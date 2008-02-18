Foxconn Blackops X48 hız aşırtmacıların yeni gözdesi olabilir

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden biri olan Foxconn bir süre öncesine kadar anakart pazarında özellikle yüksek performanslı ve hız aşırtma odaklı hazırlanan anakartların oluşturduğu "high-end" segmetinden pek bilinen yada var olan bir marka değildi fakat herşey firmanın Quantum Force adını verdiği özel programını devreye sokması ile başladı. Yüksek performanslı anakart üretiminde uzman bazı mühendisleri kadrosuna katarak yola koyulan firma ardından Shamino olarak bilinen hız aşırtma ustasını programın teknik sorumlusu olarak kadrosuna katan Foxconn'un hazırladığı ilk model olan P35 yonga setli Mars modeli serinin ilk temsilcisi olmasına rağmen ses getirmeyi başarmıştı. Tabi firmanın bu koudaki hedefleri büyük. Geçtiğimiz ay CES fuarında yeni nesil anakart prototiplerini sergileyen firma bu konuda rakiplerine göz dağı vermeye başladı bile. Foxconn'un hazırlıkları devam eden X48 yonga setli BlackOps modeliyle ilgili bazı test sonuçları da gelmeye başladı. Özellikle hız aşırtma konusunda son derece iddialı bir anakart hazırlayabilmek için ilk örnekleri dünya çapında başarıları olan bazı hız aşırtma usta veya gruplarına verilmeye başlanan Foxconn BlackOps X48 henüz emekleme aşamasındaki BIOS'u ile ciddi değerlere ulaşamaya başladı bile. Foxconn tarafından Mart veya Nisan başında pazara sunulabileceği söylenen kombo soğutma (hava+su+LN2) sistemi ile dikkat çeken BlackOps X48 bakalım başta GIGABYTE olmak üzere DFI, Asus ve Abit gibi rakipleri karşısında neler yapabilecek birlikte göreceğiz.