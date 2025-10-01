Giriş
    Samsung Find uygulamasına uydudan konum paylaşımı özelliği geliyor

    Samsung Find uygulaması, konum paylaşma ve kişilerin konumunu takip etmeyi kolaylaştıran bir uygulama ancak internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Bu durum, uydu desteğinin gelmesiyle değişiyor.

    Samsung Find uydu üzerinden konum paylaşımı Tam Boyutta Gör
    Google'ın Find Hub uygulaması, yeni Pixel telefonlarda uydu üzerinden konum paylaşımını zaten destekliyor. Şimdi Samsung Find da bu özelliği desteklemeye hazırlanıyor. Uydudan konum paylaşımı özelliği, sınırlı bağlantı durumunda hayat kurtarıcı olacak.

    Samsung Find uygulamasının 1.8.00.16 sürümünde uydu modu özelliğine rastlandı.

    Konum, 15 dakikada bir uydu üzerinden paylaşılacak

    Uydu modundayken, 15 dakikada bir konum paylaşımı olacak, mod kapatıldığında konum paylaşımı otomatik olarak duracak. Uydu üzerinden konum iletiminin başarısız olması durumunda yedek seçenek olarak mesaj gönderme sunulacak. Ancak, bu seçenek tek seferlik paylaşım olarak gerçekleşecek, otomatik tekrarlamayacak.

    Samsung Find, Samsung Galaxy ve SmartTag cihazları bulma ve konumu kişilerle paylaşma merkezi. Bu özelliğin uydu üzerinden çalışacak şekilde genişletilmesi, ağın kullanılabilir olmadığı uzak bölgelerde uygulamayı çok daha kullanışlı, faydalı hale getirecek.

