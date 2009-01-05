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Freescale'den mini-bilgisayarlar için entegre grafik özellikli işlemci

10 yıl
7,2b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Freescale'den mini-bilgisayarlar için entegre grafik özellikli işlemci
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Netbook dünyası üreticiler için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sergilenen yüksek satış başarısının yeni yılda da tekrar edeceği yönünde iyimse bir havanın hakim olduğu pazarda OEM üreticilerinin yanı sıra yarıiletken firmaları da kolları sıvamış durumda. Intel'in Atom platformuyla ağırlığını hissettirdiği pazara alternatif isimler de dahil olacak gibi görünüyor.

Intel'in yanı sıra x86 platformunda C7 ve Nano serisi işlemcileriyle mücadeleye devam eden VIA ve çalışma içerisinde olduğu belirtilen AMD'nin yanı sıra alternatif çözüm üreticileri de pazarda iddialı olmanın yollarını arıyor. Geçtiğimiz günlerde ARM'ın Cortex 8 çekirdeğiyle netbook dünyasında etkili olmayı planladığı yönünde haberler gün ışığına çıkmış ve firmanın iddialı olduğu ifade edilmişti.

Yarıiletken endüstrinin önemli isimlerinden Freescale Semiconductor 199$ altında yer alacak düşük maliyetli mini-bilgisayarlar için yeni bir yongada sistem çözümü (SoC) hazırlıyor. Örneklendirme aşamasındaki i.MX51 kod adlı işlemcinin ARM'on Cortex A8 çekirdeğini temel aldığı ve 1GHz'de çalıştığı belirtilirken, yapısı gereği özellikle Linux tabanlı netbook'larda kullanılacağı belirtiliyor.

Maliyetinin 20$'ın altında olması beklenen yeni işlemcinin entegre DDR/DDR2 bellek kontrolcüsüne, OpenGL ve Open VG destekli entegre grafik özelliğine ve ek olarak ATA arabirimi ile Ethernet desteğine sahip olacağı üstelik entegre özelliklerine rağmen Atom'dan daha düşük güç tüketeceği iddia ediliyor. Peki 2 hücreli pil ile 8 saate kadar pil ömrü sunacak SoC çözümü ne zaman gelecek?

Gelen bilgilere göre yeni işlemcinin ve netbook modellerinin önümüzdeki Perşembe günü başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılaması bekleniyor. İşlemci için örneklendirme aşamasındaki Freescale firmasının hacimli üretime yılın ikinci çeyreğinde başlaması ve i.MX51 tabanlı ilk netbook modellerinin yılın ikinci yarısında kullanıma sunulması bekleniyor.

Bu arada Freescale firmanın Atom platformunda ziyade Qualcomm ve Texas Instruments firmalarının aynı segmentteki benzer çözümlerini rakip aldığını da belirtmekte fayda var.


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OverClocK1ng 10 yıl
Çıksın çıksın ki diğer nettop işlemcileri ucuzlasın. Ne kadar çok alternatif o kadar çok indirim...
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max975 10 yıl
şaka maka işlemçi üreticileri artıyor
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yonex78 10 yıl
haber için teşekkürler
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