Tayvan depremi elektronik cihaz fiyatlarının artmasına neden olabilir

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, teknoloji sektöründe ciddi sorunlara yol açabilir. Bloomberg'in servis ettiği habere göre ülkenin son 25 yılda yaşadığı en şiddetli deprem özellikle en büyük yarı iletken üreticilerini etkiledi.
Depremden en çok etkilenenlerin, Apple ve NVIDIA gibi büyük şirketlere çip tedarik eden TSMC ve United Microelectronics Corp. gibi önemli yarı iletken üreticileri olduğu belirtiliyor. Aktarılan bilgilere göre bu iki şirket üretim operasyonlarını askıya aldı ve fabrikaları çalışanlarıyla birlikte boşalttı.
Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve otomobiller dahil olmak üzere birçok teknolojik cihazın üretiminde kullanılan yarı iletkenler, en ufak titreşimlere bile karşı hassas. Bu nedenle depremden dolayı büyük miktarda çipin hasar görmüş olması muhtemel. Henüz zararın bilançosu hakkında bir bilgi yok.
Tüketiciye zam olarak mı yansıyacak?
Bu durum, küresel tedarik zincirinde aksaklıklara yol açarak dünya genelinde elektronik cihaz fiyatlarının armasına neden olabilir. Uzmanlar, fiyat artışlarının önümüzdeki aylarda hissedilebileceğini ve özellikle yeni çıkan ürünlerde daha belirgin olacağını söylüyor.
Depremden etkilenen şirketler, üretimi yeniden başlatmak için çalışmalara başladı. Ancak tam kapasiteye ulaşmanın zaman alacağı ve bunun da elektronik cihaz fiyatlarına olumsuz bir şekilde yansıyacağı öngörülüyor. Tayvan depreminin teknoloji dünyasındaki etkilerini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...