Gainward enerji verimli GeForce 9800GT modelini kullanıma sunuyor

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Radeon HD 4800 serisi ile birlikte Nvidia'nın ayrıcalıklı üreticiler listesinden çıkarak ATi tabanlı ekran kartları da hazırlamaya başlayan ancak son birkaç haftadır, ATi ile ilişkilerini sonlandırarak yeniden Nvidia'nın ayrıcalıklık üreticiler listesine girmeyi planladığı konuşulan Gainward, düşük güç tüketimli GeForce 9800GT Green Edition modelini duyurdu. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği yeni model, satılmakta olan standart modellere göre %40'a varan oranda daha az güç tüketiyor.

Grafik işlem birimi 550MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapan kart üzerinde 1GB GDDR3 bellek bulunuyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10 destekli ekran kartı özel tasarım detaylarıyla da dikkat çekiyor. Zira özel bir soğutucu ile donatılan kart üzerinde DVI ve VGA konnektörlerine ek olarak HDMI portuna da yer verilmiş. CUDA, PhysX ve PureVideo HD gibi teknolojilere destek veren çalışmak için ek güç girişine ihtiyaç duymayan kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.