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Fujitsu yeni netbook modeli LOOX M'de Atom 2 platformunu kullanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujitsu yeni netbook modeli LOOX M'de Atom 2 platformunu kullanıyor
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Teknoloji dünyasının saygın isimlerinden Fujitsu, Pine Trail kod adını taşıyan ikinci nesil Atom platformunun kullanıldığı yeni netbook modelini tanıttı. LOOX M olarak isimlendirilen 1.2 Kg ağırlığındaki yeni model, yuvarlatılmış hatlarıyla şık bir görünüme sahip. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç boyutunda ekranın kullanıldığı netbook, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alıyor.

Bellek kapasitesi 1GB olarak belirlenen ve 250GB'lık sabit disk ile donatılan LOOX M, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'sini kullanıyor. Diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi detaylara yer verilen mini-bilgisayara işletim sistemi olaraksa Windows 7 Starter eşlik ederken, tam şarj sonrasında sunulan pil ömrünün 5 saat civarında olduğu açıklandı.

Japonya satışına birkaç gün içerisinde başlanması beklenen Fujitsu LOOX M için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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sotoxs 9 yıl
şirin duruyor 10 inçten küçükmüş gibi duruyor. tasarım hoş
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talh4wk 9 yıl
tam şarj sonrasında sunulan pil ömrünün 5 saat civarında olduğu açıklandı.

iyiymiş %)
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nightsoldier 9 yıl
Biraz fazla oyuncaksı bir havası var.Asus ve lenovo çok daha iyi tasarımlar yapıyorlar bu konuda.
Ben şahsen beğenmedim
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Mertcan. 9 yıl
Fujitsu'nun ürünleri güzel olabilir belki ama nedense Lenovo vb. firmalardaki sağlamlık ve kaliteyi hissedemiyorum bu ürünlerde.
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