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Foxconn'dan X58 yonga setli yeni anakart; Flaming Blade

10 yıl
14,8b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Foxconn'dan X58 yonga setli yeni anakart; Flaming Blade
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Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırladığı Quantum Force serisi anakartlarıyla son dönemin popüler isimlerinden birisi olan Foxconn, X58 yonga setli Blood Rage serisi anakart ailesine yeni bir üye daha kattı. Firmanın BloodRAGE ve BloodRAGE GTI modellerinden sonra ilgili seri dahilinde hazırladığı üçüncü modeli olan Flaming Blade gün ışığına çıktı.

BloodRage serisinin ekonomik modeli olması beklenen Flaming Blade, LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerle kullanılabiliyor. Üç adet DIMM slotu üzerinden 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, üst modellerden farklı olarak dört yerinie iki PCIe 2.0 x16 slotlarıyla geliyor ve çoklu ekran kartı desteği de sunuyor. Pasif soğutma ile desteklenen Flaming Blade, katı kapasitörleriyle de dikkat çekiyor.

Güney köprüsünün kullanıldığı anakart, farklı RAID konfigürasyonlarına destek veren 6 adet SATA-II portu ile geliyor. Harici donanımların bağlantısı için USB 2.0 konnektörlerine ek olarak iki adet eSATA portuna da sahip olan Flaming Blade, hız aşırtma dostu detaylara sahip özel bir BIOS ile desteklendiği bildiriliyor. 6 fazlı güç tasarımına sahip olan anakartta profesyoneller için debug LED ile güç/reset butonları da yer alıyor.

Gigabit ethernet ve sekiz kanal yüksek tanımlı ses gibi detayları da bulunan anakartın ay sonuna doğru yaklaşık 210$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

Foxconn'dan X58 yonga setli yeni anakart; Flaming Blade
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DH Misafiri 8 yıl
arkdaşlar bende bu karttan var ama otadaki slot çalışmıyor ortaya taktığım zaman pc hiç açılmıyor remde yeni
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maviay1980 10 yıl
External diskler ethernetle bağlanabiliyor artık.Tabi desteklemesi kaydıyla.Çift ethernet bence uygun ama kartı beğenmedim 12 gb ddr3 desteği az olmuş üç slot triple ddr3 ama ben sevmedim kartı neyse Türkiyede pahalı satılır bu kart
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zallas003 10 yıl
3 Lu Yapmaları bence mantıklı hem masraf azalmış oldu hemde zaten mantıksız 6GB lik kitler bile bizi resmen kitttliyor

Gerisini almaya para yok saçma bir harcama zatende Hemde Overclock İşleminde 6 Slot Ram Takmak Akıllıca Olur mu oda bişe
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gordon01 10 yıl
Foxconn'un Blood Rage serisi kartları çok güzel bakalım ülkemizde kaça satılacaklar ?
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arda1811 10 yıl
helal olsun x58 de bombaları patlatmaya devam ediyorlar
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Tolgá 10 yıl
şu anakartın asaletine bak...
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ASiL35 10 yıl
düne kadar foxconn u slot soket jak yapan birisi olarak görürdüm anakart işinede girmiş dediğiniz gibi dfi a rakip olabilri
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EcZaNeT 10 yıl
vista 64 home edit. 16gb
vista 64 ultimate 128gb+ destekliyormuş
windows xp 64 bit 16gb destekliyor

kaynaklar

bilgilist.net/...

microsoft.com/...
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test.test.teron 10 yıl
en fazla 16 GB mı, onu da nerden çıkardın..?? biraz daha araştır istersen... değil Vista daha eskileri bile 32 GB desteği veriyor... gerekir gerekmez ayrı mesele ama yanlış bilgi vermeyelim.
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toonjai 10 yıl
foxconn önceleri fason üretim yapıyordu bu piyasadaki board üreticileri için, şimdi kendi adıyla bu basarısını sürdürüyor ve bu gidişle dfi ' a sıkı rakip olabilir.
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KanKoKan 10 yıl
X58 anakartların içinde alınabilirliği en yüksek model gibi görünüyor, boş kalacak slotlara birton para vermektense hem ekonomik hemde kullanışlı bir kart olmuş, yurdumuzda kaçkişi 4 ekran kartı slotunu ve 6 ram slotunu tam olarak dolduruyor.
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psychemy 10 yıl
gördüğüm en düzenli en şık kart harbiden insanın intele geçesi geliyor..
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drkayzer 10 yıl
evet 3 ram slotu olması ilginç
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MrPerFormance 10 yıl
Böyle anakartlara neden dual ethernet yaparlar merak içerisindeyim.???
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max975 10 yıl
6 değilde 3 lü ram olması ilginç
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musandia 10 yıl

Orjinalden alıntı: MrPerFormance

Böyle anakartlara neden dual ethernet yaparlar merak içerisindeyim.???


Oyuncular için büyük ihtimal
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hardware wizard 10 yıl
güzel bişeye benziyo faxconn kendini aşmaya başladı artıkk son zamanlarda güzel işler cıkartıyoo
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