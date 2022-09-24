Oppo A17'nin görselleri ve teknik özellikleri sızdırıldı

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Oppo'nun bütçe dostu yeni akıllı telefonu Oppo A17'nin yakında tanıtması bekleniyor. Yeni ortaya çıkan sızıntılar ise telefonun bazı teknik özelliklerini ve görsellerini ortaya çıkardı. Üç farklı renk seçeneğiyle gelmesi beklenen telefon, MediaTek Helio G35 tarafından desteklenecek.

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İşte Oppo A17'nin beklenen teknik özellikleri:

Oppo A17, önceki nesline kıyasla birçok benzer özellikle gelecek. MediaTek Helio G35 tarafından desteklenecek telefon, 64 GB depolama alanına sahip olacak. 5.000 mAh pil kapasitesiyle gelmesi beklenen telefon, çift arka kamera kurulumuyla gelecek.

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Telefon sızdırılan bilgilere göre turuncu, lacivert ve açık mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek. Telefonun tasarımına değinecek olursak ise cihazın arka paneli suni deriye benzeyen bir görünüme sahip olacak. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan cihazın uygun fiyatlı olması bekleniyor. Cihaz ile ilgili ortaya çıkan bilgiler şimdilik buradakilerle sınırlı olsada lansmandan önce daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

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