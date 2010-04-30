Palit'in iştiraklerinden biri olan Gainward, özel tasarımlı GeForce GTX 470 GOOD Edition modelini duyurdu. Palit'in yakın zamanda lanse ettiği özel tasarımlı GeForce GTX 470 ile aynı tasarım anlayışının ürünü olan kart, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sundan güç alıyor.

Nvidia tarafından hazırlanan referans tasarımlı model ile kıyaslandığında 9.5-inç yerine 10.5-inç uzunluğunda baskılı devre kullanan DirectX 11 destekli ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 448x paralel işlem birimine sahip.

Yüksek hız aşırtma potansiyeli için geliştirilmiş güç ünitesine sahip olan kart üzerinde referans tasarımdan farklı olarak düşük ESR'li, OS-CON katı kapasitörlerin kullanıldığı ve yapılan değişikliklerle birlikte Gainward GeForce GTX 470 GOOD Edition'ın overclock konusunda iddialı olduğu açıklandı.

Bakır tabanlı GPU kontakt alanına, yine Bakır tabanlı ısı borularına ve 80mm çapında iki adet fana sahip olan özel soğutucusu sayesinde referans karta göre hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı, 607MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3348MHz bellek hızlarıyla geliyor.

Mayıs ayında satışa sunulacak Gainward GeForce GTX 470 GOOD Edition için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.