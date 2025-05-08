Bilgisayar adı nasıl değiştirilir? Windows 10/11 PC ismi değiştirme

Bilgisayarlar normalde rastgele harf ve sayıların birleşiminden oluşan önceden yüklenmiş bir adla gelir. Daha sonra bilgisayarınıza net ve benzersiz bir isim vermek isterseniz, bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. İster Windows 10 laptop ister Windows 11 PC kullanıyor olun, bilgisayar adını değiştirmek için izlemeniz gereken adımlar burada.
Windows bilgisayar adı nasıl değiştirilir 💻
Windows 10 bilgisayar adını değiştirme adımları ⬇️
Başlat menüsüne tıklayın
Arama bölümüne “CMD” yazın
Komut İstemi’ne tıklayın
“sysdm.cpl” komutunu girin
Değiştir’e tıklayın
Bilgisayar adı alanına yeni PC ismini girin
Tamam’a tıklayın
Bilgisayarı yeniden başlatın
Windows 10 bilgisayar adı değişmiş olacak
Windows 11 PC ismini değiştirme adımları ⬇️
Windows 11 PC’de Ayarlar uygulamasını açın
Sistem - Hakkında veya Sistem Bilgisi yolunu izleyin
Bu bilgisayarı yeniden adlandır alanına tıklayın
Mevcut bilgisayar adı gösterilecek
Cihazınızı adlandırın bölümüne gelin
Yeni bilgisayar ismini girin ve Sonraki’ye tıklayın
Bilgisayarı yeniden başlatın
Windows 11 bilgisayar adı değişmiş olacak
Bilgisayar adını öğrenme ℹ️
Windows tuşuyla R tuşuna basın
Çalıştır penceresinde “cmd” yazın
Komut İstemi’nde “hostname” komutunu girin
Bilgisayar adı görünecektir
Çoğu Windows PC, hatırlanması zor genel adlarla gelir. Neyse ki Windows 11 ve 10 işletim sistemlerinde bilgisayarın adını değiştirmek oldukça kolaydır. Bilgisayar adını öğrenmek ve değiştirmek için yapmanız gerekenler yukarıda anlatılmıştır.