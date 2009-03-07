Foxconn'dan X58 yonga setli iki yeni anakart; Flaming Blade ve Flaming Blade GTI

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Hız aşırtma tutkunları ve yüksek performans meraklıları için Quantum Force programı dahilinde özel anakartlar hazırlayan Foxconn ürün gamını iki yeni modelle genişletiyor. Firmanın Flaming Blade serisi dahilinde hazırladığı yeni anakartları Flaming Blade ve Flaming Blade GTI resmi olarak gün ışığına çıktı.

Foxconn'un X58 yonga setli yeni anakartları Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 işlemcileri için hazırlandı. Üç adet bellek slotuna sahip olan anakartlar 12GB'a kadar DDR3-1800MHz bellek desteği sunabiliyorlar. Ayrıca her iki anakart üzerinde de çoklu ekran kartı kullanımına yönelik olarak iki adet PCIe x16 slotu bulunuyor.

Siyah renkli bskılı devreleri, katı kapasitörleri ve soğutucu tasarımları ile dikkat çeken anakartlar, 6 fazlı dijital güç tasarımına sahipler. Hem Crossfire X hem de SLI teknolojisine destek veren anakartları birbirinden ayıran temel farkın ise Flaming Blade modelinde fazladan iki adet eSATA konnektörünün olması gösterileblir.

Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklere ve 6x SATA-II konnektörüne sahip olan anakartların, Foxconn tarafından daha önce kullanıma sunulan Blood Rage gibi modellere kıyasla daha ucuz olacağı ifade edilirken fiyat segmentlerinde iddialı olacakları belirtiliyor.