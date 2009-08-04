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Fujitsu oyunculara özel yeni bir sistem hazırlıyor; CELSIUS Ultra

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujitsu oyunculara özel yeni bir sistem hazırlıyor; CELSIUS Ultra
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Elektronik dünyasının önde gelen isimlerinden Fujitsu, oyuncular için yüksek performans odaklı yeni bir sistem hazırlıyor. Firmanın Almanya'da gerçekleştirilen KnastLAN etkinliğinde gösterdiği CELSIUS Ultra isimli yeni sistemin, gezegenin en hızlı hava soğutmalı oyuncu sistemi olarak lanse edileceği belirtilirken, detaylı özellikleri hakkında henüz yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Ancak sistem üzerinde yer alan SLI çıkartmasından da anlaşılabileceği üzere CELSIUS Ultra 'da ekran kartı tercihi Nvidia çözümlerinden yana kullanılmış. Hangi kartların kullanıldığı henüz bilinmemekle birlikte Fujitsu'nun iki adet tek PCB'li GeForce GTX 295 veya Triple SLI kurulumu üzerinden üç adet GeForce GTX 285 modeline yer vermiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Hız aşırtma için özel bir anakarta ve özel bir BIOS'a sahip olacağı belirtilen yeni sistemin dikkat çekici detaylara sahip olacağı iddia ediliyor. Fujitsu'nun yeni oyuncu bilgisayarı CElSIUS Ultra'yı ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden lanse edeceği ise henüz açıklanmadı.

Fujitsu oyunculara özel yeni bir sistem hazırlıyor; CELSIUS Ultra
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AtiMX4 10 yıl
Daha DX10un nimetlerinden faydalanmadık DX11 çıksa nolcak.Bana göre DX10lu olması pek birşey değiştirmez.
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Aktif Çamur 10 yıl
Gerçektende Ultraymış
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boakoms 10 yıl
Zahmet etmeseymiş, bizde hazırlayabilirdik.
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artenis 10 yıl
klasik post= DX 11 onces'daha cikacagi belli olmayan H'End DX10 kasa,,,,,
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