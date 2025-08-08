Uygun fiyatlı Honor 400 Smart tanıtıldı: İşte özellikleri

Honor 400 Smart, 720x1610 çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 700 nit maksimum parlaklığa sahip 6,77 inç LCD ekran, Snapdragon 6s Gen 3 yonga seti, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor.
Arka tarafta f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor ve ön tarafta ise 5 MP'lik selfie kamerası yer alıyor. Telefon, 35W kablolu şarj desteğine sahip 6.500 mAh bataryası ile öne çıkıyor.
Honor'ın Magic UI 9.0 arayüzü üzerinde çalışan Android 15 işletim sistemiyle gelen telefon, beş yıl boyunca güvenlik güncelleme garantisiyle satışa sunuluyor. İspanya'da Orange tarafından sunulan Honor 400 Smart'ın fiyatı şuan için bilinmiyor. Geçtiğimiz sene piyasaya çıkan Honor 200 Smart'ın 220 euro fiyattan satışa çıktığını belirtelim.
Honor 400 Smart özellikleri
- Ekran: 6.77 inç, 720 x 1610, 700 nit, TFT LCD
- İşlemci: Snapdragon 6s Gen 3
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 128 GB
- Arka kamera: 50 MP f/1.8 (ana) + 2MP f/2.4 (derinlik)
- Ön kamera: 5 MP f/2.2
- Batarya: 6500 mAh, 35W şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC
- Yazılım: Android 15, Magic OS 9.0
- Boyut ve ağırlık: 166.9 x 76.8 x 8.24 mm, 189 gr
- Diğer: IP64 su ve toza dayanıklılık, stereo hoparlörler, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, 3.5 mm kulaklık girişi