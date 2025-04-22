Samsung, Galaxy S23 için One UI 7.0 güncellemesini başlattı

Galaxy S23 için One UI 7.0 dönemi
Yeni güncelleme, Nisan 2025 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor ve Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modelleri için geçerli. Samsung, bu sürümle birlikte One UI 7.0 Beta Programı’nı da resmen sonlandırmış oldu. Artık kararlı sürüm, Güney Kore’deki tüm Galaxy S23 serisi cihazlara yayılacak. Güncellemenin diğer ülkelere de önümüzdeki günlerde — muhtemelen hafta sonuna doğru — ulaşması bekleniyor.
One UI 7.0 güncellemesi, tasarımsal anlamda önemli değişiklikler içeriyor. Yenilenen uygulama simgeleri, yeni widget tasarımları ve ana ekran/kilit ekranı için bol miktarda yeni widget seçeneği, daha akıcı animasyonlar ve geçiş efektleri, yeni pil simgesi ve şarj animasyonu ile geliştirilmiş ve yenilenmiş Galaxy AI özellikleri güncellemenin öne çıkanlarından.
Galaxy S23 sahipleri, cihazlarında Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını izleyerek güncellemeyi kontrol edebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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