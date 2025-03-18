Samsung, One UI 7 güncelleme takvimini resmen paylaştı: İşte tarihler ve modeller

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Tam Boyutta Gör Samsung, merakla beklenen One UI 7 güncellemesini 7 Nisan itibarıyla kademeli olarak dağıtmaya başlayacağını duyurdu. Yapay zeka destekli yeni arayüz, Galaxy kullanıcılarına daha akıllı, daha sezgisel ve daha kişisel bir deneyim sunmayı hedefliyor. Güncelleme, ilk olarak tepe modellere gelecek ve ardından diğer cihazlara doğru genişleyecek.

Samsung One UI 7 güncelleme takvimi

Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi 7 Nisan’dan itibaren ilk olarak Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6 modellerine gelecek.

Daha sonraki haftalarda ise Galaxy S23 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5, Galaxy Tab S10 ve Tab S9 serisi gibi daha geniş bir cihaz yelpazesine yayılacak.

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung şimdilik sadece bu cihazları açıkladı. Ancak firmanın güncelleme garantisi verdiği tüm Galaxy cihazlar Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini alacak.

One UI 7 güncellemesi neler sunacak?

One UI 7, daha sade ve akıcı bir tasarım anlayışıyla geliyor. Ana ekran, kilit ekranı ve widget’lar, kullanıcıların cihazlarını kolayca özelleştirebileceği şekilde yeniden tasarlanıyor. Güncellenen kilit ekranında yer alan "Now Bar" özelliği, gerçek zamanlı bildirimleri doğrudan ekranda görüntüleyerek kullanıcı deneyimini daha pratik hale getiriyor. Örneğin, sabah koşusundayken müzik çalarınızı veya fitness ilerlemenizi ekranı açmadan hızlıca kontrol edebileceksiniz.

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One UI 7 ile Samsung, yapay zeka destekli özellikleri kullanıcıların günlük işlerini kolaylaştırmak için daha erişilebilir hale getiriyor.

Kullanıcılar, bir videoyu izlerken Edge Panel üzerinden "AI Select" özelliğini kullanarak içeriği kolayca GIF formatına dönüştürebilecek. Bu araç bağlama göre sezgisel önerilerde bulunacak. Seçili metinleri otomatik olarak özetleyebilen veya biçimlendirebilen Writing Assist ile üretkenlik artırılacak. Kullanıcıların çizimlerini ve eskizlerini daha yaratıcı hale getirmesine yardımcı olan Drawing Assist, metin komutları ve görsellerle desteklenebilecek. Audio Eraser ise videolarda istenmeyen sesleri yapay zeka yardımıyla kolayca kaldırmaya yarıyor.

Ayrıca, One UI 7 güncellemesi, Google Gemini ile daha derin bir entegrasyon sunuyor. Kullanıcılar, yan tuşa uzun basarak cihazlarını daha doğal bir şekilde kontrol edebilecek. Örneğin, “Bana en yakın, açık havada oturma yeri olan, evcil hayvan dostu İtalyan restoranları bul” dediğinizde Gemini, uygun önerileri anında ekrana getirecek.

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