Redmi Turbo 3 geliyor

Redmi Turbo serisi
Redmi başkanı tarafından duyurulan Redmi Turbo aslında mevcut serideki Turbo modellerini bir araya toplamayı amaçlıyor. Amiral gemisinden ziyade yüksek performansı uygun fiyat etiketine sunan modeller göreceğiz. Redmi K amiral gemisi serisinin bir tık altında konumlanacak.
Orta seviyeyi yeniden şekillendirmeyi isteyen Redmi Turbo serisindeki ilk telefon Redmi Turbo 3 olacak. Bunun nedeni Redmi ailesinde iki adet Turbo modelinin olması. Aslında 3 adet vardı ancak Redmi Note 13 Turbo modelinin isim değiştirdiğini anlayabiliyoruz. Diğer taraftan global pazarda Poco F6 olarak karşımıza çıkacak. Kaynaklar Redmi Turbo serisinin biraz daha Çin pazarına yönelik bir hareket olarak görüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...