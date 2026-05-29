Gemini kullanıcılarını rahatlatan karar: Google limitleri değiştirdi

Tam Boyutta Gör Google, I/O 2026 etkinliğinde duyurduğu Gemini işlem gücü tabanlı kullanım sistemiyle ilgili kullanıcı şikayetlerinin ardından yeni düzenlemeler yaptığını açıkladı. Şirket, özellikle karmaşık komutların limitleri beklenenden hızlı tükettiğine yönelik geri bildirimler sonrası kota yönetiminde değişikliklere gidildiğini duyurdu. Yapılan güncellemeler, Gemini 3.1 Pro ve Flash-Lite modellerini kapsarken, Omni video üretim sistemiyle ilgili yaşanan teknik sorunlar da giderildi.

Gemini işlem gücü sistemi daha ayrıntılı yönetilecek

Yeni sistemde klasik mesaj sayısı limiti yerine işlem gücü kullanımı yaklaşımı uygulanıyor. Google’ın açıklamasına göre bu model, yalnızca gönderilen komut sayısını değil, komutun teknik karmaşıklığını, kullanılan araçları ve oturum süresini birlikte değerlendiriyor. Böylece kısa bir metin komutu ile uzun video üretimi veya gelişmiş kodlama istemleri aynı kategori içinde değerlendirilmiyor. Bu yaklaşım, bulut tabanlı yapay zeka servislerinin giderek daha yüksek işlem gücü gerektirmesi nedeniyle geliştirildi. Özellikle üretken yapay zeka tarafında video oluşturma, büyük veri analizi ve kod üretimi gibi işlemler, geleneksel sohbet tabanlı yapay zeka kullanımına kıyasla çok daha fazla sunucu kaynağı tüketiyor.

Google’ın yeni sisteminde kullanım limitleri haftalık kota mantığıyla çalışıyor ve belirli aralıklarla yenileniyor. Şirket, mevcut yapının 5 saatte bir yenilenen dinamik limit modeli kullandığını belirtiyor. Ancak kullanıcılar, özellikle büyük dosya yüklenen istemlerde limitlerin çok hızlı tükenmesinden şikayet ediyordu. Google Gemini lideri Josh Woodward, yapılan güncellemeyle birlikte artık tek bir istemin tüketebileceği maksimum kota miktarının sınırlandırıldığını açıkladı. Böylece çok büyük dosyalar veya yoğun işlem gerektiren komutlar, tüm kullanım hakkını kısa sürede tüketmeyecek.

Şirketin dikkat çektiği bir diğer nokta ise başarısız işlemlerin kota hesabına dahil edilmemesi oldu. Google, sistem kaynaklı bir hata nedeniyle tamamlanamayan işlemlerin kullanıcı limitlerinden düşülmeyeceğini açık biçimde ifade etti. Google ayrıca Derinlemesine Araştırma gibi gelişmiş görevlerin standart istemlere kıyasla daha fazla işlem gücü tükettiğini vurguladı. Bu nedenle kullanıcıların hangi işlemin ne kadar kota kullandığını daha net görebileceği yeni kullanım analiz araçları geliştiriliyor. Şu anda yalnızca genel kullanım özeti sunan Gemini kontrol panelinin ilerleyen dönemde daha ayrıntılı istatistikler ve bildirimler sunacağı belirtiliyor.

Kirin 2026 tanıtıldı: Huawei’den transistör rekoru hamlesi 3 gün önce eklendi

Dikkat çeken değişikliklerden biri de Gemini 3.1 Flash-Lite modeliyle ilgili oldu. Google, bu model üzerinden yapılan istemlerin artık ücretsiz olacağını ve kullanıcı kotasından düşülmeyeceğini açıkladı. Özellikle kısa metin özetleme, basit içerik üretimi veya hızlı bilgi sorguları gibi görevlerde kullanıcıların kota kaygısı yaşamadan sistemi kullanabilmesi amaçlanıyor.

Şirket ayrıca model seçimi tarafında da yeni bir kullanıcı deneyimi sunduğunu duyurdu. Buna göre kullanıcı hangi Gemini modelini seçerse, sistem bu tercihi sonraki oturumlarda da hatırlayacak. Yalnızca manuel değişiklik yapılması veya mevcut modelin kullanım limitine ulaşılması durumunda otomatik model geçişi gerçekleşecek.

Son olarak Omni video üretim sistemi tarafında yaşanan teknik sorunlar da Google’ın gündemindeydi. Şirket, bazı kullanıcıların yalnızca bir veya iki Omni videosu oluşturduktan sonra tüm kotalarını tüketmesine neden olan hatanın giderildiğini açıkladı. Bu sorunun özellikle yüksek işlem gücü gerektiren video üretim süreçlerinden kaynaklandığı belirtiliyor. Güncellemeyle birlikte Google AI Ultra abonelerinin oluşturabileceği Omni içerik miktarı da iki katına çıkarıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Gemini’de yeni dönem: Google kullanım limitlerini revize etti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: