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Foxconn Bloodrage ile Nehalem platformunda bellek hızı rekoru kırıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcilerini ve bu işlemcilere yataklık edecek anakartlar için X58 yonga setini duyurmasıyla birlikte anakart üreticileri arasında rekabetin yeniden alevlendi. Gigabyte, MSI, Asus, ECS ve Foxconn gibi firmalar yüksek performans segmenti için hazırladıkları hız aşırtma dostu anakartlarını endüstrinin beğenisine sunmaya başladılar.

Duck kod adlı Japon hız aşırtmacının Rampage II Extreme modeliyle Core i7 965 Extreme Edition işlemcisini 5550MHz'e çıkartarak kategorisinde dünya rekoru kırdığını, yayınladığı basın duyurusu ile açıklayan Asus'dan sonra bir başka rekor haberi de Foxconn cephesinden geldi ve firmanın Quantum Force serisi dahilinde hazırladığı Blood Rage modeliyle bellek rekoru kırıldığı bildirildi.

Foxconn'un tasarımı, özellikleri ve kutu içeriği ile dikkatleri çeken X58 yonga setli Blood Rage modeliyle alanında dünya rekoru olmasa bile Core i7 platformunda şimdiye kadar ulaşılan en yüksek hıza imza atıldığı bildiriliyor. Core i7 920 işlemcisiyle yapılan çalışmada A-DATA tarafından üretilen tek bir DDR3 bellek modülünün kullanıldığı ve 2513.8MHz'lik (1256.9*2) hıza ulaşıldığı açıklandı.

Belirttiğimiz gibi Foxconn'un X58 yonga setli BloodRage modeliyle Core i7 platformunda elde edilen hız alanında en yüksek değer olmakla birlikte dünya rekoru listesine de 3. sıradan girmiş durumda. Zira maksimum bellek hızı kategorisinde rekor X38 anakart ve Core 2 Duo E6550 işlemci kullanarak ulaştığı 2608.2MHz'lik hız ile JtChen2002 rumuzlu hız aşırtmacıya ait.

Foxconn Bloodrage ile Nehalem platformunda bellek hızı rekoru kırıldı
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http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=454079


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MrPerFormance 10 yıl
Her eve lazım.
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sezka44 10 yıl
cok karizma bişey
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01Mrt 10 yıl
bu çok güzel görünüyor fakat görüntüsünün yanında fiyatıda önemli...
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pirasa 10 yıl
cipsetin üstündeki o boru ne işe yarıyo. anakartla beraber 1 şişe sıvı nitrojendemi veriyolar yoksa
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XivA 10 yıl
anakart kesin 800-1000 usd vardır. zengin dosyu i7 ve bileşenleri BAN..!
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diciotto 10 yıl
Foxconn güzel ankartlar yapıyor ama inanılmaz pahalı
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OverClocK1ng 10 yıl
Foxxconn a helal olsun. DFI ın mühendislerini aldıktan sonra çok manyak anakartlar üretmeye başladı. İyi bir overclock anakartı alacak olsam kesinlikle Foxxconn u da gözönünde bulundurur ona göre alırdım.
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max975 10 yıl
kart da şekil zaten
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natcenk 10 yıl
iyiymiş..
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