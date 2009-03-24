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Freecom'dan çevresel koşullara dayanıklı harici disk ailesi; ToughDrive Sport

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Freecom'dan çevresel koşullara dayanıklı harici disk ailesi; ToughDrive Sport
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Harici depolama çözümleriyle tanınan Freecom, ToughDrive Sport adını verdiği yeni harici sürücü ailesini duyurdu. 250GB, 320GB ve 500GB gibi üç farklı kapasite alternatifiyle pazara sunulacağı belirtilen seri dahilindeki harici depolama sürücülerinin 155 x 91 x 21 mm boyutlarında ve 260 gram ağırlığında olacağı belirtilmekte.

Freecom tarafından hazırlanan yeni serinin en önemli özelliği olarak "outdoor" kullanıma uygun olması yani 2.5" segmentinde yer alan diğer pek çok modele kıyasla daha dayanıklı bir yapıda olması ve farklı çevresel koşullarda çalışmasına sorunsuzca devam edebilmesi gösteriliyor.

Yeni disklerin öne çıkan bir diğer önemli özelliği olarakta 256bit MD5 donanımsal şifreleme yapılabilmesi dolayısıyla yüksek veri güvenliği sağlanabilmesi gösteriliyor. Tak ve kullan formunda olan ve iki yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilen 250GB, 320GB ve 500GB'lık sürücüler için belirlenen yurt dışı satış fiyatları ise sırasıyla 145$, 169$ ve 219$.


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Vuze 10 yıl
görünüzü güzel dayanıklı olması artısı fiyatıda fena digilmiş
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kjetlee 10 yıl
Aynı zamanda ince ve kibar bir görünümü var.
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max975 10 yıl
çok şık olmuş...
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