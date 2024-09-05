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    Galaxy S24 için One UI 6.1.1 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler

    Samsung, Galaxy S24 serisine One UI 6.1.1 güncellemesini göndermeye başladı. Yazılım, Eylül 2024 güvenlik yamasıyla birlikte birçok yeni özellik getiriyor.      
    samsung one ui 6.1.1 galaxy s24 Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 6.1.1’i yayınlamaya başladı. Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra, güncellemeyi alan ilk cihazlar oldu. Güncelleme, S92xNKSU3AXH7 sürümüyle geliyor ve 2.8GB boyutunda. Eylül 2024 güvenlik yamasıyla birlikte çoğu Galaxy AI ile ilişkili birçok yeni özellik getiriyor.

    Samsung, Galaxy S24 serisi için One UI 6.1.1 güncellemesini ilk olarak Kore’deki kullanıcılarına verdi. Güncelleme, kademeli olarak diğer ülkelere dağıtılacak. İşte One UI 6.1.1 yenilikleri:

    One UI 6.1.1 ile Samsung telefonlara gelen yeni özellikler

    • Basit çizimleri Galaxy AI ile sanat eserine dönüştürme
    • Portre fotoğrafları yapay zeka ile düzenleme
    • Samsung klavyede yazma kolaylığı
    • Çeşitli uygulamalarda arama çevirisi
    • Fotoğraflardaki yazıları çevirme
    • Dinleme modu (Ders ve sunumlarda yabancı dil çevirisi)
    • Notlarda eş zamanlı ses kaydı ve yazıya dökme
    • PDF dosyalarının özeti ve çevirisi
    • Ses kayıtlarını dinlerken otomatik dil tespiti
    • Hava durumu ve saate göre değişen özel arka planlar
    • Hareketsiz fotoğraflara canlı efekt uygulama
    • Anında ağır çekimle video kaydetme ve paylaşma
    • Çeşitli stillerde çıkartmalar ve GIF oluşturma
    • Fotoğraftan yalnızca gerekli kısımları hızlıca kırpma

    Samsung’un yalnızca katlanabilir cihazlarda x.1.1 One UI sürüm numaralarını kullanması sebebiyle telefona güncellemeyi yükledikten sonra One UI sürümünün 6.1.1 yerine 6.1 olduğunu görebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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