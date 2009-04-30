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Fujitsu yeni netbook modelini tanıttı; M2010

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujitsu yeni netbook modelini tanıttı; M2010
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Devam eden küresel ekonomik krize rağmen en son Acer cephesinden gelen öngörü de olduğu gibi üretici firmalar netbook pazarının geleceğinden emin. Önümüzdeki yıllarda satış rakamlarını ciddi ölçüde arttırması ve global pc pazarının önemli bir kısmını oluşturması beklenen netbook dünyası yeni modellerle tanışmaya devam ediyor. Zira son olarak sektör devi bilgisayar üreticilerinden Fujitsu, M2010 adını verdiği, maliyet odaklı yeni mini-bilgisayarını duyurdu.

Aynı segmentte yer alan diğer pek çok sistemde olduğu gibi Intel Atom platformunu temel alan Fujitsu M2010'a 1.66GHz'de çalışan Atom işlemcisi güç veriyor. 1GB sistem belleğine ve depolama için 160GB kapasiteli sabit diske sahip olan sistemde 1024x576 çözünürlüğünü destekleyen 10.1" ekran yer alıyor. Diğer özellikleri arasında 1.3MP kamera, Bluetooth 2.1, Ethernet, ve WiFi gibi detayların yer aldığı sisteme işletim sistemi olarak Windows XP Home Edition eşlik ediyor.

Fujitsu'dan gelen bilgiye göre 3 veya 6 hücreli pil ile satın alınabilecek M2010 için henüz telaffuz edilen herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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max975 10 yıl
görünüş çok güzel..
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wolleskaan 10 yıl
Gorunus ıyı gercekten f/p de iyi olursa tutabılecek bır urun
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