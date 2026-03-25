Samsung Galaxy Z Fold 8'in tasarımı ve özellikleri sızdı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Z Fold 8'in tanıtımına daha aylar olsa da, şimdiden cihazla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri sızan cihazın tasarımı da gün yüzüne çıktı. Yayınlanan CAD tabanlı görseller, Samsung’un Galaxy Z Fold 7'deki tasarım dilini koruyacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 beklenen özellikler

Cihazın incelik konusunda büyük bir sıçrama yapması beklenmese de, farklı alanlarda bazı iyileştirmeler söz konusu. Galaxy Z Fold 8’in kalınlığı neredeyse Fold 7 ile aynı seviyede. Android Headlines ve OnLeaks iş birliğiyle paylaşılan bilgilere göre cihazın ölçüleri açık halde 158.4 x 143.2 x 4.5 mm, kapalı halde ise 158.4 x 72.8 x 9 mm olacak. Bu ölçüler, cihazın selefiyle hemen hemen aynı boyutlara sahip olacağını gösteriyor. Sadece kalınlık tarafında 0.1 mmlik bir artış söz konusu. Ancak bu verilerin kesin olmadığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör Telefonun 6.5 inçlik bir dış ekran ve 8 inçlik katlanabilir OLED panelle gelmesi bekleniyor. Samsung Display’in yeni nesil paneli sayesinde çift katmanlı UTG yapısı ve geliştirilmiş menteşe sistemi ile ekran katlanma izinin neredeyse tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Kamera tarafında ise OIS destekli 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamera ve 3x optik zum yapabilen 10 MP telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumu yer alabilir. Ön kameralarla ilgili detaylar ise henüz netleşmiş değil.

Donanım tarafında cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alması, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.x depolama sunması bekleniyor. Ayrıca 5.000 mAh kapasiteli daha büyük bir batarya ve 45W hızlı şarj desteği de konuşulanlar arasında. Telefonun, Android 17 tabanlı One UI 9.0 ile kutudan çıkması bekleniyor.

Öte yandan Samsung’un kitap tarzı yeni bir katlanabilir model üzerinde daha çalıştığı belirtiliyor. Bu modelin yılın ikinci yarısında Fold 8 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Daha kısa ve geniş bir yapıya sahip olacağı söylenen cihaz, özellikle video izleme deneyimini iyileştirecek daha geniş bir ekran sunabilir.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in tasarımı ve özellikleri sızdı

