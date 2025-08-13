Galaxy S24 serisi için One UI 8 beta yayınlandı

One UI 8 beta nasıl yüklenir?
Galaxy S24 serisi cihazlardan birine sahipseniz ve One UI 8.0'ı beta test etmek istiyorsanız, Samsung Members uygulamasını yükleyip Samsung hesabınızla (cihazda kullanılan hesap) giriş yapmanız ve uygulamanın ana ekranındaki One UI 8 Beta Programı başlığına dokunarak cihazınızı kaydettirmeniz gerekiyor.
Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, Ayarlar - Yazılım güncelleme - İndir ve Yükle yolunu izleyerek One UI 8.0 beta güncellemesini yükleyebilirsiniz. Beta güncellemesi indirildikten sonra “Şimdi yükle” düğmesine dokunun. Cihaz birkaç dakika sonra yeniden başlayacak ve One UI 8 yükleme işlemi tamamlanacaktır.
One UI 8.0 hangi yeni özellikleri getiriyor?
One UI 8, birkaç yeni ve geliştirilmiş özellik, belirli kısımlarda kullanıcı arayüzü değişiklikleri, Samsung DeX ve Güvenli Klasör gibi özellikler için geliştirilmiş temel kod tabanı sunuyor.
Samsung, Hızlı Paylaşım'ın tasarımını da iyileştirdi. Alarmların, takvim kayıtlarının ve hatırlatıcıların yönetimini büyük ölçüde iyileştirdi. Güvenli Klasör artık Android'in yerel Özel Alan özelliğini temel aldığı için daha güvenli. Samsung DeX ise artık Android 16'nın yerel Masaüstü Modu özelliğini temel aldığı için daha güvenilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: