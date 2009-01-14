Galaxy ve Albatron da ATi tabanlı ekran kartları üretmeye hazırlanıyor

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Gainward ve XFX gibi iki önemli isimden sonra yine sadece Nvidia tabanlı ekran kartları üreten iki yeni ismin daha AMD-ATi cephesine geçeceği belirtiliyor. Son dönemde özellkle PCI ve PCIe x1 uyumlu ekran kartlarıyla popüler olan Albatron ve özelleştirilmiş tasarıma sahip ekran kartları hazırlama konusunda sektörün deneyimleri isimlerinden biri olan Galaxy, ATi Radeon serisi ekran kartları üretmeye başlayacağı bildiriliyor.

Nvidia tabanlı ekran kartlarını sadece Asya pazarında satan Albatron'un ATi ile nasıl bir strateji izleyeceği bilinmiyor ama özellikle Galaxy'nin dikkat çekici modeller hazırlaması beklenebilir. Yakında açıklanması beklenen yeni ortaklıklar çerçevesinde Nvidia cephesinde sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Zotac, EVGA, BFG ve Sparkle gibi isimlerin kaldığını hatırlatmakta da fayda var.

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