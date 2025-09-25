Xiaomi 17 ve çift ekranlı Xiaomi 17 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, "16" serisini atlayarak Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili ilk telefonu Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Pro'yu tanıttı. Temel model, 7.000 mAh batarya ve kompakt gövde ile gelirken Pro serisinde daha önce görmediğimiz yepyeni bir kamera ekranı bulunuyor. Peki Xiaomi 17 ve 17 Pro neler sunuyor veya özellikleri neler? İşte Xiaomi 17 ve 17 Pro fiyatı ve özellikleri...

Xiaomi 17 özellikleri

Xiaomi 17, Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon oldu. Model, yalnızca 191 gram ağırlığında ve 6.3 inç 120Hz düz OLED ekranla geliyor. Ekran, 1.18 mm'lik ultra ince çerçeveleri, 3.500 nit maksimum parlaklığı ve Dragon Crystal Glass korumasıyla desteklenmiş. Ayrıca IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde cihaz hem suya hem de toza karşı yüksek dayanıklılık sağlıyor.

3nm üretim sürecine sahip Snapdragon 8 Elite Gen 5, önceki nesle kıyasla %20 performans artışı, %35 enerji verimliliği ile geliyor. Öte yandan GPU bölümünde %23 daha iyi performans, yapay zeka yüklerinde ise %37 daha hızlı NPU'ya sahip. Termal yönetim ise, Performansı uzun süre korumak için yeni üç boyutlu halka soğutma pompası sistemini kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, bu sistemin geleneksel buhar odalarına kıyasla üç kat daha verimli çalıştığını ve uzun oyun seansları ya da yapay zekâ tabanlı işlemlerde kararlılığı artırdığını söylüyor. Güç demişken, batarya tarafında en dikkat çekici yenilik 7.000 mAh kapasite. Xiaomi, pilin 12 saatten fazla kısa video oynatma süresi sunduğunu belirtiyor. Ayrıca 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj (22,5W ters kablosuz şarj) desteği sunulmuş.

Son olarak kutudan Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 işletim sistemi ve 6 yıl güncelleme sözüyle çıkacak Xiaomi 17, kamera bölümünde 50MP 1/1.31 inç Light Hunter 950 ana sensöre sahip. Bunun yanında 50 MP ultra geniş ve 50 MP telefoto lens sistemi eşlik ediyor. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüklü kamera yer alıyor.

Ekran: 6.3 inç OLED, 3500 nit, 120 Hz LTPO, Dragon Crystal Glass

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bellek: 12GB / 16GB RAM

Depolama: 256GB / 512GB / 1TB

Arka kamera: 50 MP Light Hunter 950 (ana) + 50 MP ultra geniş + 50 MP telefoto

Ön kamera: 50 MP

Batarya: 7000 mAh

Bağlantı: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları

İşletim sistemi: Android 16, HyperOS

Xiaomi 17 fiyatı:

Siyah, Mavi, Pembe, Beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak Xiaomi 17, 12 GB RAM + 256 GB depolamalı model için 4.499 yuan (yaklaşık 630 dolar) fiyatla sunulacak. 12 GB + 512 GB sürüm 4.799 yuan (yaklaşık 672 dolar), 16 GB + 1 TB sürüm ise 4.999 yuan (yaklaşık 700 dolar) olarak açıklandı. Küresel lansmanın ise 2026’nın başlarında yapılması bekleniyor.

Xiaomi 17 12GB+256GB: 4.499 yuan 630 dolar

Xiaomi 17 12GB +512GB: 4.799 yuan 672 dolar

Xiaomi 17 16GB+1 TB: 4.999 yuan 700 dolar

Xiaomi 17 Pro özellikleri

Xiaomi 17 Pro, serinin öne çıkan modeli olarak geliyor. Kardeşinde olduğu gibi Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alan model, ön yüzünde 6.3 inç boyutunda 1-120 Hz LTPO OLED ekran, 3.500 nit parlaklık ve Dragon Crystal Glass koruma sunuyor. Alüminyum çerçeve ile korunan telefondaki en önemli yenilik ise, arka bölümde yapılmış.

Tam Boyutta Gör 17 Pro, 50 MP 1/1.28 inç Light Hunter 950L geniş açı, 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP 5x periskop telefoto lense ek olarak arka yüzeyde 2.7 inçlik ekranla geliyor. Bu ekran bildirimleri gösterebiliyor, kamera önizlemesine izin veriyor, küçük oyunlar çalıştırabiliyor.

50 MP 1/1.28 inç Light Hunter 950L geniş açı, 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP 5x periskop telefoto lens bulunuyor. Ayrıca cihazın arkasındaki 2.7 inçlik ekran, bildirimleri gösterebiliyor, kamera önizlemesine izin veriyor, küçük oyunlar çalıştırabiliyor. Son olarak telefon 6.300 mAh batarya 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj destekliyor.

Ekran: 6.3 inç LTPO OLED, 3500 nit, 120 Hz

Kapak ekranı: 2.7 inç (904x572 piksel)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 256GB

Arka kamera: 50 MP Light Hunter 950L (ana) + 50 MP ultra geniş + 50 MP 5x periskop telefoto

Ön kamera: 50 MP

Batarya: 6300 mAh, 100W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj

İşletim sistemi: Android 16

Xiaomi 17 Pro fiyatı:

Siyah, Beyaz, Mor, Yeşil renk seçenekleriyle gelen Xiaomi 17 Pro, 700 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Detaylı rakamların önümüzdeki saatlerde paylaşılması bekleniyor.

Xiaomi 17 Pro 12GB+256GB: 700 dolar

