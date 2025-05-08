Bilgisayar adı nasıl değiştirilir? Windows 10/11 PC ismi değiştirme

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Bilgisayarlar normalde rastgele harf ve sayıların birleşiminden oluşan önceden yüklenmiş bir adla gelir. Daha sonra bilgisayarınıza net ve benzersiz bir isim vermek isterseniz, bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. İster Windows 10 laptop ister Windows 11 PC kullanıyor olun, bilgisayar adını değiştirmek için izlemeniz gereken adımlar burada.

Windows bilgisayar adı nasıl değiştirilir 💻 Tam Boyutta Gör İşletim sistemi yüklendiğinde bilgisayarlara ve laptoplara otomatik olarak oluşturulan, alfanümerik bir ad verilir. Bilgisayar adı, cihaz adı veya ana bilgisayar adı olarak da bilinir. Rastgele bilgisayar adı (örneğin, "Desktop-XXXX") temelde anlamsızdır ve yalnızca bilgisayarı tek tek tanımlamak için kullanılır. Özel kullanımda, bu ad genellikle önemli bir rol oynamaz. Ancak, bilgisayarınızı bir bilgisayar çalışma grubunun parçası olarak kullanıyorsanız veya ev ağı üzerinden farklı bilgisayarlar kullanıyorsanız, rastgele oluşturulan bilgisayar adı çok anlamlı değildir ve bilgisayarın ağ içindeki rolü veya kullanıcı hakkında herhangi bir bilgi sağlamaz. Bu durumda, bilgisayar adı nasıl değiştirilir bilmek önemlidir. İşte Windows bilgisayar adını değiştirmek için yapmanız gerekenler: Windows 10 bilgisayar adını değiştirme adımları ⬇️ Tam Boyutta Gör Windows 10’u yeniden kurduğunuzda veya yeni bir Windows 10 PC satın aldığınızda bilgisayarınız “Desktop” ile başlayan ve ardından bir dizi sayı ve harften oluşan isimle etiketlenir. Windows’un rastgele oluşturduğu bu ismi değiştirmeniz mümkündür. Peki, Windows 10 bilgisayar adı nasıl değiştirilir? İşte adım adım Windows 10 PC ismi değiştirme: Başlat menüsüne tıklayın Arama bölümüne “CMD” yazın Komut İstemi’ne tıklayın “sysdm.cpl” komutunu girin Değiştir’e tıklayın Bilgisayar adı alanına yeni PC ismini girin Tamam’a tıklayın Bilgisayarı yeniden başlatın Windows 10 bilgisayar adı değişmiş olacak Windows 11 PC ismini değiştirme adımları ⬇️ Tam Boyutta Gör Windows 11, ilk kurulum işlemi sırasında PC'niz için bir ad seçmenize olanak tanır. "Bilgisayarınıza bir ad verelim" ekranında, 15 karakterden uzun olmayan, boşluk veya özel karakterlerin bulunmadığı bir isim seçmeniz istenir. Burada kurulumu hızlıca tamamlamak için rastgele bir isim vermiş olabilirsiniz. Neyse ki, Windows 11 bilgisayar adını değiştirmek çok kolaydır. Peki, Windows 11 PC ismi nasıl değiştirilir? İşte hızlı adımlarla Windows 11 bilgisayar ismini değiştirme: Windows 11 PC’de Ayarlar uygulamasını açın Sistem - Hakkında veya Sistem Bilgisi yolunu izleyin Bu bilgisayarı yeniden adlandır alanına tıklayın Mevcut bilgisayar adı gösterilecek Cihazınızı adlandırın bölümüne gelin Yeni bilgisayar ismini girin ve Sonraki’ye tıklayın Bilgisayarı yeniden başlatın Windows 11 bilgisayar adı değişmiş olacak

Bilgisayar (PC) özelliklerine nasıl bakılır? 2 yıl önce eklendi

Bilgisayar adını öğrenme ℹ️ Tam Boyutta Gör Sosyal medya platformlarını kullanan kişilerin kendilerini tanımlamak ve doğru kişiye hitap etmek için kullanıcı adlarına ihtiyaç duymaları gibi, IP ağlarındaki bilgisayarlar da ayırt edilebilir ve aranabilir olmak için tanımlayıcı adlara sahiptir. Bu, gelişmiş ve izlenebilir veri alışverişine ve etkili sorun gidermeye olanak tanır. Ancak, çok az kullanıcı bilgisayarlarının nasıl adlandırıldığını veya bilgisayarlarının adını nasıl bulacaklarını bilir. Peki, bilgisayar adına nasıl bakılır, nerede yazar? İşte bilgisayar adını öğrenme yolu: Windows tuşuyla R tuşuna basın Çalıştır penceresinde “cmd” yazın Komut İstemi’nde “hostname” komutunu girin Bilgisayar adı görünecektir

Çoğu Windows PC, hatırlanması zor genel adlarla gelir. Neyse ki Windows 11 ve 10 işletim sistemlerinde bilgisayarın adını değiştirmek oldukça kolaydır. Bilgisayar adını öğrenmek ve değiştirmek için yapmanız gerekenler yukarıda anlatılmıştır.

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