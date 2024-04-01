Redmi Turbo 3 geliyor

Tam Boyutta Gör Son 2 yıldır Apple ve Samsung karşısında varlık gösteremeyen Xiaomi, akıllı telefon satışlarında önemli yer tutan Redmi markasını elden geçiriyor. Firma Redmi Turbo adıyla yeni bir seriye başlayacak.

Redmi Turbo serisi

Redmi başkanı tarafından duyurulan Redmi Turbo aslında mevcut serideki Turbo modellerini bir araya toplamayı amaçlıyor. Amiral gemisinden ziyade yüksek performansı uygun fiyat etiketine sunan modeller göreceğiz. Redmi K amiral gemisi serisinin bir tık altında konumlanacak.

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Orta seviyeyi yeniden şekillendirmeyi isteyen Redmi Turbo serisindeki ilk telefon Redmi Turbo 3 olacak. Bunun nedeni Redmi ailesinde iki adet Turbo modelinin olması. Aslında 3 adet vardı ancak Redmi Note 13 Turbo modelinin isim değiştirdiğini anlayabiliyoruz. Diğer taraftan global pazarda Poco F6 olarak karşımıza çıkacak. Kaynaklar Redmi Turbo serisinin biraz daha Çin pazarına yönelik bir hareket olarak görüyor.

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