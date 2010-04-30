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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gainward özel tasarımlı GeForce GTX 470 GOOD Edition modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Palit'in iştiraklerinden biri olan Gainward, özel tasarımlı GeForce GTX 470 GOOD Edition modelini duyurdu. Palit'in yakın zamanda lanse ettiği özel tasarımlı GeForce GTX 470 ile aynı tasarım anlayışının ürünü olan kart, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sundan güç alıyor.

Nvidia tarafından hazırlanan referans tasarımlı model ile kıyaslandığında 9.5-inç yerine 10.5-inç uzunluğunda baskılı devre kullanan DirectX 11 destekli ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 448x paralel işlem birimine sahip.

Yüksek hız aşırtma potansiyeli için geliştirilmiş güç ünitesine sahip olan kart üzerinde referans tasarımdan farklı olarak düşük ESR'li, OS-CON katı kapasitörlerin kullanıldığı ve yapılan değişikliklerle birlikte Gainward GeForce GTX 470 GOOD Edition'ın overclock konusunda iddialı olduğu açıklandı.

Bakır tabanlı GPU kontakt alanına, yine Bakır tabanlı ısı borularına ve 80mm çapında iki adet fana sahip olan özel soğutucusu sayesinde referans karta göre hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı, 607MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3348MHz bellek hızlarıyla geliyor.

Mayıs ayında satışa sunulacak Gainward GeForce GTX 470 GOOD Edition için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Fermi kadar saçma sapan bir kart daha gelmedi dünyaya..
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StreamRolleR 9 yıl
Yüksek hız aşırtma potansiyeli için geliştirilmiş güç ünitesine sahip olan kart üzerinde referans tasarımdan farklı olarak düşük ESR'li, OS-CON katı kapasitörlerin kullanıldığı ve yapılan değişikliklerle birlikte Gainward GeForce GTX 470 GOOD Edition'ın overclock konusunda iddialı olduğu açıklandı.

sadece bunun için alırım
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Tolgá 9 yıl
güzel kart olmuş sıcaklık sorun olmaz..
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Man From Atlantis 9 yıl
GOOD'un açılımı Gainward Optimized Own Design..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


palitin kartına göre daha kaliteli komponentler kullanılıyor bunda..
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DiciQ 9 yıl
gainward oldukça iyi bir markadır ülkemizde ara ara azda olsa ekran kartları var
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captanico 9 yıl
Gainward yeni bir marka degil fireball da satılıyor zaman zaman. ama sınırlı sayıda geldigi icin bulabilmek pek olası degil
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filteke 9 yıl
GOOD yazarken yazı sonsuz işareti ile yazılmış
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Black_Mamba24 9 yıl
tr de satılmıyo galiba bu marka.Gainward yeni bir markamı peki?yeni mi çıkmış* bilen varmı

kart zaten palitin kartıyla aynı gibi bide asus wardı bu fanları kullanan aynı bu modele benziyodu.4850*2 mıydı ne oyle bişey.
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V. 9 yıl
Neden good editionda god edition değil acaba onu anlamış değilim..Resimde tanrıvari birşey var yani
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saintroyo 9 yıl
palit ve gainward.

çift fanlı soğutmaya sahip modeller görülmeye başladı. güzel bir ürün
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Gorod 9 yıl

V.

Neden good editionda god edition değil acaba onu anlamış değilim..Resimde tanrıvari birşey var yani


Good iyi demek ordan olmasın ?
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hikmetg 9 yıl
Ferminin sadece adı var. Alınabilirlik sıfır. Paran olsa da bulman zor.
AMD ATI tebriki fazlasıyla hakediyor.
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