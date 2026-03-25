Samsung Galaxy Z Fold 8'in tasarımı ve özellikleri sızdı

Samsung Galaxy Z Fold 8 beklenen özellikler
Cihazın incelik konusunda büyük bir sıçrama yapması beklenmese de, farklı alanlarda bazı iyileştirmeler söz konusu. Galaxy Z Fold 8’in kalınlığı neredeyse Fold 7 ile aynı seviyede. Android Headlines ve OnLeaks iş birliğiyle paylaşılan bilgilere göre cihazın ölçüleri açık halde 158.4 x 143.2 x 4.5 mm, kapalı halde ise 158.4 x 72.8 x 9 mm olacak. Bu ölçüler, cihazın selefiyle hemen hemen aynı boyutlara sahip olacağını gösteriyor. Sadece kalınlık tarafında 0.1 mmlik bir artış söz konusu. Ancak bu verilerin kesin olmadığını belirtelim.
Kamera tarafında ise OIS destekli 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamera ve 3x optik zum yapabilen 10 MP telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumu yer alabilir. Ön kameralarla ilgili detaylar ise henüz netleşmiş değil.
Donanım tarafında cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alması, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.x depolama sunması bekleniyor. Ayrıca 5.000 mAh kapasiteli daha büyük bir batarya ve 45W hızlı şarj desteği de konuşulanlar arasında. Telefonun, Android 17 tabanlı One UI 9.0 ile kutudan çıkması bekleniyor.
Öte yandan Samsung'un kitap tarzı yeni bir katlanabilir model üzerinde daha çalıştığı belirtiliyor. Bu modelin yılın ikinci yarısında Fold 8 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Daha kısa ve geniş bir yapıya sahip olacağı söylenen cihaz, özellikle video izleme deneyimini iyileştirecek daha geniş bir ekran sunabilir.
