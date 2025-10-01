Samsung Find uygulamasına uydudan konum paylaşımı özelliği geliyor

Samsung Find uygulamasının 1.8.00.16 sürümünde uydu modu özelliğine rastlandı.
Konum, 15 dakikada bir uydu üzerinden paylaşılacak
Uydu modundayken, 15 dakikada bir konum paylaşımı olacak, mod kapatıldığında konum paylaşımı otomatik olarak duracak. Uydu üzerinden konum iletiminin başarısız olması durumunda yedek seçenek olarak mesaj gönderme sunulacak. Ancak, bu seçenek tek seferlik paylaşım olarak gerçekleşecek, otomatik tekrarlamayacak.
Samsung Find, Samsung Galaxy ve SmartTag cihazları bulma ve konumu kişilerle paylaşma merkezi. Bu özelliğin uydu üzerinden çalışacak şekilde genişletilmesi, ağın kullanılabilir olmadığı uzak bölgelerde uygulamayı çok daha kullanışlı, faydalı hale getirecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
