2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, bu hafta Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 için One UI 8 beta programını başlatacağını duyurmuştu. One UI 8.0 beta güncellemesi, Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra için dağıtılmaya başlandı. Android 16 tabanlı beta yazılımı, S92xBXXU9ZYH3 sürüm numarasıyla geliyor ve indirme boyutu yaklaşık 3.2 GB.

One UI 8.0 hangi cihazlara ne zaman geliyor? İşte son durum 4 gün önce eklendi

One UI 8 beta nasıl yüklenir?

Galaxy S24 serisi cihazlardan birine sahipseniz ve One UI 8.0'ı beta test etmek istiyorsanız, Samsung Members uygulamasını yükleyip Samsung hesabınızla (cihazda kullanılan hesap) giriş yapmanız ve uygulamanın ana ekranındaki One UI 8 Beta Programı başlığına dokunarak cihazınızı kaydettirmeniz gerekiyor.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, Ayarlar - Yazılım güncelleme - İndir ve Yükle yolunu izleyerek One UI 8.0 beta güncellemesini yükleyebilirsiniz. Beta güncellemesi indirildikten sonra “Şimdi yükle” düğmesine dokunun. Cihaz birkaç dakika sonra yeniden başlayacak ve One UI 8 yükleme işlemi tamamlanacaktır.

One UI 8.0 hangi yeni özellikleri getiriyor?

One UI 8, birkaç yeni ve geliştirilmiş özellik, belirli kısımlarda kullanıcı arayüzü değişiklikleri, Samsung DeX ve Güvenli Klasör gibi özellikler için geliştirilmiş temel kod tabanı sunuyor.

Samsung, Hızlı Paylaşım'ın tasarımını da iyileştirdi. Alarmların, takvim kayıtlarının ve hatırlatıcıların yönetimini büyük ölçüde iyileştirdi. Güvenli Klasör artık Android'in yerel Özel Alan özelliğini temel aldığı için daha güvenli. Samsung DeX ise artık Android 16'nın yerel Masaüstü Modu özelliğini temel aldığı için daha güvenilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S24 serisi için One UI 8 beta yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: