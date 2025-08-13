Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 serisi için One UI 8 beta yayınlandı

    Samsung, Galaxy S24 serisi için Android 16 beta programını başlattı. Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra kullanıcıları, One UI 8 beta 1 güncellemesini almaya başladı.

    samsung galaxy s24 one ui 8 beta Tam Boyutta Gör
    Samsung, bu hafta Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 için One UI 8 beta programını başlatacağını duyurmuştu. One UI 8.0 beta güncellemesi, Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra için dağıtılmaya başlandı. Android 16 tabanlı beta yazılımı, S92xBXXU9ZYH3 sürüm numarasıyla geliyor ve indirme boyutu yaklaşık 3.2 GB.

    One UI 8 beta nasıl yüklenir?

    Galaxy S24 serisi cihazlardan birine sahipseniz ve One UI 8.0'ı beta test etmek istiyorsanız, Samsung Members uygulamasını yükleyip Samsung hesabınızla (cihazda kullanılan hesap) giriş yapmanız ve uygulamanın ana ekranındaki One UI 8 Beta Programı başlığına dokunarak cihazınızı kaydettirmeniz gerekiyor.

    Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, Ayarlar - Yazılım güncelleme - İndir ve Yükle yolunu izleyerek One UI 8.0 beta güncellemesini yükleyebilirsiniz. Beta güncellemesi indirildikten sonra “Şimdi yükle” düğmesine dokunun. Cihaz birkaç dakika sonra yeniden başlayacak ve One UI 8 yükleme işlemi tamamlanacaktır.

    One UI 8.0 hangi yeni özellikleri getiriyor?

    One UI 8, birkaç yeni ve geliştirilmiş özellik, belirli kısımlarda kullanıcı arayüzü değişiklikleri, Samsung DeX ve Güvenli Klasör gibi özellikler için geliştirilmiş temel kod tabanı sunuyor.

    Samsung, Hızlı Paylaşım'ın tasarımını da iyileştirdi. Alarmların, takvim kayıtlarının ve hatırlatıcıların yönetimini büyük ölçüde iyileştirdi. Güvenli Klasör artık Android'in yerel Özel Alan özelliğini temel aldığı için daha güvenli. Samsung DeX ise artık Android 16'nın yerel Masaüstü Modu özelliğini temel aldığı için daha güvenilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ihlas pazarlama çalışan yorumları martı yavrusu opel insignia paket sıralaması klima iç ünite farklı dış ünite farklı çalışır mı honda hr-v 4wd yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO Yoga Slim 6
    LENOVO Yoga Slim 6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum