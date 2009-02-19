Foxconn'dan X58 yonga setli yeni anakart; Flaming Blade

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Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırladığı Quantum Force serisi anakartlarıyla son dönemin popüler isimlerinden birisi olan Foxconn, X58 yonga setli Blood Rage serisi anakart ailesine yeni bir üye daha kattı. Firmanın BloodRAGE ve BloodRAGE GTI modellerinden sonra ilgili seri dahilinde hazırladığı üçüncü modeli olan Flaming Blade gün ışığına çıktı.

BloodRage serisinin ekonomik modeli olması beklenen Flaming Blade, LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerle kullanılabiliyor. Üç adet DIMM slotu üzerinden 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, üst modellerden farklı olarak dört yerinie iki PCIe 2.0 x16 slotlarıyla geliyor ve çoklu ekran kartı desteği de sunuyor. Pasif soğutma ile desteklenen Flaming Blade, katı kapasitörleriyle de dikkat çekiyor.

Güney köprüsünün kullanıldığı anakart, farklı RAID konfigürasyonlarına destek veren 6 adet SATA-II portu ile geliyor. Harici donanımların bağlantısı için USB 2.0 konnektörlerine ek olarak iki adet eSATA portuna da sahip olan Flaming Blade, hız aşırtma dostu detaylara sahip özel bir BIOS ile desteklendiği bildiriliyor. 6 fazlı güç tasarımına sahip olan anakartta profesyoneller için debug LED ile güç/reset butonları da yer alıyor.

Gigabit ethernet ve sekiz kanal yüksek tanımlı ses gibi detayları da bulunan anakartın ay sonuna doğru yaklaşık 210$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

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