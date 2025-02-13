Foxconn, Nissan iddialarına açıklık getirdi: Hedef, satın alım değil

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Tam Boyutta Gör Japon otomotiv üreticisi Nissan’ın Honda ile birleşme görüşmelerinden çekilmesiyle geleceği belirsizleşirken, Foxconn’un bu süreçte yeni bir ortak olarak devreye girme ihtimali dikkat çekiyor. Bu konu hakkında konuşan Tayvan merkezli teknoloji devi Foxconn’un Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu, Nissan ile iş birliği yapmayı hedeflediklerini ancak şirketin satın alınmasının gündemde olmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bilgiler, Nissan’ın Honda ile birleşme görüşmelerinin artan anlaşmazlıklar nedeniyle sekteye uğradığını gösteriyordu. Eğer bu birleşme gerçekleşseydi, dünya çapında üçüncü büyük otomotiv üreticisi doğabilirdi. Nissan’ın alternatif iş ortaklıkları arayışına girdiği bilinirken, Foxconn’un da bu süreçte öne çıkan isimlerden biri olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta kaynaklar, Nissan’ın Foxconn ile iş birliğine açık olduğunu ve taraflar arasında ön görüşmelerin yapıldığını aktarmıştı.

Foxconn’un hedefi iş birliği

Tam Boyutta Gör Foxconn’un New Taipei’deki merkezinde basına açıklamalarda bulunan Young Liu, şirketinin Nissan’ı satın alma gibi bir hedefi olmadığını söylerken “Hisselerini satın almak bizim amacımız değil; amacımız iş birliği” dedi. Liu, buna rağmen iş birliği için gerekirse bir hisse almayı düşünebileceğini söyledi.

İddiaya göre Nissan, ortaklık için Foxconn ile görüşüyor 6 gün önce eklendi

Özellikle Renault ile de iş birliği görüşmelerinin sürdüğünü belirten Liu, Fransız otomotiv devinin Nissan’daki %36’lık payına dikkat çekti. Bu kapsamda Foxconn’un yalnızca Nissan ile değil, Renault üzerinden de sektörde daha güçlü bir konum elde edebileceği öne sürülüyor.

Foxconn, dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi ve Apple’ın en büyük iPhone tedarikçisi olarak bilinse de, son yıllarda elektrikli araç sektörüne yönelik yatırımlarını artırıyor. Şirket, kendi otomobil markasını yaratmaktan ziyade, otomobil üreticileri için tasarım ve üretim hizmeti sunmayı hedefliyor. Liu da bu stratejiyi teyit ederek, Foxconn’un bir otomobil markası olmayacağını, yalnızca sipariş üzerine tasarım ve üretim hizmetleri sunacağını söyledi.

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