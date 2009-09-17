Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujitsu tablet bilgisayarında çoklu dokunmatik LCD ekran güncellemesi yaptı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,7b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fujitsu tablet bilgisayarında çoklu dokunmatik LCD ekran güncellemesi yaptı
Tam Boyutta Gör

CELCIUS Ultra kod adını verdiği yüksek performanslı oyuncu bilgisayarı ile gündemde olan Japon elektronik üreticisi Fujitsu, kompakt tasarımıyla dikkat çeken tablet bilgisayarı LifeBook T5010'da dokunmatik kontrole olanak tanıyan yeni bir LCD ekran güncellemesine gidiyor. Çoklu dokunmatik desteği sunan yeni ekranın iki sadet sayısallaştırıcı ile çift parman kullanımına olanak tanıdığı bildiriliyor.

13.3-inç ekrana sahip olan tablet bilgisayara Intel'in Core 2 Duo P8600 işlemcisi güç veriyor. 4GB bellek ve depolama için 250GB'a kadar sabit disk ya da 64GB SSD seçenekleri ile gelen sistemin grafik alt yapısını ise Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 MHD çözümü üstleniyor. Windows Vista işletim sistemiyle gelen LifeBook T5010, 1859$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fujitsu tablet bilgisayarında çoklu dokunmatik LCD ekran güncellemesi yaptı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim