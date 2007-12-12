Foxconn'dan anakartlarına özel soğutma çözümü

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Foxconn'un overclock yani hız aşırtma konusunda ciddi şekilde eğileceğini, firmanın bu konudaki hazırlıklarını ve bu hazırlıkları çerçevesinde kullanıma sunduğu Quantum Force serisi dahilinde duyurulan Mars kod adlı anakartında ait detayları daha önce sizler ile paylaşmıştık. Özellikle hız aşırtma potansiyeli yüksek anakartlar geliştirmek için firmanın konusunda uzman DFI gibi üreticilerden mühendis transfer ettiğini de hatrılıyoruz. Son olarak overclock dünyasının adı artık efseneleşen isimlerinden Shamino ile bu konuda iş birliği yapan firma Qunatum Force serisi dahilinde hazırlayacağı yeni nesil anakartlarında kullanmak üzere özel bir soğutma çözümü üzerinde çalışıyor. Firmanın henüz prototip aşamasında olan ve tamamlandığında tam anlamıyla bakırdan hazırlanmış olacak yeni soğutması farklı soğutma alternatiflerini kullanıcılarına sunacak. Zira dileyen kullanıcılar soğutmayı pasif olarka kullanabilirken dileyenler fanlı olarak dileyen su yada dileyen daha uç noktalara giderek sıvı nitrojen gibi soğutma alternatilerini kullanabilecekler. Prototip aşamasında olan soğutmanın ne zaman hazır olacağı şu an için netlik kazanmış değil.