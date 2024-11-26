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    Oppo Reno 13 ve 13 Pro tanıtıldı: Orta seviyede güçlü alternatifler

    Oppo, Çin'de Reno 13 serisini resmi olarak tanıttı. Reno 13 ve Reno 13 Pro'dan oluşan seri, şık bir tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor.            
    Oppo Reno 13 ve 13 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Oppo, Çin'de Reno 13 serisini resmi olarak tanıttı: Reno 13 ve Reno 13 Pro'dan oluşan seri, şık bir tasarımı ve güçlü özellikleri rekabetçi fiyatlarla sunmayı hedefliyor. Telefonların özelliklerine bir göz atalım.

    Oppo Reno 13, 6,59 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED düz ekranla gelirken, Reno 13 Pro 6,83 inçlik kavisli AMOLED ekrana sahip. 1200 nite kadar parlaklık seviyesine çıkabilen ekranlar, göz yorgunluğunu azaltmak için 3840 Hz PWM karartmayı destekliyor.

    Oppo Reno 13 ve 13 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Her iki akıllı telefon da akıcı oyun ve çoklu görev performansı sunan MediaTek Dimensity 8350 yonga setinden güç alıyor. Telefonlar ayrıca gelişmiş bağlantı için özel bir X1 ağ hızlandırma çipine, X ekseni doğrusal motorlara ve ultra düşük gecikme ve yüksek hızlı oyun için oyun odaklı bir bulut bilişim özel ağı içeriyorlar.
    Oppo Reno 13 ve 13 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Oppo Reno 13 serisi, kamera özellikleriyle de iddialı. Reno 13, OIS özellikli 50 MP Sony IMX882 ana sensör ve 8 MP ultra geniş lens içeren çift kamera kurulumuyla geliyor. Reno 13 Pro ise, 50 MP Sony IMX890 ana sensör, 8 MP ultra geniş lens ve 3,5x optik yakınlaştırma yapabilen 50 MP periskop telefoto lens ile üçlü kamera kurulumuna sahip.  Ayrıca, her iki telefon da 4K 60fps video kaydı desteklerken, 50 MP ön kamerayı barındırıyor.

    Batarya tarafında, Reno 13 5600 mAh pil içerirken, Reno 13 Pro biraz daha büyük 5800 mAh pil ile geliyor. Her iki model de 80 W SuperVOOC hızlı şarjı destekliyor. Ek olarak Pro sürümü 50 W AIRVOOC kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Büyük bataryalarına rağmen telefonların sırasıyla 7,2 mm ve 7,6 mm ile oldukça ince olduklarını belirtelim. 

    Çin'de satışa sunulan Oppo Reno 13 serisinin fiyatlandırması şöyle:

    • Reno 13, 12 GB + 256 GB: 372 dolar
    • Reno 13, 16 GB + 256 GB: 413 dolar
    • Reno 13, 12 GB + 512 GB: 413 dolar
    • Reno 13, 16 GB + 1 TB: 455 dolar
    • Reno 13 Pro, 12 GB + 256 GB: 469 dolar
    • Reno 13 Pro, 12 GB + 512 GB: 510 dolar
    • Reno 13 Pro, 16 GB + 512 GB: 551 dolar
    • Reno 13 Pro, 16 GB + 1 TB: 620 dolar

    Oppo Reno 13 özellikleri

    • Ekran: 6.59 inç, 1256 x 2760 piksel, 1200 nit, 120Hz, AMOLED
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 8350 
    • Bellek: 12GB / 16GB
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB 
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 5600 mAh, 80W kablolu hızlı şarj
    • Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör
    • İşletim sistemi: Android 15, ColorOS 15
    • Boyut ve ağırlık: 157.9 x 74.7 x 7.2 mm, 181 g

    Oppo Reno 13 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.83 inç, 1272 x 2800 piksel, 1200 nit, 120Hz, HDR10+,  AMOLED
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 8350 
    • Bellek: 12GB / 16GB
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB 
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.8 (periskop telefoto)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 5800 mAh, 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
    • Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör
    • İşletim sistemi: Android 15, ColorOS 15
    • Boyut ve ağırlık: 162.8 x 76.6 x 7.6 mm, 197 g
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/11/25/oppo-reno-13-and-13-pro-launched-china-specs-price/ https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=13515&idPhone2=13514
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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