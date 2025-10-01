Samsung Find uygulamasına uydudan konum paylaşımı özelliği geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın Find Hub uygulaması, yeni Pixel telefonlarda uydu üzerinden konum paylaşımını zaten destekliyor. Şimdi Samsung Find da bu özelliği desteklemeye hazırlanıyor. Uydudan konum paylaşımı özelliği, sınırlı bağlantı durumunda hayat kurtarıcı olacak.

Samsung Find uygulamasının 1.8.00.16 sürümünde uydu modu özelliğine rastlandı.

Google Haritalar'dan 11 yıllık uygulamaya son 6 gün önce eklendi

Konum, 15 dakikada bir uydu üzerinden paylaşılacak

Uydu modundayken, 15 dakikada bir konum paylaşımı olacak, mod kapatıldığında konum paylaşımı otomatik olarak duracak. Uydu üzerinden konum iletiminin başarısız olması durumunda yedek seçenek olarak mesaj gönderme sunulacak. Ancak, bu seçenek tek seferlik paylaşım olarak gerçekleşecek, otomatik tekrarlamayacak.

Samsung Find, Samsung Galaxy ve SmartTag cihazları bulma ve konumu kişilerle paylaşma merkezi. Bu özelliğin uydu üzerinden çalışacak şekilde genişletilmesi, ağın kullanılabilir olmadığı uzak bölgelerde uygulamayı çok daha kullanışlı, faydalı hale getirecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: