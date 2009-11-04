Futuremark DirectX 11 destekli yeni test uygulaması üzerinde çalışıyor

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China Mobile için akıllı telefonları test eden SPMark tabanlı yeni bir ölçüm uygulaması üzerinde çalışan Futuremark, DirectX 11 destekli yeni test uygulaması için de çalışmalarına devam ediyor. 3DMark Vantage sonrasında yeni nesil ekran kartları için performans değerlendirmesi yapacak herhangi bir uygulama hazırlamayan Finlandiya merkezli firma, DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5000 serisinin dört yeni model ile pazara giriş yapması ve Windows 7 işletim sisteminin Microsoft tarafından kullanıma sunulması sonrasında DirectX 11 destekli yeni test uygulaması için çalışmalarına hız vermiş durumda.

3DMark serisinin devamı olarak lanse edilmesi beklenen yeni test uygulamasının hemen her yeni 3DMark yazılımında olduğu gibi sinematik grafik kalitesine ve Futuremark'ın başkanı Oliver Baltuch'un ifadesiyle fantastik kodlara sahip olacağı belirtiliyor. Ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmayan yeni test uygulaması ile DirectX 11 destekli ekran kartları için performans yarışı da hız kazanacak.