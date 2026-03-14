Galaxy Z Flip 8 batarya kapasitesiyle hayal kırıklığı yaratabilir

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Z Flip 8 için ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre, Samsung’un kapaklı katlanabilir telefonlarında son yıllarda gördüğümüz batarya kapasitesi artışı bu modelde duraklayabilir. Galaxy Z Flip 7 modelinde kullanılan 4.300 mAh tipik batarya kapasitesinin, Flip 8’de de korunacağı iddia ediliyor.

Önceki Flip modellerinde olduğu gibi telefonun iki ayrı batarya hücresi kullanacağı belirtiliyor. Sızıntıya göre bu hücrelerin kapasitesi 1.150 mAh ve 3.024 mAh olacak. Toplamda 4.174 mAh nominal kapasiteye ulaşan bu değer, Samsung’un pazarlama tarafında genellikle 4.300 mAh tipik kapasite olarak yuvarlanıyor.

Toplam kapasite aynı kalsa da iki batarya arasındaki dağılımın geçen yıla göre biraz değiştiği söyleniyor. Bu durum muhtemelen Samsung’un ince katlanabilir gövdeyi optimize etmek için yaptığı iç tasarım düzenlemelerinden kaynaklanıyor.

Honor kompakt bir amiral gemisi hazırlıyor 21 sa. önce eklendi

Öte yandan kapasitenin aynı kalması pil ömrünün de aynı olacağı anlamına gelmeyebilir. Çünkü Flip 8’in, Samsung’un 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2600 işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. Bu çip, Exynos 2500 kullanılan Flip 7’ye kıyasla daha yüksek enerji verimliliği sunabilir. İlk testler ayrıca yeni işlemcinin oyun veya çoklu görev gibi yoğun kullanım senaryolarında daha iyi ısı yönetimi sağladığını da gösteriyor.

Samsung’un Galaxy Z Fold 8 ile birlikte Flip 8’i Temmuz 2026’da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Fiyat konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Samsung genellikle Flip serisinin fiyatını önceki nesle yakın seviyede tutmaya çalışıyor.

