FTC: Apple ile Google arasındaki ilişkiyi soruşturmaya devam edeceğiz

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Ağustos 2006'dan bu yana yürüttüğü Apple Yönetim Kurulundaki görevinden karşılıklı anlaşılarak istifa ettiği açıklanan Google Tepe yöneticisi Eric Schmidt'in bu kararına Federal Ticaret Komisyonunda konuyla ilgili yorumu akşam saatlerine doğru geldi.

Rekabet Bürosu müdürü Richard Feinstein'in yaptığı açıklamada, Federal Ticaret Komisyonunun bir süre önce Apple ve Google'ın arasındaki ilişkiyi mercek altına aldığı soruşturmaya istifaya rağmen devam edeceğinin altı çizilerek, firmaların birbirlerinin rakip olmaya başladığından iç içe geçmiş yönetim kurullarının rekabet sorunlarına sebep olduğu belirtildi.Amerikan yasalarına göre de firmaların farklı pazarlarda boy göstermesi halinde ortak kişiler tarafından yönetilmesine izin veriliyor.

Dünkü haberimizde de belirttiğimiz gibi Google ve Apple son yıllarda bir çok alanda birbirlerine rakip olmaya başlamasına rağmen Google'ın tepe yöneticisinin Apple'ın yönetim kurulunda da görev almasının doğru olup olmadığı tartışılıyordu. Eric Schmidt'in istifasına rağmen Genentech tepe yöneticisi Arthur Levinson her iki firmadaki görevine ve Apple'ın yönetim kurulunda bulunan eski Birleşik Devletler Başkan yardımcısı ve başkan adayı Al Gore da Google'daki özel danışmanlık görevine devam ediyor.