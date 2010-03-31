Fujitsu kendi sınıfındaki en-ince netbook'u duyurdu: LifeBook MH330

Tam Boyutta Gör

Japon elektronik devi Fujitsu, ürün gamını yeni bir netbook modeliyle genişletmeye hazırlanıyor. LifeBook MH330 olarak isimlendirilen mini-bilgisayar, Fusjitsu tarafından "Yol Savaşçısı" olarak tanımlanıyor ve 24.5mm'lik kalınlığı ile kendi sınıfındaki en ince netbook olarak gösteriliyor. 1.1 Kg ağırlığında olan mini-bilgisayar 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekran kullanıyor.

1.66GHz'de çalışan Intel Atom işlemcisinin güç verdiği netbook, 1GB bellek kapasitesine ve 250GB kapasiteli sabit diske sahip. Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 çözümünü kullanan LifeBook MH330'un diğer özellikleri arasında dökülmelere karşı korumalı tuş takımı, WiFi, Bluetooth 2.1, 5 formatlı kart okuyucusu, entegre kamera ve 3 hücreli pil gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın eşlik ettiği LifeBook MH330, Fujistu tarafından 500 dolar seviyesinden kullanıma sunuluyor.