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Foxconn'dan anakartlarına özel soğutma çözümü

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Foxconn'un overclock yani hız aşırtma konusunda ciddi şekilde eğileceğini, firmanın bu konudaki hazırlıklarını ve bu hazırlıkları çerçevesinde kullanıma sunduğu Quantum Force serisi dahilinde duyurulan Mars kod adlı anakartında ait detayları daha önce sizler ile paylaşmıştık. Özellikle hız aşırtma potansiyeli yüksek anakartlar geliştirmek için firmanın konusunda uzman DFI gibi üreticilerden mühendis transfer ettiğini de hatrılıyoruz. Son olarak overclock dünyasının adı artık efseneleşen isimlerinden Shamino ile bu konuda iş birliği yapan firma Qunatum Force serisi dahilinde hazırlayacağı yeni nesil anakartlarında kullanmak üzere özel bir soğutma çözümü üzerinde çalışıyor. Firmanın henüz prototip aşamasında olan ve tamamlandığında tam anlamıyla bakırdan hazırlanmış olacak yeni soğutması farklı soğutma alternatiflerini kullanıcılarına sunacak. Zira dileyen kullanıcılar soğutmayı pasif olarka kullanabilirken dileyenler fanlı olarak dileyen su yada dileyen daha uç noktalara giderek sıvı nitrojen gibi soğutma alternatilerini kullanabilecekler. Prototip aşamasında olan soğutmanın ne zaman hazır olacağı şu an için netlik kazanmış değil.
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ozkrmz 11 yıl
Şimdi elbette foxconn gibi standart anakartlar için büyük bir üretici olmuş bir firmanın hız aşırtmaya önem vermesi kesinlikle iyi bir şey. Ama resimlerde biraz yapay gelen şeyler var. Sanki biraz reklam kokuyor. Ürünler son haline gelip çıksın bakalım piyasaya, durumlarına bakalım. Kağıt üzerinde her firma 1 numara. Arz oluşturamayan resimlerin etkisine kapılmamak lazım hemen.
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ilkercom 11 yıl
O kadar soğutucuya hunide versinler ln2 hunisi.
Gereksiz reklamlar bunlar
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siyah845 11 yıl
haber ıcın tesekurler ılgınc olmus
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menem 11 yıl
foxconn oc için özel mühendis bile almış artık oc büyük bir sektör oldu
intel zamanında karşı çıkıyodu ama o bile şuan x48 chipseti oc potansiyeli yüksek olarak çıkartacak
hadi hayırlısı
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Alx 11 yıl
Foxconndan hiç beklemezdim valla.
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