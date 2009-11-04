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Futuremark DirectX 11 destekli yeni test uygulaması üzerinde çalışıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Futuremark DirectX 11 destekli yeni test uygulaması üzerinde çalışıyor
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China Mobile için akıllı telefonları test eden SPMark tabanlı yeni bir ölçüm uygulaması üzerinde çalışan Futuremark, DirectX 11 destekli yeni test uygulaması için de çalışmalarına devam ediyor. 3DMark Vantage sonrasında yeni nesil ekran kartları için performans değerlendirmesi yapacak herhangi bir uygulama hazırlamayan Finlandiya merkezli firma, DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5000 serisinin dört yeni model ile pazara giriş yapması ve Windows 7 işletim sisteminin Microsoft tarafından kullanıma sunulması sonrasında DirectX 11 destekli yeni test uygulaması için çalışmalarına hız vermiş durumda.

3DMark serisinin devamı olarak lanse edilmesi beklenen yeni test uygulamasının hemen her yeni 3DMark yazılımında olduğu gibi sinematik grafik kalitesine ve Futuremark'ın başkanı Oliver Baltuch'un ifadesiyle fantastik kodlara sahip olacağı belirtiliyor. Ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmayan yeni test uygulaması ile DirectX 11 destekli ekran kartları için performans yarışı da hız kazanacak.


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mamad 10 yıl
Vantage'dan daha çok tutulacağı kesin. Ancak 2003-2004'teki o güvenilirliği tekrar verebilmesi biraz zor sanırım.
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Castle Bravo 10 yıl
3DMark kendi içinde tutarlı olsa - taraflı olmasa bile, oyunlarda kartların başarımı çeşitli donanım özelliklerinin çeşitli kullanımına(basit bir bellek bant genişliği öneminden mimarînin verimli kullanımına kadar, bunun oyun oyun, ayar ayar ve sahne sahne değişmesi) göre ve sürücü optimizesine göre çok değişirken, işe yarar bir bilgi vermesi zor. Mesela Vantage, belli bir motorun kullanıldığı ve iki tanecik grafik testiyle ne kadar bilgi verebilir?

Tabii "sen sürüyle oyunu ayrıntılı test edip bir ortalama çıkarsan az çok 3DMark'taki sonuç gibi olur" diyenler olacaktır. Doğru olabilir; ancak pek çok insan özellikle belli birkaç oyunu düşünerek-onlara daha çok önem vererek kart alıyor. Duruma göre değişkenlik de çok ciddi seviyelerde. O nedenle, oyunların ayrıntılı incelemesi gerekli oluyor. Anlayacağınız, esasında derdimiz ortalamanın anlamsızlığında.


Bu arada, Shattered Horizon çıkmış. Minimum sistem: Dx10 destekli işletim sistemi-kart, C2D E6600 - Athlon64 X2 5600+, en az 256 MB bellekli 8800 GT - HD 3870, 2 GB bellek iken; önerilen sistem: C2Q Q6600 - P2 X4 940, GTX 260 - HD 4870, 2 GB bellek imiş. Merak ediyorum, Steam fiyatı ucuz olduğuna göre bir denemeli.
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stradosphere 10 yıl
Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun,nvidia nın dx 11 li kartı da çıkar o zamana fehmi vs 58xx veya 59xx gerçi haberlere bakarsak 59xx daha çok satılacak sanırım.
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dellino 10 yıl
Nvidia çalışan bir Fermi yi Futuremark'a yollamadan dx11 test programını yapmazlar.
Bunun nedeni: Rekabet için her iki firmanın da donanımsal kaabiliyetlerini görmekten ziyade, optimizasyon çalışması olacaktır.
Fermi ile gelecek L2 bellekler Futuremark ın test programında Nvidia ları yine uçuracaktır.
(Bakınız Phsyx). ATI da OpenCL sürücüleri ile açılan Phsyx 3D2006 da 1000-1500 puan arası farklar getirmekte.
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Tolgá 10 yıl
fehmi ile gelir bence
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mhamadko 10 yıl

DEATH71

fehmi ile gelir bence


adi da 3dmark Fehmi olur
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erolsipar 10 yıl
Geç kalmadilar çünkü ATI ve nVidia Birbiriyle yarışıcak ve nVidia destekli DX 11 kart henüz yok.
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Father Torque 10 yıl
Çıkarsınlar tamam da gerek yok bu dakikadan sonra. Öncelikle geç kaldılar, bir de Vantage'da olduğu gibi bir kullanımlık bir sürüm yaparlarsa iyice gereksiz bir program olur. Zaten en önemli sorunları sonuçların güvenilirliği, bu konuda iyileştirme yapmadan göz boyamaktan ve demo izlemekten başka işe yaramayacak bir program hazırlamış olurlar.
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MÜŞAVİR 10 yıl

Father Torque

Çıkarsınlar tamam da gerek yok bu dakikadan sonra. Öncelikle geç kaldılar, bir de Vantage'da olduğu gibi bir kullanımlık bir sürüm yaparlarsa iyice gereksiz bir program olur. Zaten en önemli sorunları sonuçların güvenilirliği, bu konuda iyileştirme yapmadan göz boyamaktan ve demo izlemekten başka işe yaramayacak bir program hazırlamış olurlar.


Yinede aynı proğramı kullanarak 2 farklı ekran kartını kısa yoldan mukayese etmek için kullanışlı olabiliyor duruma göre. Elzem değil ama bulunmasında muhakkak fayda olduğunu düşünüyorum.
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