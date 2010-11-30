Fujitsu, Windows 7 işletim sistemli 12-inç tablet bilgisayar hazırladı

Japon elektronik devi Fujitsu, 12-inç büyüklüğünde tablet bilgisayar hazırladığını duyurdu. DL Pad adı verilen Windows 7 işletim sistemli tablet bilgisayarın 20mm kalınlığında ve 950 gram olduğunu duyuran Fujitsu, teknik özellikler hakkında herhangi bir detay paylaşmasa da işletim sisteminden de anlaşılabileceği üzere Intel platformunu kullanıyor.

Pine Trail kod adlı mevcut Atom platformu veya 2011'de çıkacak tablet odaklı Oak Trail platformunu kullanması beklenen tablet bilgisayarın özellikle kurumsal müşterileri hedef alması bekleniyor. Kritik öneme sahip dosyaların güvenliği için uzaktan kilitleme/silme teknolojisine de sahip olan Fujitsu DL Pad'in ne zaman ve hangi fiyatla çıkacağı ise açıklanmadı.