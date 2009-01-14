Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy ve Albatron da ATi tabanlı ekran kartları üretmeye hazırlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Galaxy ve Albatron da ATi tabanlı ekran kartları üretmeye hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör

Gainward ve XFX gibi iki önemli isimden sonra yine sadece Nvidia tabanlı ekran kartları üreten iki yeni ismin daha AMD-ATi cephesine geçeceği belirtiliyor. Son dönemde özellkle PCI ve PCIe x1 uyumlu ekran kartlarıyla popüler olan Albatron ve özelleştirilmiş tasarıma sahip ekran kartları hazırlama konusunda sektörün deneyimleri isimlerinden biri olan Galaxy, ATi Radeon serisi ekran kartları üretmeye başlayacağı bildiriliyor.

Nvidia tabanlı ekran kartlarını sadece Asya pazarında satan Albatron'un ATi ile nasıl bir strateji izleyeceği bilinmiyor ama özellikle Galaxy'nin dikkat çekici modeller hazırlaması beklenebilir. Yakında açıklanması beklenen yeni ortaklıklar çerçevesinde Nvidia cephesinde sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Zotac, EVGA, BFG ve Sparkle gibi isimlerin kaldığını hatırlatmakta da fayda var.

Galaxy ve Albatron da ATi tabanlı ekran kartları üretmeye hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 10 yıl
Nvidia cephesinde sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Zotac, EVGA, BFG ve Sparkle gibi isimlerin kaldığını hatırlatmakta da fayda var.

Ne alakası var ki. Zotac zaten sadece ATI çipli kart satan Sapphire'in, nVidia çipsteli kart satabilmesi amacıyla açmış olduğu bir kuruluş. Zaten ATI için Sapphire adı altında kart üretirken bir de Zotac ismi ile ATI çipsetli kart üretecek olması saçma olur bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndryTR 10 yıl
Zotac ciddi ciddi Sapphire kuruluşu mu? Çok şaşırdım.

Ekran kartı pazarında çeşitliliğin artması güzel. Her ne kadar Albatron'u henüz görememiş olsam da hoş bir şey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 10 yıl
Babalar gibi Axle'ı unutmayalım lütfen Türkiye'de önemli ve ciddi bir oyuncu oldu çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
tek bir markaya bağımlı kalmak ne kadar mantıklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gordon01 10 yıl
Kalan sağlamlarla yola devam :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratsen87 10 yıl
albatronu bilmemde galaxy son yıllarda nvidia için ucuz ve soğutması güzel kartlar üretmişti, ati'yede güzel kartlar üretecektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gkhannn 10 yıl
Mantıklı aslında amaç para kazanmak, bunlarda ati müşterilerini gözlerine kestirmişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 10 yıl
atinin geleceklerinden umutlu olmasalar böyle adım atmazlar... ati iyi iş çıkarıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x1650Pro 10 yıl
Bunların hepsi dönekmiş ya.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: -placebo-

Bunların hepsi dönekmiş ya.





Döneklik olarak algılamamak lazım herhangi bir firma istediği markaya kart üretebilir neticede firmalar bundan para kazanıyor gayet normal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7966 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
galaxy, radeon ve
3 etiket daha geforce Ekran Kartı vga
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl AOpen XC uBox LE200; Nettop / MiniPC inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim