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    Samsung, One UI 7 güncelleme takvimini resmen paylaştı: İşte tarihler ve modeller

    Samsung, One UI 7 güncellemesinin çıkış tarihini resmen açıkladı. Teknoloji dev Samsung, Nisan ayında çıkacak One UI 7 güncellemesini alacak ilk modelleri de paylaştı.
    Samsung’un One UI 7 güncellemesi resmen başlıyor: İşte tarihler Tam Boyutta Gör
    Samsung, merakla beklenen One UI 7 güncellemesini 7 Nisan itibarıyla kademeli olarak dağıtmaya başlayacağını duyurdu. Yapay zeka destekli yeni arayüz, Galaxy kullanıcılarına daha akıllı, daha sezgisel ve daha kişisel bir deneyim sunmayı hedefliyor. Güncelleme, ilk olarak tepe modellere gelecek ve ardından diğer cihazlara doğru genişleyecek.

    Samsung One UI 7 güncelleme takvimi

    Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi 7 Nisan’dan itibaren ilk olarak Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6 modellerine gelecek.

    Daha sonraki haftalarda ise Galaxy S23 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5, Galaxy Tab S10 ve Tab S9 serisi gibi daha geniş bir cihaz yelpazesine yayılacak.

    • Galaxy S24
    • Galaxy S24 Plus
    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Fold 6
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23 Plus
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Tab S9
    • Galaxy Tab S9 Plus
    • Galaxy Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab S10 Plus
    • Galaxy Tab S10 Ultra

    Samsung şimdilik sadece bu cihazları açıkladı. Ancak firmanın güncelleme garantisi verdiği tüm Galaxy cihazlar Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini alacak.

    One UI 7 güncellemesi neler sunacak?

    One UI 7, daha sade ve akıcı bir tasarım anlayışıyla geliyor. Ana ekran, kilit ekranı ve widget’lar, kullanıcıların cihazlarını kolayca özelleştirebileceği şekilde yeniden tasarlanıyor. Güncellenen kilit ekranında yer alan "Now Bar" özelliği, gerçek zamanlı bildirimleri doğrudan ekranda görüntüleyerek kullanıcı deneyimini daha pratik hale getiriyor. Örneğin, sabah koşusundayken müzik çalarınızı veya fitness ilerlemenizi ekranı açmadan hızlıca kontrol edebileceksiniz.

    One UI 7 ile Samsung, yapay zeka destekli özellikleri kullanıcıların günlük işlerini kolaylaştırmak için daha erişilebilir hale getiriyor.

    Kullanıcılar, bir videoyu izlerken Edge Panel üzerinden "AI Select" özelliğini kullanarak içeriği kolayca GIF formatına dönüştürebilecek. Bu araç bağlama göre sezgisel önerilerde bulunacak. Seçili metinleri otomatik olarak özetleyebilen veya biçimlendirebilen Writing Assist ile üretkenlik artırılacak. Kullanıcıların çizimlerini ve eskizlerini daha yaratıcı hale getirmesine yardımcı olan Drawing Assist, metin komutları ve görsellerle desteklenebilecek. Audio Eraser ise videolarda istenmeyen sesleri yapay zeka yardımıyla kolayca kaldırmaya yarıyor.

    Ayrıca, One UI 7 güncellemesi, Google Gemini ile daha derin bir entegrasyon sunuyor. Kullanıcılar, yan tuşa uzun basarak cihazlarını daha doğal bir şekilde kontrol edebilecek. Örneğin, “Bana en yakın, açık havada oturma yeri olan, evcil hayvan dostu İtalyan restoranları bul” dediğinizde Gemini, uygun önerileri anında ekrana getirecek.

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