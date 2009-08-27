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Foxconn Inferno Katana; Yüksek performans tutkunları için P55 çipsetli yeni anakart

9 yıl
12,7b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Foxconn Inferno Katana; Yüksek performans tutkunları için P55 çipsetli yeni anakart
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Quantum Force serisi altında yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için özel anakartlar hazırlayan Foxconn, LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için hazırladığı yeni performans çözümünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma tarafından resmi olarak lanse edilen Quantum Force Inferno Katana tasarım özellikleri ve hız aşırtma detayları ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Intel'in 8 Eylül'de lanse edeceği Lynnfield kod adlı yeni nesil işlemciler için hazırlanan ve resmi satışına önümüzdeki başlanması beklenen Inferno Katana, dört adet DIMM slotu üzerinden 1800MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. İşlemci için Hybrid tasarımlı ve 12 fazlı, bellekler içinse 2 fazlı özel güç tasarımına sahip olan yeni anakart 3 adet PCIe x16 slotu üzerinden SLI ve Crossfire desteği de sunuyor.

Özel soğutucusu, baskılı devresi ve katı kapasitörleri ile dikkat çeken Quantum Force serisi Inferno Katana, enerji verimliliği ve güç kontrolünü hedef olan Green Efficient kontrolü ve i-Tweaker isimli hız aşırtma özellikleri iddialı olması beklenen P55 yonga setli yeni anakart üzerinde ayrıca iki adet eSATA, 6 adet SATA-II, Gigabit Ethernet, çift FireWire ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği de sunuluyor.

Fiyatı hakkında henüz net bir bilginin bulunmadığı Inferno Katana'nın 8 fazlı güç tasarımlı daha ekonomik GTI versiyonu da yine Foxconn tarafından kullanıma sunulacak.


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sertacaygun 9 yıl
Fu renkler de Foxconn rengi artık...
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showstopper41 9 yıl
"İşlemci için Hybrid tasarımlı ve 12 fazlı, bellekler içinse 2 fazlı özel güç tasarımına sahip olan yeni anakart 3 adet PCIe x16 slotu üzerinden SLI ve Crossfire desteği de sunuyor."
Bellek içinde güç fazı varmış yaw. Diğer anakartlarda 12+2 diye bahsederken +2 kısmı bellek fazı sayısını mı ifade ediyor?
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hardware wizard 9 yıl
foxcoon number one bu saaten sonra tek gecerimm
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c34 9 yıl
fena :D
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CoreXXX 9 yıl
sata portlarının hepsinin yatay olması çok kötü olmuş
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tolgaciik 9 yıl
vay katana vay
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sgnr 9 yıl
Şık bir tasarım olmuş. Şu websiteleriede güzel bir görsel koysalar daha bi gözüme giricekler.



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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buraoca2 9 yıl
Kart hakikaten kaliteli görünüyor. Test sonuçlarını da görelim, ona göre yorum yaparız ;)
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Applejack 9 yıl
Anakart heryönden çok iyi duruyor. Özellik, yerleşim, tasarım vs..

İyi iş çıkartmış Foxconn.
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alprkrkmz 9 yıl
ucuyo mu bu?
saka bı yana cok guzel olmus.. renklerın uyumu cok guzel..her an kanatlanıp ucacak hıssı uyandırdı bende
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ThE LoSt 9 yıl
gerçekten foxconn şaşırtıyo bugünlerde
kart ise mükemmel görrünüyo renk uyumu müthişş..
yine yapmış yapacağını...
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alperen_69 9 yıl
Foxconn son senelerde atak yaptı gerçekten ne iş abit in yerine gözmü dikti
,ayrıca görünüm ve yerleşim konusunda çok başarılı işler çıkarıyor bence
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M1A2Abrams 9 yıl
renkler süper
haber için teşekkürler
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