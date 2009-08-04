Fujitsu oyunculara özel yeni bir sistem hazırlıyor; CELSIUS Ultra

Tam Boyutta Gör

Elektronik dünyasının önde gelen isimlerinden Fujitsu, oyuncular için yüksek performans odaklı yeni bir sistem hazırlıyor. Firmanın Almanya'da gerçekleştirilen KnastLAN etkinliğinde gösterdiği CELSIUS Ultra isimli yeni sistemin, gezegenin en hızlı hava soğutmalı oyuncu sistemi olarak lanse edileceği belirtilirken, detaylı özellikleri hakkında henüz yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Ancak sistem üzerinde yer alan SLI çıkartmasından da anlaşılabileceği üzere CELSIUS Ultra 'da ekran kartı tercihi Nvidia çözümlerinden yana kullanılmış. Hangi kartların kullanıldığı henüz bilinmemekle birlikte Fujitsu'nun iki adet tek PCB'li GeForce GTX 295 veya Triple SLI kurulumu üzerinden üç adet GeForce GTX 285 modeline yer vermiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Hız aşırtma için özel bir anakarta ve özel bir BIOS'a sahip olacağı belirtilen yeni sistemin dikkat çekici detaylara sahip olacağı iddia ediliyor. Fujitsu'nun yeni oyuncu bilgisayarı CElSIUS Ultra'yı ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden lanse edeceği ise henüz açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör