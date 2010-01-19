Fujitsu yeni netbook modeli LOOX M'de Atom 2 platformunu kullanıyor

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Teknoloji dünyasının saygın isimlerinden Fujitsu, Pine Trail kod adını taşıyan ikinci nesil Atom platformunun kullanıldığı yeni netbook modelini tanıttı. LOOX M olarak isimlendirilen 1.2 Kg ağırlığındaki yeni model, yuvarlatılmış hatlarıyla şık bir görünüme sahip. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç boyutunda ekranın kullanıldığı netbook, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alıyor.

Bellek kapasitesi 1GB olarak belirlenen ve 250GB'lık sabit disk ile donatılan LOOX M, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'sini kullanıyor. Diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi detaylara yer verilen mini-bilgisayara işletim sistemi olaraksa Windows 7 Starter eşlik ederken, tam şarj sonrasında sunulan pil ömrünün 5 saat civarında olduğu açıklandı.

Japonya satışına birkaç gün içerisinde başlanması beklenen Fujitsu LOOX M için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.