Galaxy S24 için One UI 6.1.1 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Samsung, Galaxy S24 serisi için One UI 6.1.1 güncellemesini ilk olarak Kore’deki kullanıcılarına verdi. Güncelleme, kademeli olarak diğer ülkelere dağıtılacak. İşte One UI 6.1.1 yenilikleri:
One UI 6.1.1 ile Samsung telefonlara gelen yeni özellikler
- Basit çizimleri Galaxy AI ile sanat eserine dönüştürme
- Portre fotoğrafları yapay zeka ile düzenleme
- Samsung klavyede yazma kolaylığı
- Çeşitli uygulamalarda arama çevirisi
- Fotoğraflardaki yazıları çevirme
- Dinleme modu (Ders ve sunumlarda yabancı dil çevirisi)
- Notlarda eş zamanlı ses kaydı ve yazıya dökme
- PDF dosyalarının özeti ve çevirisi
- Ses kayıtlarını dinlerken otomatik dil tespiti
- Hava durumu ve saate göre değişen özel arka planlar
- Hareketsiz fotoğraflara canlı efekt uygulama
- Anında ağır çekimle video kaydetme ve paylaşma
- Çeşitli stillerde çıkartmalar ve GIF oluşturma
- Fotoğraftan yalnızca gerekli kısımları hızlıca kırpma
Samsung’un yalnızca katlanabilir cihazlarda x.1.1 One UI sürüm numaralarını kullanması sebebiyle telefona güncellemeyi yükledikten sonra One UI sürümünün 6.1.1 yerine 6.1 olduğunu görebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.