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Foxconn'dan Quantum Force serisi yeni anakart; Bloodrage GTI

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Foxconn'dan Quantum Force serisi yeni anakart; Bloodrage GTI
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Hız aşırtma profesyonellerinin görüş ve önerileri doğrultusunda yüksek performans meraklıları için hazırlanan Qunatum Force serisi anakartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Foxconn, X58 yonga setli Bloodrage modelinden sonra seriye kısmen daha ekonomik yeni bir model daha ekliyor. Bloodrage GTI isimli yeni anakart ile Coe i7 platformunda yüksek performansın segmentinde dikkat çekici bir fiyatla sunulması bekleniyor.

Foxconn Bloodrage GTI, Intel'in LGA1366 formundaki Nehalem tabanlı Core i7 920, 940 ve 965 Extreme Edition modelleriyle kullanılabiliyor. Üç adet DDR3 bellek slotuna sahip olan anakart ile 12GB'a kadar DDR3-1800MHz (OC ile) bellek desteği sunuluyor. Tasarım özellikleri, katı kapasitörleri ve özel soğutucu tasarımıyla dikkat çeken anakart, stabilite ve yüksek verimlilik için 14 fazlı Hybrid PWM tasarımıyla geliyor.

Quantum Force serisi dahilinde daha önce kullanıma sunulan anakartların karakteristik özellklerine sahip olduğu belirtilen Bloodrage GTI, Crossfire X ve SLI teknolojilerine destek veriyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ve dört adet PCIe x16 slotuna sahip olan yeni model, kart üstü güç ve reset butonları gibi yine profesyonelleri hedef alan detaylara ve Creative'in X-Fi teknolojisiyle donatılan harici ses kartına sahip.

X58+ICH10R yonga setini temel alan anakart, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüne ek olarak harici depolama çözümleri için iki adet eSATA, bir PATA ve 12x USB 2.0 portuna sahip. Çift Gigabit ethernet konnektörü ile donatılan Bloodrage GTI'ın üst model olan BLoodrage'den özellikle kutu içeriğiyle ayrılması ve daha uygun bir fiyat seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

Foxconn'dan Quantum Force serisi yeni anakart; Bloodrage GTI
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eneshatipoglu 10 yıl
sagol arkdasım gormemısım
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Agababangida 10 yıl
blood rage beklerken gti çıktı nehalem ucuzlar ise bu kartı kullanırım
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eneshatipoglu 10 yıl
hee bu arada hadı oldukı kurduk bole bı makına bu anakartın ustune q9650 taksak onun ustunede zalman 9700nt yı taksak yanı normal bı sogutucyla en fazla ne kadar oc yapabılırız merak ettım
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eSqUaLl 10 yıl
Orjinalden alıntı: eneshatipoglu

hee bu arada hadı oldukı kurduk bole bı makına bu anakartın ustune q9650 taksak onun ustunede zalman 9700nt yı taksak yanı normal bı sogutucyla en fazla ne kadar oc yapabılırız merak ettım
Bu Anakarta Q9650 Takamassın.. 1366 Socket Core i7 İşlemciler Olur.!
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eneshatipoglu 10 yıl
cokmu sey ıstıyorum arkadaslar acaba :)))))
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eneshatipoglu 10 yıl
ahhh para olcakkı alacan ustunede koyucan q9650 yı sonra bı 4870x2 bıde 8 gb lık ddr3 kıt ocz q9650 nın ustune de zalman 9700nt yı koyup oc yaptınmı zaten anakartımız bastan 5-0 önde baslıyor maca ahh ısste dedım gıbı guzel bı paran olcakkı yapıcan bole bıse
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eneshatipoglu 10 yıl
800 lıramı orta hallı kasa toplarım kendıme nabdı bunlar ya ben en fazla 120 dolar verırım anakarta fazlası havaya gırer gercekten ole guclu makına kullanmak ısteyenler ıcn bence ole sırf bu sebeblerden dolayı cıkarılmıs bi ankart gbııme geldı
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eSqUaLl 10 yıl
Şekli Olan Alır..
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gordon01 10 yıl
Kuantum gücü :)
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StreamRolleR 10 yıl
mrk etmeyin ordki GTI dan kaynaklanan +100 usr olur ve rampage 2 extreme kadar pahalı olur(800ytl kdv dahil tahminimce)
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eSqUaLl 10 yıl
Kaç Aydır Bloog Rage Anakartı Bekliyorum, 7 Yıldır 205 GTI Kullanıcısıyım, Hastasıyım, Blood Rage Beklerken Birde Blood Rage GTI Cıkartmıslar, Bunu Almıyımda Ne Yapıyım
Ama Bir Türlü Gelemedi Bizim Ülkemize.. Hayırlsı
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aktorun 10 yıl
Foxconn blood rage Istanbul da nerede satılır?
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Foxconun en dandik anakartları bizde satılıyor.Acıkcası ben foxconun ilk saglam anakartını bu sitede gördüm.Ama bu haber ile anlasılıyor ki foxcon anakart pazarında iddialı bir marka.
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uglipancan 10 yıl
haklısın enes aga bizim gibi orta halliler böyle şeyleri alamıyor maalesef ama neyse sağlık olsun ama param olsa kesin alırdım.
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