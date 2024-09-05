Galaxy S24 için One UI 6.1.1 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler

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Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 6.1.1’i yayınlamaya başladı. Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra, güncellemeyi alan ilk cihazlar oldu. Güncelleme, S92xNKSU3AXH7 sürümüyle geliyor ve 2.8GB boyutunda. Eylül 2024 güvenlik yamasıyla birlikte çoğu Galaxy AI ile ilişkili birçok yeni özellik getiriyor.

Samsung, listeyi güncelledi: Bu cihazlar artık güncellenmeyecek! 7 sa. önce eklendi

Samsung, Galaxy S24 serisi için One UI 6.1.1 güncellemesini ilk olarak Kore’deki kullanıcılarına verdi. Güncelleme, kademeli olarak diğer ülkelere dağıtılacak. İşte One UI 6.1.1 yenilikleri:

One UI 6.1.1 ile Samsung telefonlara gelen yeni özellikler

Basit çizimleri Galaxy AI ile sanat eserine dönüştürme

Portre fotoğrafları yapay zeka ile düzenleme

Samsung klavyede yazma kolaylığı

Çeşitli uygulamalarda arama çevirisi

Fotoğraflardaki yazıları çevirme

Dinleme modu (Ders ve sunumlarda yabancı dil çevirisi)

Notlarda eş zamanlı ses kaydı ve yazıya dökme

PDF dosyalarının özeti ve çevirisi

Ses kayıtlarını dinlerken otomatik dil tespiti

Hava durumu ve saate göre değişen özel arka planlar

Hareketsiz fotoğraflara canlı efekt uygulama

Anında ağır çekimle video kaydetme ve paylaşma

Çeşitli stillerde çıkartmalar ve GIF oluşturma

Fotoğraftan yalnızca gerekli kısımları hızlıca kırpma

Samsung’un yalnızca katlanabilir cihazlarda x.1.1 One UI sürüm numaralarını kullanması sebebiyle telefona güncellemeyi yükledikten sonra One UI sürümünün 6.1.1 yerine 6.1 olduğunu görebilirsiniz.

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Galaxy S24 için One UI 6.1.1 yayınlandı: İşte gelen yenilikler