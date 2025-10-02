Galaxy S23 serisi için Türkiye’de One UI 8 ve Android 16 güncellemesi çıktı

Galaxy S23 için One UI 8 zamanı
Güncelleme, Galaxy S23 Ultra için yaklaşık 3,3 GB boyutunda ve firmware sürümü S911BXXU8EYI5 olarak geliyor. Galaxy S23 ve S23+ için de boyut aynı seviyede. Ayrıca, Eylül 2025 güvenlik yaması da bu güncelleme ile cihazları daha güvenli hale getiriyor.
Güncellemenin ayrıntıları arasında yeni Galaxy AI özellikleri, kilit ekranı ve ana ekran işiselleştirmeleri, geliştirilmiş DeX deneyimi, daha güvenli bir Secure Folder sürümü, yeniden tasarlanmış Quick Share ve Samsung Internet bulunuyor. Bunlar dışında da Samsung uygulamalarında bazı güncellemeler yapılmış durumda. Güncellemenin boyutu büyük olsa da kapsamlı yaniliklerin olmadığını da söyleyelim. Daha fazla yeniliğin One UI 8.5 ile gelmesi bekleniyor.
Güncellemeyi kontrol etmek isteyen kullanıcılar, cihazlarında Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip edebilir. İndirme tamamlandıktan sonra Şimdi Yükle butonuna dokunarak güncelleme başlatılabilir. Samsung'un, kısa süre içinde Galaxy S23 FE için de One UI 8 güncellemesini global olarak sunması bekleniyor.
