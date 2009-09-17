Fujitsu tablet bilgisayarında çoklu dokunmatik LCD ekran güncellemesi yaptı

Tam Boyutta Gör

CELCIUS Ultra kod adını verdiği yüksek performanslı oyuncu bilgisayarı ile gündemde olan Japon elektronik üreticisi Fujitsu, kompakt tasarımıyla dikkat çeken tablet bilgisayarı LifeBook T5010'da dokunmatik kontrole olanak tanıyan yeni bir LCD ekran güncellemesine gidiyor. Çoklu dokunmatik desteği sunan yeni ekranın iki sadet sayısallaştırıcı ile çift parman kullanımına olanak tanıdığı bildiriliyor.

13.3-inç ekrana sahip olan tablet bilgisayara Intel'in Core 2 Duo P8600 işlemcisi güç veriyor. 4GB bellek ve depolama için 250GB'a kadar sabit disk ya da 64GB SSD seçenekleri ile gelen sistemin grafik alt yapısını ise Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 MHD çözümü üstleniyor. Windows Vista işletim sistemiyle gelen LifeBook T5010, 1859$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tam Boyutta Gör

