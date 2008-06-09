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Foxconn'dan 3 fanlı işlemci soğutucusu prototipi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hazırladığı yeni kasa ve soğutucular ile iddialı olacağının sinyallerini geçtiğimiz Mart ayında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilen Cebit fuarında veren Foxconn Tayvan'da gerçekleştirilen Computex 2008 de yine yeni çözümlerini katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın hazırladığı soğutucular arasında özellikle prototip aşamasında olan model ilgi görmeyi başardı. Zira oldukça büyük bir yapıya sahip olan soğutucu üzerinde firma tam 3 adet fan kullanıyor. Soğutucunun alt tarafında 120mm'lik bir fan kullanan Foxconn, üst tarafta ise 2 adet 80mm'lik fan kullanmış durumda. Henüz detayları açıklanış olmasa da Bakır tabanlı bir yüzeye ve Alüminyum yapraklara sahip olduğu düşünülen soğutucu için Foxconn'un çalışmaları da devam ediyor. Seri üretime geçecek versiyonu bu kadar büyük olur mu sorusuna şu aşamada cevap vermek zor olsa da bu boyda bir soğutucunun piyasada satılmakta olan kasaların neredeyse tamamıyla uyumlu olmayacağını söyleyebilmek te mümkün. Öte yandan ürünün soğutma performansı da ve seri üretim planları varsa eğer sahip olacağı etiket fiyatı da merak konusu.
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tibuk 11 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hazırladığı yeni kasa ve soğutucular ile iddialı olacağının sinyallerini geçtiğimiz Mart ayında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilen Cebit fuarında veren Foxconn Tayvan'da gerçekleştirilen Computex 2008 de yine yeni çözümlerini katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın hazırladığı soğutucular arasında özellikle prototip aşamasında olan model ilgi görmeyi başardı. Zira oldukça büyük bir yapıya sahip olan soğutucu üzerinde firma tam 3 adet fan kullanıyor. Soğutucunun alt tarafında 120mm'lik bir fan kullanan Foxconn, üst tarafta ise 2 adet 80mm'lik fan kullanmış durumda. Henüz detayları açıklanış olmasa da Bakır tabanlı bir yüzeye ve Alüminyum yapraklara sahip olduğu düşünülen soğutucu için Foxconn'un çalışmaları da devam ediyor. Seri üretime geçecek versiyonu bu kadar büyük olur mu sorusuna şu aşamada cevap vermek zor olsa da bu boyda bir soğutucunun piyasada satılmakta olan kasaların neredeyse tamamıyla uyumlu olmayacağını söyleyebilmek te mümkün. Öte yandan ürünün soğutma performansı da ve seri üretim planları varsa eğer sahip olacağı etiket fiyatı da merak konusu.


Bu prototipin bir ismi yokmu FX-57 ? sadece Prototipmi ölemi gecior Fuarda felanda?
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Mene 11 yıl
yalnız amma çirkin birşey olmuş yav. su soğutmaya her ne kadar uzak olsam da böyle saçma sapan bir şey kullanacağıma direkt su soğutma alır olayı çözerim oldu bitti.
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hikmetg 11 yıl
Benim ilk tercihim sessiz sistemler.

O kadar fanın anlamı nedir anlamış değilim. sesten aşırı rahatsız oluyorum şahsen.

AMD 'yi de en çok sessiz olduğu için seviyorum.
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PeGaSuS@01 11 yıl
adamlar radyatörü alıp cpu nun üzerine koymuşlar ancak bi sorun var kasanın kapağını nasıl kapatıcaklar
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fx57 11 yıl

Orjinalden alıntı: PeGaSuS@01

adamlar radyatörü alıp cpu nun üzerine koymuşlar ancak bi sorun var kasanın kapağını nasıl kapatıcaklar



Onun da çözümü var;

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