Oppo Reno 13 ve 13 Pro tanıtıldı: Orta seviyede güçlü alternatifler

Tam Boyutta Gör Oppo, Çin'de Reno 13 serisini resmi olarak tanıttı: Reno 13 ve Reno 13 Pro'dan oluşan seri, şık bir tasarımı ve güçlü özellikleri rekabetçi fiyatlarla sunmayı hedefliyor. Telefonların özelliklerine bir göz atalım.

Oppo Reno 13, 6,59 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED düz ekranla gelirken, Reno 13 Pro 6,83 inçlik kavisli AMOLED ekrana sahip. 1200 nite kadar parlaklık seviyesine çıkabilen ekranlar, göz yorgunluğunu azaltmak için 3840 Hz PWM karartmayı destekliyor.

Tam Boyutta Gör Her iki akıllı telefon da akıcı oyun ve çoklu görev performansı sunan MediaTek Dimensity 8350 yonga setinden güç alıyor. Telefonlar ayrıca gelişmiş bağlantı için özel bir X1 ağ hızlandırma çipine, X ekseni doğrusal motorlara ve ultra düşük gecikme ve yüksek hızlı oyun için oyun odaklı bir bulut bilişim özel ağı içeriyorlar.

Tam Boyutta Gör Oppo Reno 13 serisi, kamera özellikleriyle de iddialı. Reno 13, OIS özellikli 50 MP Sony IMX882 ana sensör ve 8 MP ultra geniş lens içeren çift kamera kurulumuyla geliyor. Reno 13 Pro ise, 50 MP Sony IMX890 ana sensör, 8 MP ultra geniş lens ve 3,5x optik yakınlaştırma yapabilen 50 MP periskop telefoto lens ile üçlü kamera kurulumuna sahip. Ayrıca, her iki telefon da 4K 60fps video kaydı desteklerken, 50 MP ön kamerayı barındırıyor.

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Batarya tarafında, Reno 13 5600 mAh pil içerirken, Reno 13 Pro biraz daha büyük 5800 mAh pil ile geliyor. Her iki model de 80 W SuperVOOC hızlı şarjı destekliyor. Ek olarak Pro sürümü 50 W AIRVOOC kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Büyük bataryalarına rağmen telefonların sırasıyla 7,2 mm ve 7,6 mm ile oldukça ince olduklarını belirtelim.

Çin'de satışa sunulan Oppo Reno 13 serisinin fiyatlandırması şöyle:

Reno 13, 12 GB + 256 GB: 372 dolar

Reno 13, 16 GB + 256 GB: 413 dolar

Reno 13, 12 GB + 512 GB: 413 dolar

Reno 13, 16 GB + 1 TB: 455 dolar

Reno 13 Pro, 12 GB + 256 GB: 469 dolar

Reno 13 Pro, 12 GB + 512 GB: 510 dolar

Reno 13 Pro, 16 GB + 512 GB: 551 dolar

Reno 13 Pro, 16 GB + 1 TB: 620 dolar

Oppo Reno 13 özellikleri

Ekran : 6.59 inç, 1256 x 2760 piksel, 1200 nit, 120Hz, AMOLED

: 6.59 inç, 1256 x 2760 piksel, 1200 nit, 120Hz, AMOLED İşlemci : Mediatek Dimensity 8350

: Mediatek Dimensity 8350 Bellek : 12GB / 16GB

: 12GB / 16GB Depolama : 256GB / 512GB / 1TB

: 256GB / 512GB / 1TB Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 50MP f/2.0

: 50MP f/2.0 Batarya : 5600 mAh, 80W kablolu hızlı şarj

: 5600 mAh, 80W kablolu hızlı şarj Bağlantı : WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC

: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör

Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör İşletim sistemi : Android 15, ColorOS 15

: Android 15, ColorOS 15 Boyut ve ağırlık: 157.9 x 74.7 x 7.2 mm, 181 g

Oppo Reno 13 Pro özellikleri

Ekran : 6.83 inç, 1272 x 2800 piksel, 1200 nit, 120Hz, HDR10+, AMOLED

: 6.83 inç, 1272 x 2800 piksel, 1200 nit, 120Hz, HDR10+, AMOLED İşlemci : Mediatek Dimensity 8350

: Mediatek Dimensity 8350 Bellek : 12GB / 16GB

: 12GB / 16GB Depolama : 256GB / 512GB / 1TB

: 256GB / 512GB / 1TB Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.8 (periskop telefoto)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.8 (periskop telefoto) Ön kamera : 50MP f/2.0

: 50MP f/2.0 Batarya : 5800 mAh, 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj

: 5800 mAh, 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj Bağlantı : WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC

: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör

Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör İşletim sistemi : Android 15, ColorOS 15

: Android 15, ColorOS 15 Boyut ve ağırlık: 162.8 x 76.6 x 7.6 mm, 197 g

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Oppo Reno 13 ve 13 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları