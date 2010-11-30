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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujitsu, Windows 7 işletim sistemli 12-inç tablet bilgisayar hazırladı

8 yıl
9,7b
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2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Fujitsu, 12-inç büyüklüğünde tablet bilgisayar hazırladığını duyurdu. DL Pad adı verilen Windows 7 işletim sistemli tablet bilgisayarın 20mm kalınlığında ve 950 gram olduğunu duyuran Fujitsu, teknik özellikler hakkında herhangi bir detay paylaşmasa da işletim sisteminden de anlaşılabileceği üzere Intel platformunu kullanıyor.

Pine Trail kod adlı mevcut Atom platformu veya 2011'de çıkacak tablet odaklı Oak Trail platformunu kullanması beklenen tablet bilgisayarın özellikle kurumsal müşterileri hedef alması bekleniyor. Kritik öneme sahip dosyaların güvenliği için uzaktan kilitleme/silme teknolojisine de sahip olan Fujitsu DL Pad'in ne zaman ve hangi fiyatla çıkacağı ise açıklanmadı.


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berkaylive 8 yıl
fujitsu siemens le birleştiğinde ürettiği bilgisayarları gördük yok ben almıyım :D
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radiko1 8 yıl
videoları yayınlandı. q550 diye geçiyor. Süper bür ürün.Smarcard okuyucusu da güvenlik amacıyla düşünülmüş
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