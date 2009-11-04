Futuremark DirectX 11 destekli yeni test uygulaması üzerinde çalışıyor

China Mobile için akıllı telefonları test eden SPMark tabanlı yeni bir ölçüm uygulaması üzerinde çalışan Futuremark, DirectX 11 destekli yeni test uygulaması için de çalışmalarına devam ediyor. 3DMark Vantage sonrasında yeni nesil ekran kartları için performans değerlendirmesi yapacak herhangi bir uygulama hazırlamayan Finlandiya merkezli firma, DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5000 serisinin dört yeni model ile pazara giriş yapması ve Windows 7 işletim sisteminin Microsoft tarafından kullanıma sunulması sonrasında DirectX 11 destekli yeni test uygulaması için çalışmalarına hız vermiş durumda.
3DMark serisinin devamı olarak lanse edilmesi beklenen yeni test uygulamasının hemen her yeni 3DMark yazılımında olduğu gibi sinematik grafik kalitesine ve Futuremark'ın başkanı Oliver Baltuch'un ifadesiyle fantastik kodlara sahip olacağı belirtiliyor. Ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmayan yeni test uygulaması ile DirectX 11 destekli ekran kartları için performans yarışı da hız kazanacak.
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Tabii "sen sürüyle oyunu ayrıntılı test edip bir ortalama çıkarsan az çok 3DMark'taki sonuç gibi olur" diyenler olacaktır. Doğru olabilir; ancak pek çok insan özellikle belli birkaç oyunu düşünerek-onlara daha çok önem vererek kart alıyor. Duruma göre değişkenlik de çok ciddi seviyelerde. O nedenle, oyunların ayrıntılı incelemesi gerekli oluyor. Anlayacağınız, esasında derdimiz ortalamanın anlamsızlığında.
Bu arada, Shattered Horizon çıkmış. Minimum sistem: Dx10 destekli işletim sistemi-kart, C2D E6600 - Athlon64 X2 5600+, en az 256 MB bellekli 8800 GT - HD 3870, 2 GB bellek iken; önerilen sistem: C2Q Q6600 - P2 X4 940, GTX 260 - HD 4870, 2 GB bellek imiş. Merak ediyorum, Steam fiyatı ucuz olduğuna göre bir denemeli.
Bunun nedeni: Rekabet için her iki firmanın da donanımsal kaabiliyetlerini görmekten ziyade, optimizasyon çalışması olacaktır.
Fermi ile gelecek L2 bellekler Futuremark ın test programında Nvidia ları yine uçuracaktır.
(Bakınız Phsyx). ATI da OpenCL sürücüleri ile açılan Phsyx 3D2006 da 1000-1500 puan arası farklar getirmekte.
adi da 3dmark Fehmi olur
Yinede aynı proğramı kullanarak 2 farklı ekran kartını kısa yoldan mukayese etmek için kullanışlı olabiliyor duruma göre. Elzem değil ama bulunmasında muhakkak fayda olduğunu düşünüyorum.