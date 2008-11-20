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Foxconn'un X58 yonga setli Blood Rage modeli için geri sayım başladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Foxconn'un X58 yonga setli Blood Rage modeli için geri sayım başladı
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Anakart dünyasının önde gelen isimlerinden Foxconn'un Quantum Force programı çerçevesinde hazırladığı X58 yonga setli yeni anakartı Blood Rage için geri sayım başladı. Tasarımı, hız aşırtma özellikleri ve kutu içeriği ile dikkat çeken anakartın özellikle hız aşırtma tutkunlarının beklentileri doğrultusunda hazırlandığı ifade ediliyor ve Intel'in LGA1366 formundaki yeni nesil işlemcilerine destek veriliyor.

Nehalem tabanlı Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 işlemcileriyle kullanılan bilen anakart Siyah renkli baskılı devresi, Kırmızı komponentleri ve katı kapasitlöriyle öne çıkmayı başarıyor. Üç adet DIMM slotuna sahip olan ve 12GB'a kadar DDR 1800MHz bellek desteği sunan anakartın14 fazlı melez PWM tasarımına sahip olduğu belirtilirken DirectFET MOSFET teknolojisiyle donatıldığının da altı çiziliyor.

Foxconn'un X58 yonga setli Blood Rage modeli için geri sayım başladı
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Dört adet PCIe X16 slotuna sahip olan anakart hem SLI hem de Crossfire X teknolojileri desteklemekte. Quantum Force serisi dahilindeki güncel diğer modeller gibi kuzey köprüsü, güney köprüsü ve güç modülleri için modüler yapılı özel bir soğutucu ile gelen anakart hava soğutma, su soğutma, kuru buz ve sıvı azot gibi dört farklı soğutma alternatifiyle kullanılabiliyor ki bu özellikle hız aşırtmacılar için önemli bir detay.

Güney köprüsü olarak ICH10R yongası ile gelen ve farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüyle donatılan Blood Rage üzerinde çift eSATA ve çift SAS konnektörü de yer alıyor. Yine iki adet Gigabit Ethernet portuna sahip olan Foxconn'un yeni modeli, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunan ve Creative'in X-Fi teknolojisine destekleyen harici formdaki SONAR X-Fi ses kartıyla geliyor.

Foxconn'un X58 yonga setli Blood Rage modeli için geri sayım başladı
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Hızlı ve kolay bir şekild hız aşırtma yapılabilmesine olanak tanıyan ve 5.25" slotunu kullanan QF Panel isimli özel bir araç ile gelen anakartın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bu arada Foxconn'un Blood Rage modeli haricinde Nehalem platformu için X58 yonga setli Renaissance modelini hazırladığını da hatırlatalım.

Foxconn'un X58 yonga setli Blood Rage modeli için geri sayım başladı
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Foxconn'un X58 yonga setli Blood Rage modeli için geri sayım başladı
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[sharpshooter] 11 yıl
3 ram slotu yerine çoğu x58 chipsetli anakart gibi 6 slotu tercih etselerdi daha iyi olurdu. Onun dışında başka bi eksisi var gibi görünmüyor. Tasarıma gelince bence renk uyumu süper olmuş
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SnRkRkMn 11 yıl
harbi fiyatı ne aralıkta olur bilgisi olan varmı alacagımdan degıl ha merak ettım :D
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bigdede 11 yıl

Orjinalden alıntı: SnRkRkMn

harbi fiyatı ne aralıkta olur bilgisi olan varmı alacagımdan degıl ha merak ettım :D

aynen
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Codname47 11 yıl
çok hoş bir anakart ama ram slot sayısı biraz daha fazla olsa daha iyi olurdu..
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Nevi şahsına münhasır 11 yıl
Köprüdeki boru bana Titaniği hatırlattı. Bilemiyorum nasıl alaka kurdum
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