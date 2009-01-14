Galaxy ve Albatron da ATi tabanlı ekran kartları üretmeye hazırlanıyor

Gainward ve XFX gibi iki önemli isimden sonra yine sadece Nvidia tabanlı ekran kartları üreten iki yeni ismin daha AMD-ATi cephesine geçeceği belirtiliyor. Son dönemde özellkle PCI ve PCIe x1 uyumlu ekran kartlarıyla popüler olan Albatron ve özelleştirilmiş tasarıma sahip ekran kartları hazırlama konusunda sektörün deneyimleri isimlerinden biri olan Galaxy, ATi Radeon serisi ekran kartları üretmeye başlayacağı bildiriliyor.
Nvidia tabanlı ekran kartlarını sadece Asya pazarında satan Albatron'un ATi ile nasıl bir strateji izleyeceği bilinmiyor ama özellikle Galaxy'nin dikkat çekici modeller hazırlaması beklenebilir. Yakında açıklanması beklenen yeni ortaklıklar çerçevesinde Nvidia cephesinde sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Zotac, EVGA, BFG ve Sparkle gibi isimlerin kaldığını hatırlatmakta da fayda var.
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Ne alakası var ki. Zotac zaten sadece ATI çipli kart satan Sapphire'in, nVidia çipsteli kart satabilmesi amacıyla açmış olduğu bir kuruluş. Zaten ATI için Sapphire adı altında kart üretirken bir de Zotac ismi ile ATI çipsetli kart üretecek olması saçma olur bence.
Ekran kartı pazarında çeşitliliğin artması güzel. Her ne kadar Albatron'u henüz görememiş olsam da hoş bir şey
Döneklik olarak algılamamak lazım herhangi bir firma istediği markaya kart üretebilir neticede firmalar bundan para kazanıyor gayet normal