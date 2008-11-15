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Foxconn'dan Nehalem kullanacak performans tutkunlarına; X58 Bloodrage

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Foxconn'dan Nehalem kullanacak performans tutkunlarına; X58 Bloodrage
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Kendi markası altında anakart üretimini sonlandırarak OEM üretime ağırlık vereceği iddia edilen fakat yaptığı açıklama ile bu haberleri yalanlayan Foxconn, Quantum Force serisini yeni modeller ile genişletmeye kararlı gibi görünüyor. P45 yonga setli Avenger modeliyle mühendislik anlamında iddiasını ortaya koyan firma Nehalem için hakkında ilk haberleri bir süre önce verdiğimiz Bloodrage modelini hazırladı.

Foxconn'un Quantum Force programı dahilinde hazırladığı yeni anakartı tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekerken serinin genel amaçlarından biri olarak yine profesyonel kullanıcıları ve hız aşırtma meraklılarını hedef alacak gibi görünüyor. Intel'in Nehalem temelli Core i7 serisi işlemcilerine destek veren anakart üzerinde 3 adet DIMM slotu bulunuyor ve 12GB'a kadar DDR3-1800MHz bellek desteği sağlanıyor.

Foxconn'dan Nehalem kullanacak performans tutkunlarına; X58 Bloodrage
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Profesyoneller için geliştirilen detaylardan biri, BIOS'a girmeden veya ek bir yazılıma ihtiyaç duymadan kart üstü sensörler ile işlemci, kuzey köprüsü ve bellek voltajı takip edilebiliyor

Intel'in Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 modelleriyle kullanıma hazır olan anakart kuzey ve güney köprülerine ek olarak güç modüllerini de kapsayan pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Katı kapasitörleri ve baskılı devre tasarımıyla da ilgi çeken Boodrage, dört adet PCIe X16 slotuna sahip. 16x+16x veya 8x+ 8x+ 8x+ 8x konfigürasyonunda kullanılan slotlar ile hem Crossfire X hem de SLI desteği sunuluyor.

Quantum Force serisinin diğer bazı modellerinde olduğu gibi 4 farklı (hava,su,kuru buz ve LN2) soğutma kullanımına olanak tanıyan özel soğutucusu ile öne çıkan anakart, Quantum Force programı dahilinde geliştirilen hız aşırtma odaklı özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Quantum BIOS ile gelen anakart üzerinde yine profesyonellere yönelik olarak Debug LED, clear CMOS, güç ve reset butonları yer alıyor.

Foxconn'dan Nehalem kullanacak performans tutkunlarına; X58 Bloodrage
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Üzerinde entegre ses yongası bulunmayan Foxconn X58 Bloodrage, Creative'in X-Fi teknolojisini esas alan ve Sonar X-Fi isimli harici ses kartı ile birlikte geliyor. Çift gigabit ethernet portuna sahip olan Bloodrage, ICH10R köprüsünü kullanıyor ve farklı RAID konfigürasyonlarına destek veriyor. Çift eSATA portu bulunan anakart üzerine ayrıca 2x SAS portu da konumlandırılmış.

Foxconn'um X58 yonga setli Quantum Force Bloodrage modelinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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01Mrt 11 yıl
valla çok fonksiyonel bi bord olmuş ama bu ortamda TR de satmaz...
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K0rkunc 11 yıl
hakkatten adı gibi bir kart olmuş
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iso614300 11 yıl
Bende.
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
mükemmel ama dolar bu seviyedeyken ben E8200 işlemcim le uzun bi süre daha idare edicem
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