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Fujitsu yonga üretiminde TSMC ile çalışacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujitsu yonga üretiminde TSMC ile çalışacak
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Yarıiletken pazarının önemli isimlerinden birisi olan Fujitsu yonga üretimini TSMC'ye kaydırıyor. Gelen bilgilere göre 30 Mart'ta sona eren 2008 mali yılında 1.13 milyar dolarlık net kayıp yazan Fujitsu, maliyetleri kısmak adına yonga üretimini TSMC'ye verecek.

Ekonomik anlamda pozisyonunu güçlendirmek adına bu yönde bir karar aldığı belirtilen Fujitsu, TSMC'nin 40nm üretim teknolojisinden faydalanacak. Öte yandan iki firmanın iş birliklerini geliştirmesi ve gelecek ürünlerin 28nm ve daha gelişmiş üretim sürecine dahil edilmesi gündemde.


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max975 10 yıl
TSMC nin işine gelir.
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TELESCOPE 10 yıl
aynen öğle olacak galiba
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