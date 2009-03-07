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Foxconn'dan X58 yonga setli iki yeni anakart; Flaming Blade ve Flaming Blade GTI

10 yıl
9,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Foxconn'dan X58 yonga setli iki yeni anakart; Flaming Blade ve Flaming Blade GTI
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Hız aşırtma tutkunları ve yüksek performans meraklıları için Quantum Force programı dahilinde özel anakartlar hazırlayan Foxconn ürün gamını iki yeni modelle genişletiyor. Firmanın Flaming Blade serisi dahilinde hazırladığı yeni anakartları Flaming Blade ve Flaming Blade GTI resmi olarak gün ışığına çıktı.

Foxconn'un X58 yonga setli yeni anakartları Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 işlemcileri için hazırlandı. Üç adet bellek slotuna sahip olan anakartlar 12GB'a kadar DDR3-1800MHz bellek desteği sunabiliyorlar. Ayrıca her iki anakart üzerinde de çoklu ekran kartı kullanımına yönelik olarak iki adet PCIe x16 slotu bulunuyor.

Siyah renkli bskılı devreleri, katı kapasitörleri ve soğutucu tasarımları ile dikkat çeken anakartlar, 6 fazlı dijital güç tasarımına sahipler. Hem Crossfire X hem de SLI teknolojisine destek veren anakartları birbirinden ayıran temel farkın ise Flaming Blade modelinde fazladan iki adet eSATA konnektörünün olması gösterileblir.

Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklere ve 6x SATA-II konnektörüne sahip olan anakartların, Foxconn tarafından daha önce kullanıma sunulan Blood Rage gibi modellere kıyasla daha ucuz olacağı ifade edilirken fiyat segmentlerinde iddialı olacakları belirtiliyor.


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DH Misafiri 7 yıl
bu kartı almak istiyorum ama foxonn markası beni korkutuyor
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MMXex 7 yıl
bu saatten sonra alıpta ne yapacan ,mübarek. hortlatmışın konuyu
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Vuze 10 yıl
fiyat hakkında bilgi varmı?
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max975 10 yıl
tamam görüntü on numara
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
işte oyuncu pc sine anakart
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razorc 10 yıl
çok güzel görünüyor resmen "Flaming" olmuş :D:D
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EcZaNeT 10 yıl
bloodrage nin biraz kırpılmış versiyonu sanki bu haberi yapmıştın fx57 hatırlar gibiyim.. flamin blade gti yoktu ama..
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