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    Nvidia DLSS 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

    Frame Generation başta olmak üzere son dönemde DLSS 4.0 teknolojisini duyuran Nvidia, DLSS 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu. İşte o oyunlar...         

    Nvidia DLSS 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yakın tarihte duyurduğu DLSS 4.0 teknolojisini daha fazla yapıma getirmeye devam ediyor. Son olarak DLSS 4.0 ile birlikte gelen Multi Frame Generation (çoklu kare oluşturma) teknolojisi, 3 farklı yapıma daha geliyor.

    Nvidia DLSS 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

    Kaçıranlar için DLSS, düşük çözünürlükte oluşturulan karelerin yapay zeka tarafından daha yüksek kaliteye çıkarılmasını sağlayan bir teknoloji. DLSS 4.0 ise bu sisteme Multi Frame Generation ekleyerek, GPU'nun daha az kaynakla daha fazla kare üretmesini mümkün kılıyor. Bu da hem performansı artırıyor hem de daha düşük VRAM kullanımı sağlıyor.

    Yapılan açıklamaya göre DLSS 4.0, 3 yapım da daha mevcut olacak. Ayrıca bu listenin önümüzdeki haftalarda tekrar güncelleneceğini hatırlatalım. Bu hafta DLSS 4.0 desteği kazanan oyunlar şöyle:

    • Marvel Rivals
    • War Thunder
    • RoboCop: Rogue City

    Daha önce belirttiğimiz gibi Nvidia, RTX 50 serisi ekran kartlarıyla birlikte DLSS 4.0'ı duyurdu. DLSS 4.0, RTX 40 serisi GPU'larla çalışacak olsa da, çoklu kare oluşturma özelliğini almayacak. Bununla birlikte, şirketin RTX 50 serisinde yaptığı gibi RTX 40 serisi GPU'lar için kare oluşturma tekniğini de yükselttiğini öğrendik. Bu noktada yeni DLSS sürümünün küçük çaplı FPS artışı, daha düşük VRAM tüketimi ve daha düşük gecikme süreleri sunuyor.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 8 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 9 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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