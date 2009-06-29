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Foxconn Cinema: Medya bilgisayarları için AMD 785G yonga setli yeni anakart

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Foxconn, AMD tabanlı medya bilgisayarları için tasarım detayları ve teknik özellikleriyle öne çıkacak gibi görünen yeni bir anakart hazırladı. Firmanın Cinema adını verdiği 785G yonga setli yeni anakart, Soket AM2+ ve Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek veriyor. Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve 1066MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunan Foxconn Cinema, Siyah renkli baskılı devresi ve katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

AMD'nin Radeon HD 4200 entegre grafik işlem birimiyle gelen anakart, DirectX 10.1 desteği sunuyor ve yüksek tanımlı videolar için hızlandırma yapabiliyor. Daha yüksek entegre grafik performansı için 128MB (1333MHz DDR3) SidePort bellek teknolojisi ile desteklenen anakartın (Deluxe versiyonu) entegre grafik işlemci çalışma hızının 1100MHz'e kadar arttırılabileceği belirtiliyor. Harici ekran kartı kullanımına ve Hybrid Crossfire kurulumuna olanak ta tanıyan Cinema, görüldüğü üzere mATX formunda hazırlandı.

3DMark 2006 testinde yaklaşık 2700 puan aldığı açıklanan Foxconn Cinema pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Medya bilgisayarlarını hedef alan ve görsel kalitenin yanında kulaklara da hitap etmesi hedeflenen anakartın 8 kanal ses desteği DTS Connect ve Dolby Digital Live sertifikalarına da sahip. DVI, VGA ve HDMI konnektörleriyle donatılan ve global satışına Ağustos sonu gibi başlanacağı belirtilen 785G yonga setli Foxconn Cinema'nın yurt dışında 99$ seviyesinden kullanıcılarla buluşması bekleniyor.


http://www.tweaktown.com/news/12644/foxconn_shows_us_its_cinema_amd_785g_mobo/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
escape0121 9 yıl
tasarımı DFI anakartları anımsatıyor sanki=D
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XivA 9 yıl
gerçek bir HTPC bileşeni.
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pastperfect 9 yıl
benim hoşuma gitti güzel çalışma olmuş tebrik ederim gerçekten
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By MuRaT 9 yıl
TweakTown
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