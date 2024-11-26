Oppo Reno 13 ve 13 Pro tanıtıldı: Orta seviyede güçlü alternatifler

Oppo Reno 13, 6,59 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED düz ekranla gelirken, Reno 13 Pro 6,83 inçlik kavisli AMOLED ekrana sahip. 1200 nite kadar parlaklık seviyesine çıkabilen ekranlar, göz yorgunluğunu azaltmak için 3840 Hz PWM karartmayı destekliyor.
Batarya tarafında, Reno 13 5600 mAh pil içerirken, Reno 13 Pro biraz daha büyük 5800 mAh pil ile geliyor. Her iki model de 80 W SuperVOOC hızlı şarjı destekliyor. Ek olarak Pro sürümü 50 W AIRVOOC kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Büyük bataryalarına rağmen telefonların sırasıyla 7,2 mm ve 7,6 mm ile oldukça ince olduklarını belirtelim.
Çin'de satışa sunulan Oppo Reno 13 serisinin fiyatlandırması şöyle:
- Reno 13, 12 GB + 256 GB: 372 dolar
- Reno 13, 16 GB + 256 GB: 413 dolar
- Reno 13, 12 GB + 512 GB: 413 dolar
- Reno 13, 16 GB + 1 TB: 455 dolar
- Reno 13 Pro, 12 GB + 256 GB: 469 dolar
- Reno 13 Pro, 12 GB + 512 GB: 510 dolar
- Reno 13 Pro, 16 GB + 512 GB: 551 dolar
- Reno 13 Pro, 16 GB + 1 TB: 620 dolar
Oppo Reno 13 özellikleri
- Ekran: 6.59 inç, 1256 x 2760 piksel, 1200 nit, 120Hz, AMOLED
- İşlemci: Mediatek Dimensity 8350
- Bellek: 12GB / 16GB
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 5600 mAh, 80W kablolu hızlı şarj
- Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör
- İşletim sistemi: Android 15, ColorOS 15
- Boyut ve ağırlık: 157.9 x 74.7 x 7.2 mm, 181 g
Oppo Reno 13 Pro özellikleri
- Ekran: 6.83 inç, 1272 x 2800 piksel, 1200 nit, 120Hz, HDR10+, AMOLED
- İşlemci: Mediatek Dimensity 8350
- Bellek: 12GB / 16GB
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.8 (periskop telefoto)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 5800 mAh, 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
- Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör
- İşletim sistemi: Android 15, ColorOS 15
- Boyut ve ağırlık: 162.8 x 76.6 x 7.6 mm, 197 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.