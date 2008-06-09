Foxconn'dan 3 fanlı işlemci soğutucusu prototipi

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Hazırladığı yeni kasa ve soğutucular ile iddialı olacağının sinyallerini geçtiğimiz Mart ayında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilen Cebit fuarında veren Foxconn Tayvan'da gerçekleştirilen Computex 2008 de yine yeni çözümlerini katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın hazırladığı soğutucular arasında özellikle prototip aşamasında olan model ilgi görmeyi başardı. Zira oldukça büyük bir yapıya sahip olan soğutucu üzerinde firma tam 3 adet fan kullanıyor. Soğutucunun alt tarafında 120mm'lik bir fan kullanan Foxconn, üst tarafta ise 2 adet 80mm'lik fan kullanmış durumda. Henüz detayları açıklanış olmasa da Bakır tabanlı bir yüzeye ve Alüminyum yapraklara sahip olduğu düşünülen soğutucu için Foxconn'un çalışmaları da devam ediyor. Seri üretime geçecek versiyonu bu kadar büyük olur mu sorusuna şu aşamada cevap vermek zor olsa da bu boyda bir soğutucunun piyasada satılmakta olan kasaların neredeyse tamamıyla uyumlu olmayacağını söyleyebilmek te mümkün. Öte yandan ürünün soğutma performansı da ve seri üretim planları varsa eğer sahip olacağı etiket fiyatı da merak konusu.