Geniş ekranlı Samsung Galaxy Z Fold Wide'ın boyutları ortaya çıktı

Sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, “Galaxy Z Fold Wide” olarak adlandırılan modelin boyutlarını paylaştı ve Huawei Pura X Max ile boyutlarını kıyasladı.
Galaxy Z Fold Wide'ın en boy oranı iPhone Fold'a benzer olacak
Sızıntıya göre Galaxy Z Fold Wide açıldığında 123.9 x 164.4 x 4.3 mm, kapalıyken ise 123.9 x 82.2 x 9.8 mm ölçülerinde olacak. Dış ekranının en-boy oranı 4.7:3, iç katlanabilir ekranının oranı ise 4:3 olacak. iPhone Fold'un iç ekranının da benzer şekilde 4:3 formatında olması bekleniyor.
Huawei Pura X Max ise açık halde 120 x 166.5 x 5.2 mm, kapalı halde 120 x 85 x 11.2 mm boyutlarında. Huawei'nin modelinin dış ekranı 4.4:3, iç ekranı ise 4.24:3 en boy oranına sahip. Buna göre Samsung’un modeli, Huawei'ninkine göre biraz daha uzunken, enden biraz daha dar olacak. Ayrıca biraz daha ince olacak.
Samsung Galaxy Z Fold Wide'ın, Temmuz ayında Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Flip8 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.