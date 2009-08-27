Foxconn Inferno Katana; Yüksek performans tutkunları için P55 çipsetli yeni anakart

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Quantum Force serisi altında yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için özel anakartlar hazırlayan Foxconn, LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için hazırladığı yeni performans çözümünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma tarafından resmi olarak lanse edilen Quantum Force Inferno Katana tasarım özellikleri ve hız aşırtma detayları ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Intel'in 8 Eylül'de lanse edeceği Lynnfield kod adlı yeni nesil işlemciler için hazırlanan ve resmi satışına önümüzdeki başlanması beklenen Inferno Katana, dört adet DIMM slotu üzerinden 1800MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. İşlemci için Hybrid tasarımlı ve 12 fazlı, bellekler içinse 2 fazlı özel güç tasarımına sahip olan yeni anakart 3 adet PCIe x16 slotu üzerinden SLI ve Crossfire desteği de sunuyor.

Özel soğutucusu, baskılı devresi ve katı kapasitörleri ile dikkat çeken Quantum Force serisi Inferno Katana, enerji verimliliği ve güç kontrolünü hedef olan Green Efficient kontrolü ve i-Tweaker isimli hız aşırtma özellikleri iddialı olması beklenen P55 yonga setli yeni anakart üzerinde ayrıca iki adet eSATA, 6 adet SATA-II, Gigabit Ethernet, çift FireWire ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği de sunuluyor.

Fiyatı hakkında henüz net bir bilginin bulunmadığı Inferno Katana'nın 8 fazlı güç tasarımlı daha ekonomik GTI versiyonu da yine Foxconn tarafından kullanıma sunulacak.

