pazarında özellikle yüksek performanslı ve hız aşırtma odaklı hazırlanan anakartların oluşturduğu "high-end" segmetinden pek bilinen yada var olan bir marka değildi fakat herşey firmanın Quantum Force adını verdiği özel programını devreye sokması ile başladı. Yüksek performanslı anakart üretiminde uzman bazı mühendisleri kadrosuna katarak yola koyulan firma ardından Shamino olarak bilinen hız aşırtma ustasını programın teknik sorumlusu olarak kadrosuna katan Foxconn'un hazırladığı ilk model olan P35 yonga setli Mars modeli serinin ilk temsilcisi olmasına rağmen ses getirmeyi başarmıştı. Tabi firmanın bu koudaki hedefleri büyük. Geçtiğimiz ay CES fuarında yeni nesil anakart prototiplerini sergileyen firma bu konuda rakiplerine göz dağı vermeye başladı bile. Foxconn'un hazırlıkları devam eden X48 yonga setli BlackOps modeliyle ilgili bazı test sonuçları da gelmeye başladı. Özellikle hız aşırtma konusunda son derece iddialı bir anakart hazırlayabilmek için ilk örnekleri dünya çapında başarıları olan bazı hız aşırtma usta veya gruplarına verilmeye başlanan Foxconn BlackOps X48 henüz emekleme aşamasındaki BIOS'u ile ciddi değerlere ulaşamaya başladı bile. Foxconn tarafından Mart veya Nisan başında pazara sunulabileceği söylenen kombo soğutma (hava+su+LN2) sistemi ile dikkat çeken BlackOps X48 bakalım başta GIGABYTE olmak üzere DFI, Asus ve Abit gibi rakipleri karşısında neler yapabilecek birlikte göreceğiz.
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*AMD_ATHLON* 11 yıl
bu foxconn u önceden hiç sevmezdim harbiden ilgimi çekmeye başladı ya anakartları asusu andırıyor
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CoreXXX 11 yıl
foxconn aslında dünyanın en büyük anakart üreticisi, ama bunu çoğu kullanıcı bilmez,çünkü markalı pc lerin çoğu anakartlarını foxconna ürettiriyor,dell,packard bell vs vs. bence kaliteli bir anakart firması winfast firmasıda foxconna bağlı bir grup,aslında ankartları kaliteli ama overclock veya ultra dayanıklı kartların üretimine daha yeni başladı bence adından söz ettirecek bi firma
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Beriko 11 yıl
Testler 6Ghz yi gosteriyor, bu cok iyi bir deger. Sogutma tarafinda bir korku olmayinca gittigi yere kadar gidecektir. Foxconn a tebrikler
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Albatros83 11 yıl
Foxcon un mühendis transferleri ve büyük üretim kapasitesi bakalım nasıl sonuç verecek.
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::_Kosov@lı_:: 11 yıl
Walla birinciligi buna yedirmezler gibime geliyo.ama güzel anakart kuzey köprüsünde 8 cm lik fan görür gibiyim dogrumu acaba.haber için teşekkürler.
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ertantasa 11 yıl
foxxcon un eski bi anakartı baya başımı agrıtmasına ragmen bu yeni high-end anakartları ilgimi cekmeye başladı ama hala o eski olaydan dolayı güvensizim.deneyenler cıksın bi bakalım hayırlısı ...
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mkidd 11 yıl
X48 anakartlar da rekabet olsa iyi olur diyordum...İşte iyi bir başlangıç
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