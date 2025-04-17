Samsung Galaxy M56 tanıtıldı: 6 yıl güncelleme desteği

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, yeni orta segment modeli Galaxy M56’yı Hindistan’da resmen tanıttı. Daha önce tanıtılan Galaxy A56’nın kırpılmış bir versiyonu olan cihaz, uygun fiyatına rağmen güçlü donanım özellikleri ve uzun yazılım desteği ile dikkat çekiyor. Galaxy M56, 23 Nisan itibarıyla Amazon Hindistan, Samsung’un resmi internet sitesi ve Samsung Shop uygulaması üzerinden satışa sunulacak.

Galaxy M56 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy M56, 6.7 inç boyutunda Full HD+ çözünürlük sunan Super AMOLED+ bir ekranla geliyor. Ekran, 120Hz yenileme hızı ve Vision Booster teknolojisiyle destekleniyor. Önceki modele göre yüzde 36 oranında daha ince çerçevelere sahip olan cihaz, Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor. Parmak izi okuyucusu ise ekran altına entegre edilmiş. Cihaz sadece 7.2 mm kalınlığında ve 180 gram ağırlığında, bu da onu sınıfındaki en ince ve hafif modellerden biri yapıyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy M56’nın arkasında üçlü kamera sistemi bulunuyor: OIS destekli 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro lens. Ön tarafta ise geliştirilmiş 12MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Hem ön hem arka kameralar, 10-bit HDR desteğiyle 4K 30fps video kaydı yapabiliyor.

One UI 8'in ilk inceleme videosu ortaya çıktı 23 sa. önce eklendi

Cihaz, Exynos 1480 işlemciden güç alıyor. 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleri sunulurken, microSD kart desteği de bulunuyor. Galaxy M56, Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile kutudan çıkıyor. En dikkat çeken yönlerinden biri ise, Samsung’un bu modele altı büyük Android güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlik yamaları sunacak olması. Bu, orta segmentte oldukça nadir görülen bir yazılım desteği.

Telefonda ayrıca 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, çift SIM desteği ve USB-C portu gibi bağlantı seçenekleri mevcut. 5.000mAh kapasiteli bataryası, 45W hızlı şarj desteği ile kısa sürede doluyor. Ancak bu fiyat seviyesindeki bazı rakiplerinin aksine cihazda stereo hoparlör, metal kasa ve IP sertifikası bulunmuyor.

Samsung Galaxy M56 teknik özellikler

Ekran : 6.7 inç Full HD+ Super AMOLED+, 120Hz

: 6.7 inç Full HD+ Super AMOLED+, 120Hz İşlemci : Exynos 1480

: Exynos 1480 RAM : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Arka kamera : 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro lens

: 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro lens Ön kamera : 12MP

: 12MP Batarya : 5.000mAh, 45W

: 5.000mAh, 45W OS: Android 15 ve One UI 7.0

Galaxy M56 fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Galaxy M56, 128 GB’lık temel versiyonuyla 27.999 Hindistan Rupisi (~327 dolar) fiyat etiketiyle geliyor. 256 GB’lık versiyonun fiyatı ise henüz açıklanmadı. Cihaz, Siyah ve Açık Yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Telefonun Hindistan dışına ne zaman çıkacağı ise açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Samsung Galaxy M56 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri