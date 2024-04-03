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    Tayvan depremi elektronik cihaz fiyatlarının artmasına neden olabilir

    Tayvan'da son 25 yılın en şiddetli depremi gerçekleşti. TSMC gibi önemli yarı iletken üreticilerini etkileyen felaket, çip üretimini aksatarak elektronik cihaz fiyatlarının artmasına neden olabilir.

    Tayvan depremi elektronik cihaz fiyatlarını artırabilir Tam Boyutta Gör

    Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, teknoloji sektöründe ciddi sorunlara yol açabilir. Bloomberg'in servis ettiği habere göre ülkenin son 25 yılda yaşadığı en şiddetli deprem özellikle en büyük yarı iletken üreticilerini etkiledi.

    Depremden en çok etkilenenlerin, Apple ve NVIDIA gibi büyük şirketlere çip tedarik eden TSMC ve United Microelectronics Corp. gibi önemli yarı iletken üreticileri olduğu belirtiliyor. Aktarılan bilgilere göre bu iki şirket üretim operasyonlarını askıya aldı ve fabrikaları çalışanlarıyla birlikte boşalttı.

    Tayvan depremi elektronik cihaz fiyatlarını artırabilir Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve otomobiller dahil olmak üzere birçok teknolojik cihazın üretiminde kullanılan yarı iletkenler, en ufak titreşimlere bile karşı hassas. Bu nedenle depremden dolayı büyük miktarda çipin hasar görmüş olması muhtemel. Henüz zararın bilançosu hakkında bir bilgi yok.

    Tüketiciye zam olarak mı yansıyacak?

    Bu durum, küresel tedarik zincirinde aksaklıklara yol açarak dünya genelinde elektronik cihaz fiyatlarının armasına neden olabilir. Uzmanlar, fiyat artışlarının önümüzdeki aylarda hissedilebileceğini ve özellikle yeni çıkan ürünlerde daha belirgin olacağını söylüyor.

    Tayvan depremi elektronik cihaz fiyatlarını artırabilir Tam Boyutta Gör

    Depremden etkilenen şirketler, üretimi yeniden başlatmak için çalışmalara başladı. Ancak tam kapasiteye ulaşmanın zaman alacağı ve bunun da elektronik cihaz fiyatlarına olumsuz bir şekilde yansıyacağı öngörülüyor. Tayvan depreminin teknoloji dünyasındaki etkilerini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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