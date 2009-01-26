Foxconn'dan Quantum Force serisi yeni anakart; Bloodrage GTI

Tam Boyutta Gör

Hız aşırtma profesyonellerinin görüş ve önerileri doğrultusunda yüksek performans meraklıları için hazırlanan Qunatum Force serisi anakartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Foxconn, X58 yonga setli Bloodrage modelinden sonra seriye kısmen daha ekonomik yeni bir model daha ekliyor. Bloodrage GTI isimli yeni anakart ile Coe i7 platformunda yüksek performansın segmentinde dikkat çekici bir fiyatla sunulması bekleniyor.

Foxconn Bloodrage GTI, Intel'in LGA1366 formundaki Nehalem tabanlı Core i7 920, 940 ve 965 Extreme Edition modelleriyle kullanılabiliyor. Üç adet DDR3 bellek slotuna sahip olan anakart ile 12GB'a kadar DDR3-1800MHz (OC ile) bellek desteği sunuluyor. Tasarım özellikleri, katı kapasitörleri ve özel soğutucu tasarımıyla dikkat çeken anakart, stabilite ve yüksek verimlilik için 14 fazlı Hybrid PWM tasarımıyla geliyor.

Quantum Force serisi dahilinde daha önce kullanıma sunulan anakartların karakteristik özellklerine sahip olduğu belirtilen Bloodrage GTI, Crossfire X ve SLI teknolojilerine destek veriyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ve dört adet PCIe x16 slotuna sahip olan yeni model, kart üstü güç ve reset butonları gibi yine profesyonelleri hedef alan detaylara ve Creative'in X-Fi teknolojisiyle donatılan harici ses kartına sahip.

X58+ICH10R yonga setini temel alan anakart, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüne ek olarak harici depolama çözümleri için iki adet eSATA, bir PATA ve 12x USB 2.0 portuna sahip. Çift Gigabit ethernet konnektörü ile donatılan Bloodrage GTI'ın üst model olan BLoodrage'den özellikle kutu içeriğiyle ayrılması ve daha uygun bir fiyat seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör