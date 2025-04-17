Samsung Galaxy M56 tanıtıldı: 6 yıl güncelleme desteği

Cihaz, Exynos 1480 işlemciden güç alıyor. 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleri sunulurken, microSD kart desteği de bulunuyor. Galaxy M56, Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile kutudan çıkıyor. En dikkat çeken yönlerinden biri ise, Samsung’un bu modele altı büyük Android güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlikyamaları sunacak olması. Bu, orta segmentte oldukça nadir görülen bir yazılım desteği.
Telefonda ayrıca 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, çift SIM desteği ve USB-C portu gibi bağlantı seçenekleri mevcut. 5.000mAh kapasiteli bataryası, 45W hızlı şarj desteği ile kısa sürede doluyor. Ancak bu fiyat seviyesindeki bazı rakiplerinin aksine cihazda stereo hoparlör, metal kasa ve IP sertifikası bulunmuyor.
Samsung Galaxy M56 teknik özellikler
Ekran: 6.7 inç Full HD+ Super AMOLED+, 120Hz
İşlemci: Exynos 1480
RAM: 8 GB RAM
Depolama: 128/256 GB
Arka kamera: 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro lens