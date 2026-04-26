Geniş ekranlı Samsung Galaxy Z Fold Wide'ın boyutları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung’un bu yıl daha geniş en-boy oranına sahip yeni bir katlanabilir telefonunu tanıtması bekleniyor. Bu modelin Eylül’de gelmesi beklenen iPhone Fold modeline bir yanıt olacağı konuşuluyor. Bu alanda Huawei ise Pura X Max modelini geçtiğimiz hafta duyurdu.

Sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, “Galaxy Z Fold Wide” olarak adlandırılan modelin boyutlarını paylaştı ve Huawei Pura X Max ile boyutlarını kıyasladı.

Galaxy Z Fold Wide'ın en boy oranı iPhone Fold'a benzer olacak

Sızıntıya göre Galaxy Z Fold Wide açıldığında 123.9 x 164.4 x 4.3 mm, kapalıyken ise 123.9 x 82.2 x 9.8 mm ölçülerinde olacak. Dış ekranının en-boy oranı 4.7:3, iç katlanabilir ekranının oranı ise 4:3 olacak. iPhone Fold'un iç ekranının da benzer şekilde 4:3 formatında olması bekleniyor.

Huawei Pura X Max ise açık halde 120 x 166.5 x 5.2 mm, kapalı halde 120 x 85 x 11.2 mm boyutlarında. Huawei'nin modelinin dış ekranı 4.4:3, iç ekranı ise 4.24:3 en boy oranına sahip. Buna göre Samsung’un modeli, Huawei'ninkine göre biraz daha uzunken, enden biraz daha dar olacak. Ayrıca biraz daha ince olacak.

Samsung Galaxy Z Fold Wide’ın, Temmuz ayında Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Flip8 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

