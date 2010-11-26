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Fujitsu da tablet bilgisayar pazarına giriyor

8 yıl
7,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujitsu da tablet bilgisayar pazarına giriyor
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Japonya merkezli lider elektronik üreticilerinden Fujitsu da tablet bilgisayar pazarına girmeye hazırlanıyor. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen VISIT 2010 konferansında yeni tabletini gösteren Fujitsu, ilk etapta kurumsal müşterileri ve profesyonelleri hedef alacak gibi görünüyor. Henüz detayları açıklanmasa da Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılması beklenen 10.1-inç büyüklüğündeki tablet bilgisayar, Windows 7 işletim sistemini kullanıyor ve Intel platformundan güç alıyor.

Intel'in hacimli üretimi başlayan yeni Oak Trail platformunu mu yoksa Windows 7'li mevcut pek çok tablet modelinde olduğu gibi Atom platformunu kullanacağı henüz bilinmiyor. Fujitsu'nun, akıllı telefonların ve bilgisayarların en iyi özelliklerini bir arada sunacak açıklamasını yaptığı yeni tabletin 2011 başında çıkması beklenirken, fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

Fujitsu da tablet bilgisayar pazarına giriyor
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technogen 8 yıl
Atom ile şarj problemi çeker. Oak trail ise henüz detaylandırılmadı. Sadece Arm dan daha güçlü ancak güç tüketimi daha fazla diye biliyoruz.
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radiko1 8 yıl
dediğiniz modelin incelemesi burada..

gottabemobile.com/...
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