Foxconn, Nissan iddialarına açıklık getirdi: Hedef, satın alım değil

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bilgiler, Nissan’ın Honda ile birleşme görüşmelerinin artan anlaşmazlıklar nedeniyle sekteye uğradığını gösteriyordu. Eğer bu birleşme gerçekleşseydi, dünya çapında üçüncü büyük otomotiv üreticisi doğabilirdi. Nissan’ın alternatif iş ortaklıkları arayışına girdiği bilinirken, Foxconn’un da bu süreçte öne çıkan isimlerden biri olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta kaynaklar, Nissan’ın Foxconn ile iş birliğine açık olduğunu ve taraflar arasında ön görüşmelerin yapıldığını aktarmıştı.
Foxconn’un hedefi iş birliği
Özellikle Renault ile de iş birliği görüşmelerinin sürdüğünü belirten Liu, Fransız otomotiv devinin Nissan’daki %36’lık payına dikkat çekti. Bu kapsamda Foxconn’un yalnızca Nissan ile değil, Renault üzerinden de sektörde daha güçlü bir konum elde edebileceği öne sürülüyor.
Foxconn, dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi ve Apple’ın en büyük iPhone tedarikçisi olarak bilinse de, son yıllarda elektrikli araç sektörüne yönelik yatırımlarını artırıyor. Şirket, kendi otomobil markasını yaratmaktan ziyade, otomobil üreticileri için tasarım ve üretim hizmeti sunmayı hedefliyor. Liu da bu stratejiyi teyit ederek, Foxconn’un bir otomobil markası olmayacağını, yalnızca sipariş üzerine tasarım ve üretim hizmetleri sunacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.
her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem