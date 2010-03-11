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Galaxy çift GPU'lu GeForce GTS 250 X2 modelini satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy çift GPU'lu GeForce GTS 250 X2 modelini satışa sunuyor
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İki hafta sonra lanse edilmesi beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil GeForce modellerine sayılı günler kala Galaxy, çift grafik yongalı GeForce GTS 250 modelini satışa sunuyor. İlk detayları bir süre önce açıklanan ve G92 kodlu grafik yongasının çiftinden güç alan, özel tasarımlı yeni modelin satışa hazır versiyonu gün ışığına çıktı. 2 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2x 128 adet paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10 destekli ekran kartı, 1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimleri 650MHz'de, paralel işlemcileri 1696MHz'de ve bellekleri de 2000MHz'de görev yapan çift slot tasarımlı ekran kartı, 70mm çapında olan ve 2000 devir/dakika hızlarında çalışan çift fanlı soğutucu ile geliyor. SLI kurulumuna olanak tanıyan ayrıca GPU tabanlı donanımsal video hızlandırma özelliğine de sahip olan çift GPU'lu yeni modelin performansı hakkında da bazı ipuçları bulunuyor. Açıklanan bilgilere göre kart 3DMarkVantage'da P13964 skorunu alıyor.

GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 285 modellerinin arasında olduğu belirtilen çift GPU'lu GeForce GTS 250 X2 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
fiyat uygun olursa bal gibi satar. herkezde para yok ki gidip ati nin fahiş fiyatlara sattığı kartlara dolarcıklar bayılsın... Bu milletin de g92 yi aşşağılma huyu nedir anlayabilmiş değilim. Takır takır en güncel oyunları oynatıyor mu? EVET Hala kullanıcının istegine cevap veriyor mu? EVET. Galiba fanboylukla ilgili birşey... 250-300 arası olursa peynir ekmek gibi satar.
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F.@.T.İ.H 9 yıl
gts250 in 2 katına yakın bir fiyatı olur bence buda satıs rakamlarının olumsuz olabilecegi anlamına gelir bana göre..
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DH Misafiri 9 yıl
fiyat uygun olursa bal gibi satar. herkezde para yok ki gidip ati nin fahiş fiyatlara sattığı kartlara dolarcıklar bayılsın... Bu milletin de g92 yi aşşağılma huyu nedir anlayabilmiş değilim. Takır takır en güncel oyunları oynatıyor mu? EVET Hala kullanıcının istegine cevap veriyor mu? EVET. Galiba fanboylukla ilgili birşey... 250-300 arası olursa peynir ekmek gibi satar.
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zbetk 9 yıl
Alınabilirliği bence de fiyatına göre değişecektir.Piyasada alernatif olması her zaman iyidir.

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MÜŞAVİR 9 yıl
Emin olun galaxy bizim kadar düşünmemiştir bu kart satar mı? satmaz mı? diye.

Sanırım bu tarz özel tasarım kartlar firmaların bir nevi gövde gösterisi gibi duruyor. Yoksa galaxy de pekala biliyordur bu kartın kapış kapış satılmayacağını. Dediğim gibi amaç satmak değil, kuvvetle muhtemel firma neler yapabileceğini göstermek istiyor. Gerçekten de bu tarz firma her köşe başında bulunmuyor. Marifet üzerindeki soğutucuyu değiştirip piyasaya sunmak değil. Bunlar Mühendislik birikimlerini, teknolojilerini v.s. v.s. göstermek için yapılmış ürünler. Öyle bakmak, fazla düşünmemek ve takdir etmek gerek sadece.
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ibonline 9 yıl
bugün ati redeon 5850 aldım baya zamandır ekran kartı alacaktım sonunda aldım.
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Normal GTSler 250ye satılıyor bunun 250TL satılması mümkün mü?
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melyyh 9 yıl
performansını tahmin etmek zor olmasa gere. hepimizin 9800GX 2 den haberimiz var değil mi?
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sadtneverdie 9 yıl
gereksiz
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kubisaray 9 yıl
ne gereği var bunları alanlarda varmı acaba...
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Source 9 yıl
250-300TL'ye satılırsa alınabilir ondan fazlası verilmez bu karta.
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