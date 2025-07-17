Nvidia DLSS 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu
Kaçıranlar için DLSS, düşük çözünürlükte oluşturulan karelerin yapay zeka tarafından daha yüksek kaliteye çıkarılmasını sağlayan bir teknoloji. DLSS 4.0 ise bu sisteme Multi Frame Generation ekleyerek, GPU'nun daha az kaynakla daha fazla kare üretmesini mümkün kılıyor. Bu da hem performansı artırıyor hem de daha düşük VRAM kullanımı sağlıyor.
Yapılan açıklamaya göre DLSS 4.0, 3 yapım da daha mevcut olacak. Ayrıca bu listenin önümüzdeki haftalarda tekrar güncelleneceğini hatırlatalım. Bu hafta DLSS 4.0 desteği kazanan oyunlar şöyle:
- Marvel Rivals
- War Thunder
- RoboCop: Rogue City
Daha önce belirttiğimiz gibi Nvidia, RTX 50 serisi ekran kartlarıyla birlikte DLSS 4.0'ı duyurdu. DLSS 4.0, RTX 40 serisi GPU'larla çalışacak olsa da, çoklu kare oluşturma özelliğini almayacak. Bununla birlikte, şirketin RTX 50 serisinde yaptığı gibi RTX 40 serisi GPU'lar için kare oluşturma tekniğini de yükselttiğini öğrendik. Bu noktada yeni DLSS sürümünün küçük çaplı FPS artışı, daha düşük VRAM tüketimi ve daha düşük gecikme süreleri sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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