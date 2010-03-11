Galaxy çift GPU'lu GeForce GTS 250 X2 modelini satışa sunuyor

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İki hafta sonra lanse edilmesi beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil GeForce modellerine sayılı günler kala Galaxy, çift grafik yongalı GeForce GTS 250 modelini satışa sunuyor. İlk detayları bir süre önce açıklanan ve G92 kodlu grafik yongasının çiftinden güç alan, özel tasarımlı yeni modelin satışa hazır versiyonu gün ışığına çıktı. 2 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2x 128 adet paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10 destekli ekran kartı, 1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimleri 650MHz'de, paralel işlemcileri 1696MHz'de ve bellekleri de 2000MHz'de görev yapan çift slot tasarımlı ekran kartı, 70mm çapında olan ve 2000 devir/dakika hızlarında çalışan çift fanlı soğutucu ile geliyor. SLI kurulumuna olanak tanıyan ayrıca GPU tabanlı donanımsal video hızlandırma özelliğine de sahip olan çift GPU'lu yeni modelin performansı hakkında da bazı ipuçları bulunuyor. Açıklanan bilgilere göre kart 3DMarkVantage'da P13964 skorunu alıyor.

GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 285 modellerinin arasında olduğu belirtilen çift GPU'lu GeForce GTS 250 X2 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.