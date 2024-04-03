Tayvan depremi elektronik cihaz fiyatlarının artmasına neden olabilir

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Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, teknoloji sektöründe ciddi sorunlara yol açabilir. Bloomberg'in servis ettiği habere göre ülkenin son 25 yılda yaşadığı en şiddetli deprem özellikle en büyük yarı iletken üreticilerini etkiledi.

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Depremden en çok etkilenenlerin, Apple ve NVIDIA gibi büyük şirketlere çip tedarik eden TSMC ve United Microelectronics Corp. gibi önemli yarı iletken üreticileri olduğu belirtiliyor. Aktarılan bilgilere göre bu iki şirket üretim operasyonlarını askıya aldı ve fabrikaları çalışanlarıyla birlikte boşalttı.

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Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve otomobiller dahil olmak üzere birçok teknolojik cihazın üretiminde kullanılan yarı iletkenler, en ufak titreşimlere bile karşı hassas. Bu nedenle depremden dolayı büyük miktarda çipin hasar görmüş olması muhtemel. Henüz zararın bilançosu hakkında bir bilgi yok.

Tüketiciye zam olarak mı yansıyacak?

Bu durum, küresel tedarik zincirinde aksaklıklara yol açarak dünya genelinde elektronik cihaz fiyatlarının armasına neden olabilir. Uzmanlar, fiyat artışlarının önümüzdeki aylarda hissedilebileceğini ve özellikle yeni çıkan ürünlerde daha belirgin olacağını söylüyor.

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Depremden etkilenen şirketler, üretimi yeniden başlatmak için çalışmalara başladı. Ancak tam kapasiteye ulaşmanın zaman alacağı ve bunun da elektronik cihaz fiyatlarına olumsuz bir şekilde yansıyacağı öngörülüyor. Tayvan depreminin teknoloji dünyasındaki etkilerini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.

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